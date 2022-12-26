Huawei, “Tavşan Yılı” için FreeBuds serisi kulaklıkların Yeni Yıl Sürümü’nü piyasaya sürdü.

Huawei FreeBuds Pro 2, Huawei Lipstick, Huawei Freebuds 4E ve Huawei Freebuds 5i yeni yıl sürümü ile satışa sunuldu.

Huawei yeni yıl için bir çekiliş de düzenliyor. Çekilişte iki şanslı kişi Huawei Band 6 kazanacak. Katılmak için sosyal medya hesaplarınızdan resmi Huawei mağazasını takip etmeniz ve yeni yıl sürümü duyurusunu kendi hesaplarınızdan yapmanız gerek. Ancak çekilişin sadece Çin özelinde yapıldığını söylemek gerek.

Tüm bu modeller Huawei’nin resmi Çin sayfasında mevcut. Fiyatlandırmada herhangi bir değişiklik bulunmuyor.