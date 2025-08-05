Bu videoda HUAWEI’nin yeni amiral gemisi telefonları Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra’yı kutusudan çıkarıyor ve ilk detaylarına göz atıyoruz.

Huawei, Pura 80 Serisi ile amiral gemisi rekabetine yeniden güçlü bir giriş yapıyor. Bu videoda Pura 80 Pro ve Ultra modellerinin kutu açılışını yapıyor, cihazların ilk izlenimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle kamera tarafında yapılan yenilikler ve tasarımdaki farklı yaklaşım dikkat çekici.

Seri genelinde 6.8 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlükte ve LTPO destekli kavisli bir ekran yer alıyor. 3000 nit’e ulaşabilen parlaklık değeriyle dış mekan kullanımı için oldukça iddialı. Kirin 9020 işlemcisiyle gelen modellerde EMUI 15 arayüzü kullanılıyor. Batarya tarafında 5170 mAh kapasite ve hem 100W kablolu hem de 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunuluyor.

Kamera tarafı ise serinin en öne çıkan noktalarından biri. Ultra modelde yer alan değiştirilebilir periskop telefoto lens ve 1 inçlik ana sensör, mobil fotoğrafçılık deneyimini ileri taşıma iddiasında. Ayrıca seride optik yol iyileştirmesi, multispektral sensör ve yüksek dinamik aralık gibi detaylar öne çıkıyor.

Kutudan neler çıkıyor? Malzeme kalitesi nasıl? Kimlere hitap ediyor? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını videoda bulabilirsiniz. Seriye dair ilk izlenimlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.

HUAWEI Pura 80 Serisi elimizde: https://youtu.be/4KWv0AQ04V4

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