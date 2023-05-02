Huawei bir süre önce P60 serisini Çin’de tanıtmıştı. Seride üç adet akıllı telefon bulunuyordu. Bir süredir bu akıllı telefonların küresel pazarda piyasaya sürülmesini bekliyorduk. Geldiğimiz noktada bugün P60 serisinin küresel lansman tarihi açıklandı. Huawei’in paylaştığı görsele göre P60 serisi 9 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Telefonlar halihazırda Çin pazarında satışta olduğu için teknik özellikleri de biliniyor.

Telefonlar 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyorlar. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. FHD+ çözünürlüğe sahip bu ekran 1,07 milyar rengi, 1.440Hz PWM karartmayı destekler nitelikte. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel tercih edilmiş.

P60 serisinin tüm modelleri kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Burada bir parantez açalım, ABD ambargosundan dolayı bu yonga seti, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin 4G’li versiyonu. P60 ve P60 Pro, 4815 mAh büyüklüğünde bir pile sahip iken P60 Art 5100 mAh büyüklüğünde silikon karbon bir pile sahip. Tüm modeller 88W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.

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Akıllı telefonlar üçlü arka kamera kurulumu ile birlikte geliyorlar. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Yardımcı kameralar tarafında ise P60 ve P60 Pro 13 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ile birlikte gelirken P60 Art 40 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ile geliyor. Üçüncül kamera tarafında ise P60 Pro ve P60 Art 48 MP çözünürlüğünde süper spotlu gece görüşlü telefoto kameraya sahip. P60 ise 12 MP çözünürlüğünde bir telefoto kamera ile birlikte geliyor.

Huawei’nin bu hamlesi sonrası bakalım Vivo cephesi sevilen amiral gemisi modellerini Türkiye pazarına getirmeye çalışacak mı? Bekleyip göreceğiz.