Huawei Rus işletim sistemine geçebilir!

Huawei Google‘la olan yazılım iş birliği sekteye uğradığı için Rusya’nın açık kaynaklı Sailfish programındaki Aurora isimli işletim sistemiyle ilgileniyor.

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Huawei ne planlıyor?

Amerikan başkanı Donald Trump‘ın geçtiğimiz ay aldığı ani kararla Amerika ve Çin arasındaki ticaret ilişkilerine önemli sınırlandırmalar getirilmişti. Bu yüzden Huawei‘nin Google‘la olan iş birliği bozulmuştu. Teknoloji devi, telefonlarında kullanmak için kendi geliştirdiği işletim sistemi Hongmeng OS üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Hatta şirket geçtiğimiz günlerde deneme amacıyla Hongmeng OS işletim sistemini kullanan bir milyon adet akıllı telefon bile üretmişti.

Fakat Rus haber sitesi The Bell‘in haberine göre Huawei, Rusya‘nın açık kaynaklı Sailfish programındaki Aurora isimli işletim sistemiyle de ilgileniyor. Haberde yer alan iki isimsiz kaynak, şirketin yönetim kurulu başkan vekili Guo Ping ve Rusya dijital kalkınma ve iletişim bakanı Konstantin Noskov’un Aurora’yı kullanma konusunda görüşmeler yaptıklarını iddia ediyor. Bazı kaynaklarda bu görüşmelerde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin‘in de yer aldığı belirtiliyor. Aurora, kablosuz ağ sağlayıcısı Rostelecom ve Rus iş insanı Grigory Berezkin‘ın sahip olduğu şirket tarafından geliştirilen bir yazılım.

Gelen bu son haberler Amerika ve Çin arasında yaşanan ekonomik savaştan en çok etkilenen şirket olan Huawei‘nin Amerika’nın ezeli düşmanıyla ortaklık hamlelerine girişerek oyunu kızıştırdığını gösteriyor.