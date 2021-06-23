Huawei P50 serisinin 29 Temmuz’da piyasaya sürülmesi planlanıyor

Huawei P50 amiral gemisi serisi için bekleyiş sonun da bitiyor olabilir Bir Weibo kullanıcısı, Huawei’nin P50 serisi telefonlarının bu yaz sonunda piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

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Aynı Weibo kullanıcısı, yine Huawei P50’den alıntı yapan bir ikili sayı (1011011001) yayınladı. Bu sayıyı ondalık biçimine bölünce de 729 (7/29) ile sonuçlanıyor. Bu tahminin doğru çıkması halinde Huawei’nin yeni amiral gemilerinin ya duyurulması ve kullanıcılarla buluşması 29 Temmuz’u işaret ediyor. Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Mayıs ayında P50 serisine ait ilk resmi görsellerini paylaşmıştı ve telefonların ilkbaharda çıkması gerektiğini ancak şirketin yeni telefonların piyasaya sürülme yolunda zorluklarla karşılaştığını söylemişti.

P50 serisi telefonlar, yeni duyurulan HarmonyOS ile gelecek. Cihazların bazıları yeni Huawei tabletleri gibi 4G Kirin 9000 işlemcilere veya Honor modellerindeki gibi Qualcomm işlemcilere sahip olması bekleniyor. Kirin 9000’in 4G versiyonları, P50 birim fiyatlarının daha düşük olmasını sağlayabilir . Yine de 5G sürümlerinin de duyurulması bekleniyor ancak 5G’li işlemciler dünyanın belirli bölgelerinde sınırlı sayıda satışa çıkabilir.

Leica imzalı son P serisi telefon P50 mi olacak?

Huawei tarafından toplamda üç telefon bekleniyor. P50, P50 Pro ve P50 Pro+ modelleri. 2021’in en iyi kameralı telefonu için iPhone 13 Pro Max, Galaxy S21 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Ultra gibi telefonlarla rekabet edecek olan modelin ise P50 Pro+ olması bekleniyor. Bir başka söylentiye göre P50 serisi, daha soft yakınlaştırma/uzaklaştırma yapmak için birden fazla kamera sensörü arasında geçiş yaparken bu geçişlerle video kalitesinde önemli iyileştirmeler getirecek. Ayrıca bir telefonda devasa bir ana kamera sensörü ve en büyük ultra geniş kamera sensörünü görmeyi bekliyoruz. Aynı zamanda Sony IMX 800 söylentileri doğru çıkarsa P50 Pro ve P50 Pro+, Sharp Aquos R6 modeli ile en büyük kamera sensörüne sahip telefonlardan birisi olacak. Ultra geniş kameranın, Galaxy S21 Ultra’da bulunan 1/2.55 inç’e kıyasla daha büyük ve iPhone’da bulunan 1/3.6 inç’e kıyasla daha büyük olan 1/1.18 inçlik bir sensöre sahip olduğu söyleniyor.

Tabiki Huawei’nin yeni amiral gemilerinin en büyük satış/pazarlama noktası her zamanki gibi kamera performansı ve aynı zamanda bir Huawei telefonda ilk defa kullanılacak olan HarmonyOS sayesinde yeni yazılım deneyimi olacak.