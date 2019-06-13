Huawei dizüstü bilgisayar lansmanını erteledi!

Huawei Amerika ve Çin arasındaki kriz yüzünden yeni dizüstü bilgisayarını tanıtacağı lansmanın tarihini ertelemek zorunda kaldı.

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Huawei lansmanı neden erteledi?

Şirketin ticari tüketici grubu CEO‘su Richard Yu, CNBC‘ye yaptığı açıklamada şirketin yeni bir MateBook ürününü piyasaya sürmeyi planladığını fakat bu planları belirsiz bir süre için ertelediklerini söyledi. Yu, yaşanan olayları bir talihsizlik olarak tanımladı. Ayrıca ürünlerin lansman tarihinin Amerika‘nın Huawei‘yi kara listeden ne zaman çıkaracağına bağlı olduğunu belirtti.

Mayıs ayında Amerikan hükumeti tarafından kara listeye alınan Huawei‘ye Intel ve Qualcomm gibi dev işlemci üreticileri de sırtını dönmüştü. Bu durumun MateBook ailesindeki dizüstü bilgisayarlarında Intel işlemciler kullanan Huawei için oldukça ağır sonuçlar doğurduğu görülüyor. Şirket elinde bulunan işlemci stoğuna rağmen yeni dizüstü bilgisayarlar çıkarabilmek için hâlâ Intel‘e bağımlı.

İki dev ülke arasında yaşanan ekonomi savaşının arasında kalan teknoloji devi, akıllı telefonun yanı sıra bilgisayar tarafından da aldığı darbelerle bu sürecin bedelini ağır ödeyecek gibi gözüküyor.