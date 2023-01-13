HUAWEI, telefon tarafında dünyada pazar payını Google olayları sebebiyle büyük oranda kaybetmiş olsa da kendilerine olan güvenlerini hala koruyorlar. Yeni nesil amiral gemisi P60 serisinden ilk bilgiler ortaya çıktı. Özellikle P50 Pro’ya göre büyük oranda değişiklikler ve geliştirmeler göze çarpıyor.

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Serinin üst versiyonu olan P60 Pro modeline bakacak olursak 6.6” 120Hz OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 1440 x 3,200 çözünürlük sunarak P50 Pro’daki 1228 x 2700 çözünürlüklü ekrandan daha keskin sonuçlar verecek. 1920 PWM karartma ile göz sağlığına da önem verecek bu ekran BOE tarafından üretilecek.

İşlemci tarafında ise en güncel Snapdragon işlemci olan 8 Gen 2 yerinde Snaodragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alacak. Ayrıca bu işlemcinin 4G versiyonunu kullanacak. 8 GB RAM ve 256GB depolama olması beklenen telefonun özel versiyonunda ise 512 GB depolama olması bekleniyor.

İşin batarya tarafında ise HUAWEI P60 Pro 5500 mAh boyutunda pilden gücünü alacak. İlk olarak nova 10 Pro modeline gördüğümüz 100W hızlı şarj ile kısa sürede şarj olabilen telefon ek olarak 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Daha öncesinde P50 Pro modelinde 4360 mAh batarya bulunurken 66W hızlı şarj, 50W kablosuz şarjı desteliyordu.

HUAWEI P60 Pro gelişmiş kamera özellikleriyle de dikkatleri üzerine toplayacak. Ana kamerasında

50MP IMX888 sensörü, geniş açı kamerasında 50MP IMX858 sensörü ve 64MP OmniVision OV64B sensörüyle de 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen bir porte/zoom kamerasına sahip olacak. Ön tarafta delik ekran formunda ise 32MP ön kamerası olması bekleniyor. HUAWEI Mate 50 Pro ile kendi görüntüleme teknolojisini tanıtan marka yeni amiral gemisinde de XMAGE dokunuşlarını göreceğiz. Ayrıca ana kamerasında RYYB (kırmızı, sarı, sarı, mavi) piksel dizini kullanacak. Mate 50 Pro modelinde yer alan değişken diyafram ( f/1.4-f/4.0) ile portre çekimlerinde ve gece çekimlerinde fark yaratacak.

Serinin baz versiyonu HUAWEI P60 modeli Pro model ile büyük oranda benzerlik gösterse de bir takım farklılıkları da bulunuyor. Kamera tarafında ana kamera olarak 52MP 1/1.35” inç boyutunda IMX789 sensör, geniş açı kamerasında 50MP IMX858 sensör ve 16MP IMX351 sensörünü kullanan 5X optik yakınlaştırma yapan bir kamerası olması bekleniyor. 4500 mAh bataryaya sahip olması beklenen P60, 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

HUAWEI P60 Pro ve P60, Mate 50 Pro’da olduğu gibi Kunlun Glass versiyonlarına da sahip olacak. Bununla birlikte IP68 sertifikası, stereo hoparlör ve uydu bağlantısı gibi amiral gemisi özelliklerini de destekleyecek.

Fiyat olarak HUAWEI P60 Pro 1200 dolar, P60 ise 900 dolar dolaylarında fiyatlandırmaya sahip olacağı belirtilenler arasında. Kunlun Glass versiyonu ise 512GB depolamayla gelecek ve 1300 dolar dolaylarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Peki siz HUAWEI P60 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce beklediği etkiyi görecek mi?

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