Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisi, kamera performansını zirveye taşıyacak!
Huawei, yaklaşık iki senedir ABD yasağıyla karşı karşıya ve Çin dışındaki akıllı telefon pazarlarında önemli derecede satış kaybı yaşıyor. Ancak firma, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen pes etmeden yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirket, önümüzdeki nisan ayının başında yeni P50 serisini piyasaya sürecek. Weiboda ortaya çıkan yeni bir rapor, P50 serisi hakkında yeni detayları ortaya çıkardı. Rapora göre bu seride, süper görüntüleme sistemi mevcut olacak. Ayrıca şirket, kamera modülünün kimlik tasarımında da önemli değişiklikler yapacak.
İlginizi çekebilir: Galaxy A72, teknik özellikleri ve renderlarıyla görüntülendi!
Huawei P50 serisi, yeni kamera teknolojisi ile neler vadediyor?
Sızdırılan bilgilere göre Huawei P50 serisi, Leica marka kameralar kullanmaya devam edecek. Bununla birlikte, arka kamera daha fazla özelliği entegre edecek ve estetiğe önem verecek. Ayrıca yeni görüntüleme sistemi, yapay zekayı da daha aktif bir şekilde kullanmayı sağlayacak. Tahminlere göre Huawei, bu sefer önceki nesilin kamera gelişiminden daha büyük bir gelişim gösterecek.
OnLeaks tarafından yayınlanan bir görüntüde P50 Pro’nun 6.6 inçlik şelale bir ekran ile geleceği gösteriliyor. Cihazın tasarımı, serinin önceki modeli olan P40 Pro ile önemli ölçüde benzerlik taşıyor. Bununla birlikte bir başka tasarımsal değişiklik ise ön kamerada karşımıza çıkıyor. Ön kamera, önceki nesiller gibi sol tarafta bulunmayacak. Bunun yerine, selfie kamerası ortada nokta delik tasarımı ile yerini alacak. Şimdilik P50 serisi hakkında bilinenler bunlarla sınırlı. Mart ayında, Huawei‘nin yeni akıllı telefon serisi ile ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Vivo S9 modelinin detaylı teknik özellikleri belli oldu!
Vivo S9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonunun detaylı teknik özellikleri belli oldu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Google, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” istemine karanlık mod desteği kazandırdı
Vivo S9 Dimensity 1100 ile gelen ilk akıllı telefon olacak!
Vivo akıllı telefon dünyasına hız kesmeden yeni modeller getirmeye devam ediyor. Fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren firma, amiral gemisi rekabetinden de geri kalmak istemiyor. S9 modeliyle kullanıcılarını karşılamaya hazırlanan akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Akıllı telefonun Weibo üzerinde posterleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın detaylı teknik özellikleri de belli oldu. Digital Chat Station’ın paylaşımına göre akıllı telefon MediaTek yapımı Dimensity 1100 işlemcisi ile piyasaya çıkan ilk model olacak.
Fiyat performans ürünü akıllı telefon listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Bununla birlikte akıllı telefon, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanlarına sahip olacak. 6.44 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, çift ön kameralı çentik sistemi ile bizleri karşılıyor. Ayrıca cihazın ön ana kamerası 44 MP değerinde olacak. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, bu kameraların teknik özellikleri ne yazık ki belli olmadı. Akıllı telefon 4000 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak. İlaveten cihaz kullanıcılarına 33 W hızlı şarj desteği sunacak. Mart ayında tanıtımı gerçekleşecek Vivo S9 bakalım beklentiler karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 mart ayında kullanıcılarıyla buluşacak!
Vivo iQOO Neo 5 modelinin çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon kullanıcıları ile mart ayında buluşacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Asus, altıncı kez Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde yer aldı
Vivo iQOO Neo 5 Snapdragon 870 ile geliyor!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni modeller getiriyor. Yeni ürünlerle piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlayan akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi akıllı telefon geliştiriyor. iQOO Neo 5 modeli için geri sayıma geçen firma, önümüzdeki ay akıllı telefonu tanıtacak. Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca firmanın neden Snapdragon 888 işlemcisini tercih etmediği ise merak konusu.
Fiyat performans ürünü akıllı telefonlardan oluşan listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Detaylı teknik özellikleri ne yazık ki belli olmayan Vivo iQOO Neo 5, Super AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bununla birlikte cihazın bir adet de 16 MP değerinde ön kamerası olacak. 4400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 88W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Akıllı telefon arka tarafta üçlü kamera sistemine sahip olacak. Kameralar ise 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılıyor. Akıllı telefonun 460 ile 570 dolar arası bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite düz bir ekranla geliyor
Uygun fiyatlı ve orta sınıf özelliklere sahip olması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite, kavisli yerine, düz bir ekranla çıkıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefonlarıyla daima dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle fiyat, performans odaklı modelleriyle ön plana çıkan şirket, her yıl büyük satış başarıları elde ediyor. Hatta her sene satış adetlerini yükselterek, dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisinden biri olmuş durumda. Bu özellikle genç bir şirket için büyük bir başarı. Her yıl Mİ modelleriyle amiral gemisi telefonlar çıkaran Xiaomi, hemen ardından orta sınıfa hitap eden ve fiyatıyla daha ulaşılabilir olan Lite modellerini piyasaya sürmekte. Bu modellerden Xiaomi Mi 11 Lite, sızan görsellere göre düz bir ön panel ile gelecek.
Xiaomi Mi 11 Lite düz bir ekrana sahip
Akıllı telefon dünyasında, sızıntılar oldukça sık yaşanan bir durum. Şirketlerin devasa yapısı, basının ve teknoloji meraklılarının öğrenme isteğiyle birleşince sık sık bir sızıntı gerçekleşiyor. Bu bazen ortaya çıkacak telefonun görselleri, bazen fiyatı, bazen ise sadece özellikleri oluyor. Oldukça sık yaşanan bu durum, meraklılarının yeni çıkacak teknolojilerle daha erken tanışmalarına neden oluyor. Özellikle bazı şirketler, bunu ücretsiz bir reklam kampanyası olarak kullanmakta. Yakında çıkması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite, bu sızıntılardan payına düşeni aldı. Güvenilir bir kaynak tarafından ortaya çıkarılan görseller sayesinde, telefonun tasarımı konusunda bilgi sahibiyiz. Genel anlamda Mi11 ile oldukça benzer bir tasarım diline sahip olan model, ufak detaylarla sıyrılıyor. Bunlardan en belirgin olanı is ekran tarafında. Xiaomi Mi 11 Lite, ekran tarafında kavisli yerine düz bir panel tercih etmiş. Kavisli ekranlar görsel açıdan çok iyi dursa bile telefonun fiyatını ve zarar görme şansını arttırıyor. Modelin Qualcomm Snapdragon 732G işlemci ile geleceği de ortaya çıkan sızıntılardan biri. Hakkında çok fazla şey bilinmeyen modelin yakında tanıtılması beklenmekte. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy F62 resmi olarak çıktı
Forumdan Son Mesajlar
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 7 saat önce
-
Yazan: Kusadasi, 4 gün önce
-
Yazan: Kojiro H., 4 gün önce
-
Yazan: mehmett, 5 gün önce
-
Yazan: SerhatGUNEY, 5 gün önce
Huawei P50 serisi, kamera performansını zirveye taşıyacak!
Netflix’e Türkiye’den en hızlı bağlantı sunan servis sağlayıcı belli oldu
Vivo S9 modelinin detaylı teknik özellikleri belli oldu!
Apple küçük telefon konusunda ısrarcı: iPhone 13 Mini yolda!
Metro Exodus, 4K/60FPS ve Ray Tracing desteğine kavuşuyor
HAYATIMI KOLAYLAŞTIRAN 6 UYGULAMA!
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
HAYATIMI KOLAYLAŞTIRAN 6 UYGULAMA!
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.