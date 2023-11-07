Huawei, üç yılın ardından 5G teknolojili yeni akıllı telefonu olan Mate 60 Pro’yu piyasaya sürerek büyük ilgi çekti. Bu başarı, SMIC tarafından üretilen son teknoloji 7nm Kirin 9000s 5G SoC sayesinde gerçekleşti. Şimdi, şirketin yakın gelecekte duyurması beklenen amiral gemisi modeli Huawei P70’da kullanılacak yeni bir akıllı telefon bileşeninin üretimini içeriden yapmayı planladığına dair ipuçları bulunuyor.

İçindekiler Huawei P70 kamerası ile ön plana çıkacak

Huawei P70 kamerası ile ön plana çıkacak

Ekim ayında, Huawei’nin kendi CMOS görüntü sensörlerini geliştirmeye başladığına dair bir rapor paylaşmıştık. Bu değişiklik, Sony sensörlerinin Çinli teknoloji devine tedarikinin ABD yaptırımları nedeniyle durdurulmasıyla başladı. Bu gelişme üzerine, Huawei kendi yeni nesil kamera sistemlerini geliştirmek için çalışmalara başladı.

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Weibo’da dolaşan söylentilere göre, Huawei P70 modeli, bu yeni içeriden üretilen görüntüleme teknolojilerini barındıran ilk cihazlardan biri olabilir. Huawei, önceki modellerinde Sony kameralarını kullanmıştı, ancak yeni sensörler için Japon şirketle olan anlaşmasını yenilemedi. Dolayısıyla, P70’in piyasaya sürülmesiyle birlikte Huawei’nin kendi iç üretim kamera sensörlerini kullanması muhtemel görünüyor. Ayrıca, daha önceki bir raporda, P70’nin optik ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olabileceği de belirtilmişti.

Huawei’nin P serisi akıllı telefonları, özellikle fotoğrafçılık yetenekleriyle tanınıyor ve genellikle en iyi kameralardan bazılarını sunuyor. Henüz kamera özellikleri ve çözünürlüğü kesin olarak açıklanmamış olsa da, birincil kamera sensörünün 48 megapiksel civarında bir çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Önceki P60 Pro modeli, birincil ve periskop kameralar olmak üzere iki adet 48 megapiksel kamera ile 13 megapiksel ultra geniş açılı bir lens sunuyordu. Bu nedenle, P70 modelinde benzer bir kamera düzenlemesi olabileceği tahmin ediliyor.