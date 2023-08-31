Teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir şekilde hiçbir lansman etkinliği düzenlemeden Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro modellerini Çin pazarında satışa sunduğu. Bu dikkat çeken gelişmenin ardından, bir internet sitesine konuşan Huawei yetkilisi, şirketin yeni amiral gemileri olan Mate 60 serisinin küresel pazarda satışa sunulmayacağı bilgisini paylaştı! Huawei ne yapmaya çalışıyor?!

Huawei Amiral Gemilerini Küresel Pazara Sürmeyecek!

Huawei Mate 60 Pro, uuzn bir aradan sonra 5G destekli yeni Kirin çipi ile güçlendirilmiş bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Bununla da yetinmeyen tepe model, uydu arama desteği sunan ilk akıllı telefon olma özelliğiyle de bir ilke imza atmış durumda.

Ancak Huawei yetkililerinin paylaştığı bilgilere bakılırsa, Huawei Mate 60 Pro küresel pazarlarda satışa sunulmayacak. Şirket henüz küçük kardeş Mate 60 modelinin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmamış olsa da, bu modelin de aynı kaderi paylaşması olası görünüyor.

Daha önceki Mate serisi telefonlarda olduğu gibi, Google Servisleri ve 5G desteğinin olmamasına rağmen Huawei, belirli pazarlarda Mate serisi telefonlarını piyasaya sürmüştü. Ancak ne yazık ki, yeni Mate 60 modelleri için bu durum geçerli değil.

Bu telefonlardaki yeni Kirin 9000s yongası, uluslararası pazarda kullanılamama ihtimali göz önünde bulundurulduğunda bir soru işareti oluşturuyor. Özellikle bu yonga sayesinde 5G bağlantısına olanak sağlandığını biliyoruz. Ancak, ABD’nin dahil olduğu 5G teknolojisinin Huawei tarafından kullanımının yasak olması nedeniyle uluslararası alanda bu işlemcinin kullanımının sınırlı olabileceği belirtiliyor.

Huawei’nin bu yeni Kirin yongasını kendi ürünlerinde kullanarak 5G bağlantısını sağlama yoluna gitmesinin ardında, kendi yerli teknolojisini geliştirme stratejisi olduğu düşünülüyor. Ancak şu an için bu yonga hakkında daha fazla teknik detay bilinmiyor. Yapılan kıyaslamalar ve Geekbench testleri, ilginç şekilde Huawei’nin amiral gemisi Kirin 9000s yonga setinin Android cephesinin yaklaşık 3 yıl önceki amiral gemisi çipi olan Snapdragon 888’e yakın bir güç sunabileceğini gösteriyor.

Bizler de Huawei’nin bu kararının arkasındaki nedeni merak ediyoruz. Huawei cephesinin bu kararı 5G destekli Kirin çipinin bağlantıda yaşayabileceği kısıtlamalar nedeniyle aldığı düşünülse de, henüz kesin bir şey söylemek için erken.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni canavarı bir daha buralara uğrar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!