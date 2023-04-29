Huawei, Çin’deki amiral gemisi P60 serisi için HarmonyOS 3.1.0.151 adlı yeni bir yazılım güncellemesi sunuyor. Güncelleme, kamera performansını iyileştirmeye ve çekilen fotoğraflarda daha canlı renkler sağlamaya odaklanıyor. Ek olarak, ürün yazılımı yükseltmesi sistem performansını optimize ederek kullanıcılara ekranda kaydırırken ve kaydırırken daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunar.

Yeni güncelleme aynı zamanda sistem kararlılığını artırarak kullanıcılar için daha verimli hale getiriyor. Kamera ön izlemeleri de, bazı durumlarda son görevler ekranında görünecek olan belirli optimizasyonlardan geçti. Sistemde ve kamerada yapılan iyileştirmeler, Huawei P60 serisi için yeni yetenekler sağlayacak.

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Kullanıcılar, önceki sürümde renk bozulması ve akış sorunları bildirmişti ve bu yeni yükseltme, kameranın genel görüntü kalitesini artıran sorunları düzeltiyor.

Huawei’nin P60 serisi, f/1.4-f/4.0 arasında değişen, değişken fiziksel açıklığa sahip 48 MP süper algılamalı ana kameraya sahip üçlü arka kameralar da dahil olmak üzere etkileyici kamera özelliklerine sahiptir. P60 ve P60 Pro’da 13MP ultra geniş lens bulunurken, P60 Art’ta 40MP ultra geniş lens bulunur. Ayrıca P60, 100x yakınlaştırma aralığına sahip 12MP 5x optik yakınlaştırmalı RYYB kameraya sahip.

P60 Pro ve P60 Art ayrıca süper geniş F2.1 diyafram açıklığına ve sabitleme için üç eksenli sensöre sahip 48 MP süper konsantre çok lensli grup telefoto modülüne sahip. Bu modül, 3,5x optik yakınlaştırma aralığının yanı sıra telefoto lens ve 100x dijital yakınlaştırma aralığından makro çekim özellikleri sunuyor. Güncelleme şu anda Çin pazarında mevcut ve Huawei, P60 serisini Mayıs ayında küresel olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor.