Şubat ayı sonunda Barselona’da düzenlenen MWC 2023‘te Huawei‘nin ürünlerini görmek ve test etmek isteyen gazeteciler, şirket tarafından sağlanan bir rozet takmak zorundaydı. Basın mensuplarının ziyaretin sonunda kartları iade etmeleri gerekiyordu, ancak bazıları merak edip kartları sökmek için sakladı. Kartlarında, örneğin AirTag’de olduğu gibi takip cihazlarında ve diğer bağlı işaretçilerde kullanılan bir mikroçip olduğunu görünce şaşırdılar.

Peki Çinli dev neden ziyaretçilerinin hareketlerini takip etsin ki? Şirketin zaten kirlenmiş bir itibarı var. Çinli dev, Çin hükümetine çok yakın olmakla suçlanıyor ve Joe Biden bazı şirketlerden Huawei ile iş yapmayı tamamen bırakmalarını istedi.

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Huawei RGPD’yi görmezden geldi ve MWC 2023 ziyaretçilerini takip etti

Açıklama rozetin arkasında siyah beyaz olarak yazılmıştır. Açıklama şöyle: “Huawei sergi alanına girişte bu kartın kullanım zamanını, gerçek zamanlı konum bilgilerini ve kart sahibinin ziyaret süresi hakkındaki bilgileri toplamak için RFID ve Bluetooth teknolojisini kullanıyoruz. Bu bilgiler yalnızca hizmet kalitemizi iyileştirmek için misafirlerimizin ürünlerimize olan ilgisini analiz etmek amacıyla toplanacak ve işlenecektir.

Light Reading web sitesi tarafından sorulduğunda, fuar organizatörleri “Huawei’nin bir izleme cihazı kullandığını öne sürmek ciddi bir iddiadır, bu konuyu araştırıyoruz, ancak şu anda paylaşacak herhangi bir ayrıntıya sahip değiliz” yanıtını verdi. Yani bir takip cihazı davası takip edilecek.