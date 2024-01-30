Huawei P70 kamera özellikleri hakkındaki son sızıntılar seriyi merakla bekleyenleri heyecanlandırdı. Mart sonu ya da Nisan başında piyasaya sürülmesi beklenen bu yeni seri, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırıyor. Son sızıntılara göre, Huawei P70 serisi oldukça iddialı özelliklerle gelecek. Huawei P70 kamera özellikleriyle DxOMark kamera testinde yeni kral olmaya geliyor.

Huawei P70 Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı, Yeni DxOMark katili geliyor

Hafta sonu gelen yeni bir sızıntı, Huawei P70’nin kamera özelliklerini detaylandırıyor. Digital Chat Station’a göre, Huawei P70 serisinin ana kamerası değişken diyafram açıklığına sahip 50MP Sony IMX989 sensöre sahip olacak. Bu sensör, 1 inçlik devasa boyutuyla ortamdaki tüm ışığı toplayabilecek kapasiteye sahip. Huawei P70 kamera özellikleri gerçekten de dikkat çekiyor.

Bu güçlü ana kamera, ultra geniş açı kamerası ve makro çekim özellikli 50MP 4x periskop telefoto kamera ile desteklenecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, telefonun birincil kamerasının 50MP OmniVision OV50H sensöre sahip olabileceği belirtilmişti.

OmniVision sensör P70’te kullanılırken, Huawei P70 Art’ın Sony sensör kullanması bekleniyor. Huawei P70 serisi, farklı özelliklere sahip modellerle gelebilir. Sony sensörlü modelin Huawei P70 Art olarak piyasaya sürülmesi beklenirken, OmniVision sensörlü olanınsa Huawei P70 Pro/ P70 olarak adlandırılması tahmin ediliyor. Sensörden bağımsız olarak Huawei P70 kamera alanında güçlü bir seri olacak.

Digital Chat Station’ın verdiği bilgilere göre, Huawei P70 ailesi iki farklı ekran boyutuyla sunulacak. Bu ekranlar 6,5 ve 6,8 inç boyutlarında olacak ve her iki panel de 1.5K çözünürlük ve LTPO teknolojisi sunacak. Her iki ekran da mikro kavislere sahip olacak, böylece kullanıcılara etkileyici bir görsel deneyim sunulacak.

Huawei P70 serisinin 5G özellikli bir HiSilicon Kirin çip tarafından desteklenmesi bekleniyor. Telefon, muhtemelen Mate 60 serisi gibi bir Kirin 9000S yonga setine ev sahipliği yapacak. Önde gelen analistlerden Ming-Chi Kuo’ya göre, Huawei P70 Art modeli 1G6P cam-plastik hibrit lensler kullanacak.

Huawei P70 çıkış tarihi de paylaşılan bilgiler arasında. Söylentilere göre, P70 serisinin Mart sonu veya Nisan başında piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. P70 serisi, özellikleriyle ve gelişmiş kamera sistemiyle dikkat çekerken, çıkış tarihini bekleyen teknoloji severler arasında heyecan yaratmaya devam ediyor.

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