Servis Günleri HUAWEI’de Fırsatlarla Geliyor

Yeni Android versiyonları genelde ulaşılabilirlik eklentilerine sahip olurlar. Android 12 için de bu durum söz konusu olacak gibi. Öyle ki sistem görünüşe göre kullanıcıya sistem rengini seçtirecek.

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9to5Google tarafından gelen bilgilere göre; bir ana bir de vurgu rengi olmak üzere iki renk seçilmesi gerekecek. Bu renkler ise bütün uygulama ve menülerde geçerli olacaklar. Bununla birlikte uyumlu üçüncü parti uygulamalarda da geliştirici izin verirse yerlerini alacaklar.

Verilen bilgilere göre yine markaların telefonlarına Android sistemini yerleştirirken markaya özel şemalar yerleştirmeleri mümkün olacak. Kullanıcıların kendi renk şemasını telefona uygulaması gibi bir durum ise söz konusu değilmiş gibi duruyor. Dolayısıyla markaların koyduğu seçeneklerden biriyle devam edilmesi gerekecek. Ama yine de telefonların bu konuda nasıl bir çeşitlilik sunacağını görmemiz gerekecek.

Özelliğin Android telefonlar gelmesi durumunda ilk kullanım alanı tabii ki özelleştirmeler olacaktır. Böylelikle en sevilen renklerin seçilip telefonun büyük çoğunluğuna uygulanması mümkün olacak.

Diğer taraftan ulaşılabilirlik de bu konudaki önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Renk körlüğü gibi belli görme sorunları olan insanlar bu şekilde telefonun renklerini değiştirerek ayırt etmeyi kolaylaştırabilirler. Cihazlardaki karanlık mod da kısmen bu amaca hizmet edebiliyor; ancak renklerin değişebilecek olması daha belirgin durumlar için önem taşıyabilir. Yine karanlık modun cihazlar arasında farklılıklara sahip olduğunu düşünürsek bu işlev muhtemelen daha uygun olacaktır.

Ancak bazen söylentilerde dolaşan Android özellikleri ya güncellemelere dahil edilmiyorlar ya da gelişimdeyken terk edilebiliyorlar. Dolayısıyla bu özelliğin Android 12 için gelip gelmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.

Google, Android 12 sistemini büyük ihtimalle gelecek aylarda kullanıcıya tanıtacak. Sonrasındaki beta versiyonunu ise 2021 yılı sonlarına doğru tam sürümün takip etmesini bekliyoruz.