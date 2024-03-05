Huawei hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme, yaklaşmakta olan Huawei P70 serisiyle ilgili yeni ayrıntıların sızdırılan bilgiler ve üçüncü taraf cep telefonu kılıfları sayesinde ortaya çıkması oldu. Bu sızıntılar, Huawei‘nin sonraki amiral gemisi telefonlarının ne gibi özellikler sunacağı konusunda bizi aydınlatıyor.

Öncelikle, Huawei P70 serisinin tasarımında dikkat çekici bir değişiklik olduğu görülüyor. Sızıntılar, P60 serisinde gördüğümüzden farklı bir kamera düzeni olduğunu işaret ediyor. Bu, muhtemelen telefonun kameralarının konumlandırılmasında ve tasarımında bir değişiklik olduğunu gösteriyor.

Huawei P70 serisinin gücü ise Kirin 9xxx yonga setinden gelecek. Standart ve üst seviye modeller arasında çip frekansında potansiyel farklılıklar olabilir. Bu, özellikle Mate60 serisinde bulunan Kirin 9000S’den bir yükseltme anlamına geliyor. Bu yeni yonga seti, telefonun performansını ve verimliliğini artıracak, kullanıcılara daha hızlı ve akıcı bir deneyim sunacak.

İlginizi Çekebilir: ARTIK 108.000 TL’ye iPHONE VAR! | Yine Apple Fiyatları Zamlandı!

Ekran konusunda da değişiklikler var. P70 serisi, iki farklı ekran seçeneği sunacak. Bunlar, daha akıcı bir görsel deneyim için eşit derinlikte dört mikro eğri tasarımına sahip 6,58 inç veya 6,8 inç 2,5D 1,5K LTPO paneller olacak.

Kamera sistemi de önemli bir güncelleme geçiriyor. Potansiyel olarak, fiziksel değişken diyafram açıklığına sahip OV50H veya IMX989 sensörlerle donatılmış olacak. Ayrıca, 50MP ultra geniş açılı lens ve 50MP 4x periskop telefoto lensi gibi öne çıkan özelliklere sahip olacak. Bu, kullanıcıların daha yaratıcı ve etkileyici fotoğraflar çekmelerini sağlayacak.

P70 serisi ayrıca yeni bir tasarım diliyle gelebilir ve önceki Huawei telefonlarından farklı bir görünüme sahip olabilir. Ancak, bu detaylar henüz resmi olarak onaylanmış değil. Mart ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen telefonun fiyatlandırması hakkında da net bir bilgi bulunmuyor, ancak geçmişteki Huawei P60 Art modelinin fiyatı 8.988 yuan (yaklaşık 1.340 dolar) civarında olduğu göz önüne alınıyor.

Ancak, bu bilgilerin sızıntı ve söylentilere dayandığını unutmamak önemlidir. Huawei’nin resmi olarak onaylanmış teknik özellikler, özellikler ve fiyatlandırma konusunda hala beklememiz gerekiyor.