Huawei, yaklaşmakta olan amiral gemisi serisi P60’ı 23 Mart’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket şimdi de geçen yıl piyasaya sürülen mevcut amiral gemisi akıllı telefon serisi Mate 50 serisinde fiyat düşüşü yapacağını duyurdu. İndirimler 11. Vmall yıldönümü kutlamalarının bir parçası ve yeni cihazların fiyatlarının Çin’deki tüketiciler için 300 yuan’a (43 USD) kadar düştüğünü görecek.

Huawei Mate 50 serisi Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50E olmak üzere üç modelden oluşuyor. Fiyat indiriminden sonra Huawei Mate 50, maksimum 200 yuan indirimle 4799 yuan’dan başlayacak. Huawei Mate 50 Pro’nun fiyatı ise doğrudan 300 yuanlık bir düşüşle 6,499 yuandan başlayacak. Huawei Mate 50E de 200 yuan indirim alacak ve doğrudan fiyatı 3799 yuana düşecek.(Mate 50 ve Mate 50E 30 dolar düşüşle sırasıyla 695 dolar ve 550 dolar olurken, Mate 50 Pro 45 dolar düşüşle 945 dolar oldu.)

Huawei Mate 50, 2700×1224 çözünürlüğe sahip 6,7 inç 90Hz FHD+ OLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile geliyor ve 13 MP selfie kamerası ve 50 MP piksel ultra değişken kamera (f/1.4 – f/4.0 diyafram açıklığı), 13 MP piksel süper geniş açılı Kamera (f/2.2 diyafram açıklığı) ve 12 MP periskop telefoto kamera (f/3.4 diyafram açıklığı, OIS) dahil olmak üzere üçlü arka kameralarla birlikte geliyor. Kaputun altında, cihaz 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj cihazı ile şarj edilebilen 4460mAh bataryaya sahip.

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Mate 50 Pro’ya geçecek olursak, bu cihaz 2616×1212 çözünürlüğe sahip 6,74 inç 120 Hz FHD+ OLED ekrana sahip. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 13MP selfie kamerası ve 3D derinlik algılama kamerası içeren birinci sınıf bir ön kamera sistemi ile birlikte geliyor. Ekranın her iki tarafı da kavisli kenarlara sahip.

Telefonun arka tarafında 50MP ultra değişken kamera (f/1.4 – f/4.0 diyafram açıklığı, OIS optik görüntü sabitleme), 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram açıklığı) ve 64 megapiksel periskop telefoto kamera (f/3.5 diyafram açıklığı, OIS) bulunuyor. Mate 50 Pro 4700mAh bataryaya sahip ve 66W kablolu şarj cihazı ve 50W kablosuz şarj ile birlikte geliyor.

Son olarak Huawei Mate 50E, 2700×1224 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç 90 Hz FHD+ OLED ekran sunuyor. Qualcomm Snapdragon 778G işlemciden güç alıyor ve 50MP ultra değişken kamera ve 13MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram açıklığı) ile birlikte geliyor. Telefon 13MP selfie kamerası ve 66W kablolu şarj özelliğine sahip 4460mAh batarya ile geliyor.