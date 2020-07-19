Huawei Unseen, Beta testinde görüntülendi!

Çinli üretim devi Huawei, Eylül ayında Mate 40 serisini tanıtacak. Şirket, yeni amiral gemisi serisini farklı uygulamalar ile desteklemeye çalışıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Huawei Unseen ve Huawei Unseen Editor olmak üzere iki farklı uygulama görüntülendi. Şu an uygulamalar hakkında detaylar bilinmiyor fakat Beta testinde olmaları yakın zamanda detayları görebileceğimiz anlamına geliyor.

İlginizi çekebilir: Huawei Enjoy 20s, teknik özellikleriyle TENAA’da görüntülendi!

reklam

Huawei Unseen nasıl bir uygulama olacak?

Spekülasyonlara göre Unseen, gerçek dünyanın üzerine paralel bir sanal dünya oluşturacak. Teknolojinin geleceğini yaşayabileceğimiz AR teknolojisinin kullanıldığı bir uygulama olarak karşımıza çıkacak. Kullanıcılara pek çok yeni yer keşfetme ve yaratılan sanal gezegenin içinde gezebilme imkanı sunulacak. Yeni uygulama, sanal etkileşim, sanal reklam dekorasyonları ve çevrimdışı etkinlikler içerecek. Kaynağa göre Huawei Unseen, Huawei Hetu‘nun bir kolu gibi görünüyor. Bu uygulamanın Huawei Mate 40 serisinin öne çıkan özelliklerinden biri olması bekleniyor.

Huawei, yeni teknolojiler ve farklı deneyimler için bu kadar çaba göstermesine rağmen önünde çok fazla engel bulunuyor. Bu engellerin temeli ise Amerika ile yaşadığı sorunlara dayanıyor. Bazı ülkelerin 5G istasyonlarını devre dışı bırakmaya çalışması ve TSMC ile yaşanan sorunların da bu sebeple ortaya çıktığı biliniyor. Tüm bunlara rağmen şirket hala çok iyi durumda ve yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Şirketin, yaşadığı sorunları aşıp sadece teknoloji geliştirmeye odaklandığı günlerin gelmesini bekliyoruz.