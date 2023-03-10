Huawei, merakla beklenen Huawei P60 serisiyle birlikte XMAGE 2.0 isimli yeni kamera teknolojisini bu ayın sonunda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere XMAGE görüntülenme aracı ilk olarak Mate 50 serisi kullanılmaya başlandı ve Huawei’nin amiral gemisi cihazları için tescilli görüntüleme çözümü olarak tanıtıldı. Şirket şimdi mevcut teknolojinin güncellenmiş yeni sürümünü yeni göz bebekleri için hazırlıyor.

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Ünlü teknoloji yazarı Classmateguan, paylaştığı bir Webio gönderisinde Huawei P60 serisinin XMAGE 2.0 ile yeni görüntüleme özelliklerine sahip olacağını iddia etti. XMAGE 2.0’ın getireceği yeni özelliklerin kullanıcıları oldukça heyecanlandıracağını düşünen yazar, yeni teknoloji hakkındaki bazı bilgileri takipçilerine sundu.

Huawei P60 ile Beraber Gelecek XMAGE 2.0 Ne Sunacak?

Bilmeyenler için XMAGE’in en önemli özelliklerinden biri, Mate 50 serisi ile tanıtılan süper optik değişken kamerada gizliydi. Söz konusu kamera, bu değişkenliği fiziksel düzeyde on duraklı ayarlanabilir diyafram açıklığı elde edebilen XMAGE teknolojisine borçluydu. Çoğu analist yeni sürümle beraber Huawei’nin gelecek telefonlarında da bu özelliğin çalışmasını, üstüne daha çok değişken diyafram açıklığı sunacağını öne sürüyor. Bununla beraber XMAGE 2.0’ın renk ayrımı konusunda çok daha iyi bir yapay zekaya sahip olacağını da iddia ediyorlar.

Mevcut söylentileri kabul eden Classmateguan ayrıca, P60, P60 Pro ve P60 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak serinin Pro ve Ultra versiyonlarında zirveye oynayacak kamera özellikleri olacağını söylüyor. Ünlü yazara göre, 23 Mart’ta tanıtılacak olan Huawei P60 serisi, görüntüleme teknolojisinde ve diğer donanım değişikliklerinde önemli yükseltmelerle beraber gelecek. Aynı zamanda söz konusu telefonlarla beraber XMAGE 2.0’ın piyasaya sürülmesiyle Huawei, bir kez daha akıllı telefon fotoğrafçılığının sınırlarını zorlayacak ve kullanıcılara yepyeni bir deneyimi sunacak.