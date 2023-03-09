Huawei Watch D hızlı kılavuzuna göz atarak nasıl ölçüm yapacağınızı, cihazın ne kadar doğru olduğunu, saatin düzenli olarak test yapmak için nasıl hatırlatıcılar göndereceğini ve sonuçları nasıl yorumlayacağınızı öğrenebilirsiniz.

HUAWEI Watch D, tansiyon değişikliklerini doğru bir şekilde kaydeden yüksek çözünürlüklü bir sensöre sahip. Diğer geleneksel yöntemlerle karşılaştırılabilir güvenilir sonuçlar veren Watch D’nin ölçüm hassasiyeti sadece ±3mmHg aralığında. Örneğin gerçekte 116 mmHg olan büyük tansiyonunuz en fazla 119 ve 113 aralığında değişiklik gösterir. HUAWEI Watch D, sağlığınızdan ödün vermemeniz için sabah ve akşam gibi planlanmış zamanlarda tansiyon hatırlatıcıları göndereceği özelleştirilmiş ölçüm planları ayarlamanıza da olanak tanıyor.

Tansiyonunuzu ölçmeden önce oturun ve rahatlayın. Maksimum doğruluğu sağlamak için ölçüme başlamadan önce yaklaşık beş dakika dinlenmeniz öneriliyor. Doğru sonuçlar elde etmenin anahtarının ölçümü yapmadan önce doğru bir vücut duruşunu benimsemek olduğunu unutmayın.

Tansiyonunuzu ölçmek için şunları yapmalısınız;

1. Ölçüm için uygun duruşu benimseyin. Bir sandalyede arkanıza yaslanın ve bacaklarınız yerde dik olacak şekilde sırtınızı yaslayın.

2. HUAWEI Watch D’den veya HUAWEI Sağlık uygulamasından Tansiyon işlevini seçerek ölçümü başlatın.

3. Bileğinizi saatle birlikte kalp hizasında tutun. Duruşunuzu doğal tutmayı unutmayın. Saatin bulunduğu kol dirsekten desteklenmelidir.

4. Ölçüm yapılana kadar doğru duruşu koruyun.

5. Tansiyon ölçüm sonuçlarınız HUAWEI Sağlık uygulamasında görüntülenecektir.

Doğru şekilde gerçekleştirilen tansiyon ölçüm sonuçları renkli olarak gösterilecektir. Yeşil renk çok iyi sonuçları ifade eder; kardiyovasküler sisteminiz harika durumdadır. Turuncu renk potansiyel bir riske işaret eder; her şeyin yolunda olduğundan emin olmak adına genel bir muayene için doktorunuza görünmeniz önerilir. Saatiniz kırmızı rengi gösteriyorsa, vücudunuzda bir sorun var demektir. Kesinlikle doktorunuza görünmelisiniz.

Tansiyon sonuçlarının yanlış olduğunu düşünüyorsanız, duruşunuzu kontrol edin ve ölçümü tekrar yapın. Ölçüm sırasında konuşmamayı, kolunuzu dirseğinizden desteklemeyi, bacak bacak üstüne atmamayı ve her şeyden önce oturarak kolunuzu sakin bir şekilde kalp hizasında tutmayı unutmayın. Bileğinizi göğsünüze doğru sıkıca bastırmanıza gerek yok. Konuşmak ve kendinizi kasmak tansiyonunuzun gerçekte olduğundan yüksek çıkmasına neden olabilir ve yanıltıcı sonuçlar alınabilir.

HUAWEI WATCH D, 699 TL değerindeki hediye HUAWEI Akıllı Tartı 3, ve 1.199 TL değerindeki 1 yıl uzatılmış garanti ile HUAWEI Online Mağaza üzerinde 8.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ayrıca Mart ayı sonuna kadar, HUAWEI Online Mağazası’nda geçerli 300 TL değerindeki indirim kupon kodu kullanılabiliyor: AWATCHD300HW.