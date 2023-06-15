Huawei’nin yeni bir katlanabilir telefon tanıtmayı planladığı bildiriliyor. İlginç bir şekilde, yaklaşmakta olan bu cihaz, Huawei’nin katlanabilir telefonları için kullandığı olağan Mate veya Pocket markasından farklı olarak, şirketin genelde giriş ve orta seviyede kullandığı Nova markasıyla bizleri karşılayabilir. İşte Huawei’nin fiyat performans canavarı katlanabilir telefonu hakkında her şey!

Huawei Nova Katlanabilir Telefon Fiyatıyla Çok Konuşulacak!

Huawei Nova serisi katlanabilir telefonun 558 dolar ile 697 dolar arasında fiyatlandırılacağı tahmin ediliyor. Katlanabilir telefon pazarındaki birçok modelin bunun iki katı fiyata sahip olduğu düşünüldüğünde, Huawei Nova katlanabilir telefon gerçekten fiyatıyla piyasayı sallayabilir.

Huawei’nin bu adımının, katlanabilir telefonları daha geniş bir tüketici kitlesine ulaştırmak amacında olduğu bildiriliyor. Bu sayede pahalı katlanabilir telefonları alıp denemeye çekinenler, bu tür ucuz alternatifler ile katlanabilir telefonları deneyip, eğer beğenirlerse daha üst segmentte yer alan diğer modellere yönelebilirler.

Huawei Nova katlanabilir telefonun Huawei Pocket S veya P50 Pocket gibi dikey olarak katlanabilir bir telefon olarak gelmesi bekleniyor. Snapdragon 778G yonga seti tarafından desteklenen cihaz, ABD ambargoları nedeniyle bir 4G cihazı olarak gelebilir.

Sektörün öncülerinden biri olan Huawei, ilk katlanabilir telefonunu 2018’de tanıttı ve o zamandan beri bu kategoride birkaç farklı model piyasaya sürdü. Huawei her ne kadar bu konuda büyük bir çaba sarfetse de, katlanabilir telefonların fiyatları, üretim maliyetleri ve karmaşık üretim süreçleri nedeniyle diğer telefonlara kıyasla nispeten yüksek kaldı.

Başlangıç fiyatı 696 dolar olan Pocket S, Huawei’nin halihazırdaki en uygun fiyatlı katlanabilir telefonu. Bu model, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç katlanabilir OLED panele sahip. Snapdragon 778G yonga seti, 8 GB RAM, 512 GB’a kadar depolama alanı ve 40W şarj destekli 4.000mAh pil ile güçlendirilen cihaz, 10,7 megapiksel ön kamera ve 40 megapiksel (ana) + 13 megapiksel (ultra geniş) çift kamera sistemine sahip. Söylentilere göre Nova markalı katlanabilir telefon Pocket S’ten daha aşağıda konumlandırılabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon tüketicilerin katlanabilir telefonlar hakkındaki fikrini değiştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!