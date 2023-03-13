Emre Mutlu, yaklaşık olarak 4 aydır HUAWEI Mate 50 Pro kullanıyor. Daha öncesinde de HUAWEI P30 Pro kullandığı için Mate 50 Pro’yu deneyimlemek ve ayrıca Google servisleri olmadan telefonunu nasıl kullandığı hakkındaki görüşlerini sizlerle paylaşıyor. Telefonun bataryası, işlemcisi, kamerası ve ses performansı hakkındaki düşüncelerini de HWP takipçilerine aktarıyor.

Eğer siz de kendi kullandığınız telefonu ve teknolojik ürünü bizlerle ve HWP takipçileriyle paylaşmak isterseniz https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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