Huawei geçtiğimiz ay Çin pazarında Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra’yı tanıttı. Firma şimdi de Huawei Nova 11i adlı yeni bir Nova modelini piyasaya sürdü. Giriş seviyede sunduğu güçlü özelliklerle ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken cihaz, çok ses getirecek gibi görünüyor. İşte Huawei Nova 11i’nin tüm özellikleri ve fiyatı!

Snapdragon 680, 90Hz Ekran ve Dahası!

Huawei Nova 11i’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri FullHD+ çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve 270Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.8 inç boyutlu devasa LCD ekran olmuş. Giriş seviyedeki en büyük ekranlardan birine sahip olan cihaz, 90Hz yenileme hızı sayesinde pürüzsüz bir deneyim vadediyor.

Huawei’nin giriş seviyedeki yeni canavarı Snapdragon 680 yonga seti tarafından destekleniyor ve 8 GB RAM’e sahip. Nova 11i, microSD kart yuvası kullanılarak genişletilebilen 128 GB’lık bir depolama kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 40W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile donatılmış.

Çin’de bulunan Nova 11 modelleri 5G bağlantısını desteklerken, Nova 11i yalnızca 4G bağlantısını destekliyor. Cihazın 5G desteği olmamasında Snapdragon 680 işlemcisinin etkili olduğunu söylemek mümkün. Snapdragon 695 5G yonga setiyle neredeyse aynı özelliklere sahip olan Snapdragon 680’de 5G desteği yer almıyor.

Kamera cephesinde, Huawei Nova 11i 16MP çözünürlüklü bir ön kameraya sahip. Cihazın arkasında ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera ve 2 MP çözünürlüklü derinlik sensörüne sahip çift kamera kurulumu yer alıyor. Telefon, güçlü hoparlörleri ve Histen 8.1 ses teknolojisi ile harici hoparlörü aracılığıyla etkileyici bir ses çıkışı vadediyor.

Huawei Nova 11i, Android tabanlı en yeni EMUI 13 üzerinde çalışıyor. Cihaz tek SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C portu, yüz tanıma kilidi ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı gibi etkileyici özelliklerle donatılmış olarak geliyor. Son olarak, Nova 11i’nin 193 gram ağırlığında olduğunu söyleyelim.

Yıldızlı Siyah ve Nane Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen Huawei Nova 11i’nin fiyatının 320 dolar civarında olacağı söyleniyor. Ancak kesin fiyatı henüz bilinmiyor. Şimdilik Güney Afrika’da çıkış yapan cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği ise kesin değil.

İlginizi Çekebilir: Honor Play 40 MIIT Sertifikasını Aldı! Pil Özellikleri Gözler Önünde!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei Nova 11i’yi nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!