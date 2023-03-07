Çinli teknoloji devi Huawei’nin, Huawei P60 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını ve Huawei Mate X3 katlanabilir amiral gemisini Mart ayında piyasaya sürmeyi planladığı bir süredir konuşuluyordu. Firmanın Çin’deki internet sitelerine verdiği reklamla beraber cihazların tanıtım tarihi kesinleşmiş oldu!

Huawei Yeni Amiral Gemilerini 23 Mart’ta Tanıtacak!

Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan reklam görselleri, Huawei’nin yeni amiral gemileri olan P60 serisi ve Mate X3 modellerini 23 Mart tarihinde tanıtacağını gösteriyor.

Önceki sızıntılar da bu ay sonunu işaret ediyordu. Yeni gelişmelerle beraber sızıntı haberlerinin de doğrulandığını söylemek mümkün. Zaten Huawei de bu yılın başlarında yaptığı bazı açıklamalarla tanıtımın Mart ayı sonunda olacağının sinyallerini vermişti.

Sızıntılara göre, firma bu etkinlikte yalnızca amiral gemilerini tanıtmayacak. Huawei’nin etkinlikte FreeBuds 5 kablosuz kulaklık ve Watch 4 akıllı saat modeli gibi Huawei ekosistemine ait aksesuarlarını da tanıtması bekleniyor.

Tanıtımın yıldızının ise firmanın amiral gemisi akıllı telefon serisinin tepesinde yer alan Huawei P60 Pro olacağı konuşuluyor. Özellikleriyle ağızları açık bırakması beklenen P60 Pro’nun 120Hz yenileme hızı ve 1440p çözünürlük sunan 6,6 inç boyutlu OLED bir e-ekranla gelmesi bekleniyor.

5.000mAh bataryaya sahip olan akıllı telefon, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle performans tablolarının tepesini garantileyen cihaz, Amerikan ambargosu nedeniyle Snapdragon 8 Gen 2’nin 4G’li versiyonuyla tanıtılabilir.

Cihazda Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin işlemcilerin yer alabileceğine dair raporlar da bulunuyordu. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılarda Huawei’nin Snapdragon 8 Gen 2’ye rakip olabilecek bir işlemci üretmesi için yeterli vakti olmadığı söylenmiş ve firmanın bu yıl da işlemci tercihini Qualcomm’dan yana kullanacağı belirtilmişti.

Huawei P60 Pro’nun kamera özellikleriyle sınıfındaki diğer cihazları kıskandırması bekleniyor. Özellikle periskop kamerasıyla Galaxy S23 Ultra’nın doğrudan rakibi olan cihaz, önceki P serileri gibi kamerasıyla pazarı sallayabilir.

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