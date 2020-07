Huawei Enjoy 20s, teknik özellikleriyle TENAA’da görüntülendi!

Realme, amiral gemisi cihazı X3 Pro için geri sayımı sürdürüyor. Gelen haberlere göre firma yeni cihazını IFA Berlin etkinliğinde duyuracak.

IFA Berlin 2020, Corona virüsün gölgesinde gerçekleşecek gibi gözüküyor. İnternet üzerinden yapılmayacak etkinlik yoğun güvenlik önlemlerine sahip olacak. Öte yandan bu etkinliğe salgın nedeniyle bazı firmalar katılmamayı düşünürken, bazı firmalar da ilk kez katılma fırsatını yakalayacak. Bu firmalardan biri olan Realme de, etkinlik için hazırlıklarını sürdürüyor. Firmanın Hindistan CEO‘su Madhav Sheth Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte, etkinlik için büyük duyuruya sahip olduklarını belirtti. Bu paylaşımın ardından ise gözler, firmanın amiral gemisi cihazı olan X3 Pro‘ya çevrildi. Yapılan yorumlara göre firmanın yeni amiral gemisi cihazı X3 Pro bu etkinlikte tanıtılacak.

See you in Europe. Big announcement to come from #realme in #IFA20.#DareToLeap https://t.co/THmlQyXIFK

