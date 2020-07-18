Huawei Enjoy 20s, teknik özellikleriyle TENAA’da görüntülendi!

Huawei son zamanlarda ABD ile yaşadığı kriz sebebiyle zor günler geçiriyor. Fakat şirket hiç durmadan yeni teknoloji ve ürünler sunmaya devam ediyor. TSMC ile yaşadığı krizden MediaTek yonga setleri ile çıkmayı planlayan şirket, yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin, Huawei Enjoy 20s isimli yeni telefonu bugün TENAA‘da teknik özellikleriyle birlikte görüntülendi.

İlginizi çekebilir: iPad Air, daha yetenekli ve ucuz yeni bir model ile gelecek!

reklam

Huawei Enjoy 20s hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei Enjoy 20s, 6.8 inçlik Full HD+ çözünürlüklü TFT bir ekran ile gelecek. Ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP yardımcı sensör bulunduran üçlü kamera dizilimi mevcut. Cihaz, 2.0 GHz taban frekansta çalışan sekiz çekirdekli 7 nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 800‘den gücünü alıyor. Dimensity serisi 7 nm ile üretildiğinden hem verimlilik hem de performans anlamında güçlü yonga setleri olarak değerlendiriliyor.

Enjoy 20s, 4/6/8 GB RAM seçenekleri ile gelecek. Depolama alanı tarafında ise 64/128/256 GB seçeneklerinin bulunacağı tahmin ediliyor. Mevcut depolama alanları Huawei‘nin kendi NM kartı ile genişletilebilir olacak. Cihazın yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusu ve çift modlu 5G desteği bulunacak. Batarya tarafında ise 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4.200 mAh pil ile gelecek.