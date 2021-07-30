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Huawei P50 Pro’nun DXOMARK Puanı Açıklandı!
Kamera konusunda akıllı telefonlarda uzun zamandır iddiasını sürdüren Huawei, dün tanıtımı yapılan Huawei P50 serisiyle de bu iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu. Zirveyi bu sene içerisinde tanıtılan Xioami Mi 11 Ultra’ya kaptıran Huawei, birinciliğini geri aldı.
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Huawei daha önceleriyle Leica ile iş birliği yaparak mobil kameralar konusunda kendisi çok geliştirmişti. Şimdi ise Leica lensler kullanarak bu başarısını devam ettiriyor. Her türlü kamerayı teste tabii tutan bir oluşum olan ve mobil dünyada kamera testleri konusunda söz sahibi olan DXOMARK Huawei P50 Pro’yu mercek altına aldı. Çıkan sonuçlara göre zirvenin yeni sahibi Huawei P50 Pro!
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144 puanla birincilik Huawei P50 Pro’nun!
Şimdiye kadar test edilen ve en yüksek skoru almayı başaran Huawei P50 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra’nın sadece bir puan önünde kendine yer buldu. Detaylara baktığımız zaman ise fotoğraf kısmından 149 puan, zoom yeteneğinden 107 puan ve video çekimi kısmından da 116 puan almayı başarmış.
Kısaca Huawei P50 Pro’nun kamera özelliklerine değinecek olursak; 50MP çözünürlüğe sahip f/1.8 diyafram açıklığında OIS destekli bir ana kameraya sahip. İkinci kamerasında ise 40MP çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip siyah-beyaz çekim yapabilen bir kamera mevcut. Üçüncü kamerası ise1 3MP çözünürlük sunan bir ultra geniş açı kamerası. f/2.2 diyafram açıklığı olan bu kamera serbest biçimli lens olarak dikkat çekiyor. Huawei’nin telefonların en dikkat çekici noktalarından birisi olan zoom kamerası da 64 MP çözünürlük sunan bir telefoto kamera. Bu kamera f/3.5 diyafram açıklığına sahip olması, OIS bulunması ve otofokusu desteklemesi ile dikkat çekiyor. Ön tarafta ise ekranın ortasında delik ekran olarak yerleştirilen 13 MP çözünürlük sunan f/2.4 diyafram açıklığına sahip otofokus yapabilen bir ön kamera bulunuyor. Video konusunda da iddialı olan Huawei P50 Pro, [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected] çekimler yapabiliyor. Ayrıca [email protected] de ultra yavaş çekim videolarda yapabiliyor.
Dxomark tarafından açıklanan Huawei P50 Pro’nun kamerasının iyi olduğu noktalar
- Birincil ve ultra geniş kameralar için her koşulda düşük gürültü seviyeleri ve geniş dinamik aralık sunuyor,
- Doğru ve doğal beyaz dengesi sağlamayı başarıyor,
- Orta ve uzun menzilli tele iç mekanlarda ve gün ışığında iyi detay veriyor,
- Videolarda iyi pozlama ve geniş dinamik aralık,
- Videolarda iyi beyaz dengesi geçişi ve kararlı otomatik odaklama,
- İç mekan ve gün ışığı videolarında iyi detay vermesi,
- Etkili video sabitleme olarak lanse ediliyor.
Dxomark tarafından açıklanan Huawei P50 Pro’nun kamerasının eksik olduğu noktalar
- Sığ alan derinliği olması, çok düzlemli portrelerde bazı konuların odak dışında kalabiliyor,
- Düşük ışıkta ara sıra otomatik odaklama hataları,
- Fotoğraf çekilmeden önce ön izlemeden renk tonu farklılıklarının olması,
- Düşük ışıklı videolarda dokularda gürültü ve kumlanma olması,
- İç ve dış mekan videolarında ara sıra beyaz dengesinin değişmesi
- Bazı videolarda hafif pozlama kararsızlıkları olarak belirtiliyor.
Sonuç olarak eksileriyle ve artılarıyla Huawei P50 Pro testten geçmeyi ve birinciliği hak etmeyi başarıyor. İleriki dönemde güncellemelerle birlikte eksi görülen taraflarını da bir nebze düzelteceğini varsayarsak daha iyi hale gelecektir. Sizler Huawei P50 Pro’nun kamerası hakkında ne düşünüyorsunuz? Aldığı puanı hak ediyor mu?
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HANGİSİ KİME GÖRE? | Redmi Note 10 Pro vs POCO X3 Pro
Son zamanların Xiaomi tarafında en çok konuşulan telefonlarından olan Redmi Note 10 Pro ve POCO X3 Pro’yu birbirine kırdırdık! Acaba hangisi kime göre?
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Konseptimizde hangi telefonun kime göre olduğunu açıklamaya ve akıllarda kalan sorulara cevap vermeye çalıştık. Teknik özellikler tarafında birbirinden çok farklı olan bu iki telefon, fiyat tarafında ise birbirlerine çok yakınlar. Teknik özelliklerine baktığımızda:
Redmi Note 10 Pro;
Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz
İşlemci: Snapdragon 732G 6GB-128GB/8GB-128GB
Kamera: 108MP+8MP+5M+2MP / 16MP Ön kamera
Batarya: 5020 mAh 33W Hızlı şarj
POCO X3 Pro;
Ekran: 6.67 inç FHD+ IPS LCD 120Hz
İşlemci: Snapdragon 860 6GB-128GB/8GB-256GB
Kamera: 48MP+8MP+2M+2MP / 20MP Ön kamera
Batarya: 5160 mAh 33W Hızlı şarj
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Intel Qualcomm için çip üretimine başlıyor!
Reuters’ın yaptığı habere göre bir dünya devi olan Intel, Qualcomm için işlemci üretimine başlayacağını duyurdu. Pazartesi günü yapılan açıklamada, fabrikalarının Qualcomm şirketi için yonga setleri oluşturmaya başlayacağını ve 2025 yılına kadar Taiwan merkezli Semiconductor şirketi ve Samsung gibi diğer büyük çip üreticisi rakipleri yakalamak için yeni fabrikalar ve dökümhane işini genişletmek için bir yol haritası belirleyeceği bildirildi.
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En küçük, en hızlı bilgi işlem çiplerini üretme teknolojisinde onlarca yıldır liderliğe oynayan Intel, dökümhane çipi işi için başka bir yeni müşterisi de Amazon şirketi olacak. Ancak Intel bu liderliğe oynamasını TSMC ve Samsung’a kaybetti. Ayrıca rakipleri sayılabilecek AMD ve NVDIA şirketlerinin de bu şirketlerle çalışması Intel’e güç kaybettirdi. Hali hazırda AMD’nin Samsung ile çip geliştirdiği de biliniyorken durum Intel için daha da kötğ hale geldi.
Intel Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2025 yılına kadar liderliğini yeniden kazanmayı beklediklerini söyledi ve önümüzdeki dört yıl içinde piyasaya sürülecek olan beş set çip üretme teknolojisini de açıkladı. Intel’in transistörler için yeni tasarımı, dijital birlere ve sıfırlara dönüşen küçük anahtarlardan oluşuyor. 2025’ten başlayarak, Hollandalı bir holding olan ASML’’den aşırı ultraviyole litografi olarak adlandırılan ve eski moda bir fotoğraf basmak gibi çip tasarımlarını silikon üzerine yansıtan yeni nesil makinelere üretim gerçekleşecek. Intel ayrıca, TSMC ve Samsung’un rekabet eden teknolojileriyle uyumlu “Intel 7” gibi adlar kullanarak yonga üretme teknolojisi için adlandırma şemasını değiştireceğini söyledi.
Intel daha önce “nanometre” cinsinden özelliklerin boyutunu ima eden isimler kullanıyordu. Teknoloji pazarları tahmin firması olan VLSIresearch’ün genel müdürü Dan Hutcheson, zamanla çip üreticileri tarafından kullanılan isimlerin keyfi işaretleme terimleri haline geldiğini söyledi. Ayrıca bunun Intel’in daha az rekabetçi olduğu yönünde yanlış bir izlenim verdiğini söyledi. Bunun üzerine şirket isimlendirme politikasında da değişiklik yapacak gibi gözüküyor.
Intel’in ilk büyük müşterileri Qualcomm ve Amazon olacak. Cep telefonları için çip üretimine hakim olan Qualcomm, Intel’in 20A çip yapım süreci dediği süreci kullanacak ve çipin tükettiği gücü azaltmaya yardımcı olmak için yeni transistör teknolojisini kullanacak.
Ayrıca Amazon Web Hizmetleri için giderek artan bir şekilde kendi veri merkezi yongalarını yapan Amazon, henüz Intel’in yonga oluşturma teknolojisini kullanmıyor ancak Intel’in paketleme teknolojisini, yongaları bir araya getirme sürecini kullanacak ve bunları bir araya toplayacak. Bunuu da 3D oluşumu sayesinde gerçekleştirecek. Analistler de Intel’in bu paketleme teknolojisinde diğer rakiplerinden daha üstün olduğunu söylüyor.
Ek olarak Intel’in bu anlaşmalardan ne kadar gelir elde edeceği veya ne kadar büyüklükte bir üretim büyüklüğü olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Qualcomm’un daha öncelerinde bir çipi üretmek için birden fazla üreticiyle çalışmış olduğunu düşünürsek Intel’in kazancınının ne kadar olabileceği hakkında fikirler daha da zor hale geliyor.
Intel’in karşı karşıya olduğu en büyük soru önceki CEO Brian Krzanich yönetiminde yıllarca süren gecikmelerden sonra teknoloji vaatlerini yerine getirip getiremeyeceği konusu. Geçtiğimiz haftalarda ise Intel, Sapphire Rapids adlı yeni bir veri merkezi yongasının geciktiğini duyurmuştu.
Bakalım bundan sonra Intel nasıl bir strateji izleyecek ve iş yaptığı büyük markalarla olan ilişkilerini sağlıklı olarak yürütebilecek mi? Önünde büyük bir potansiyel pazarı ne derece etkili şekilde değerlendirecek merak konusu. Sizce Intel Qualcomm ve Amozon ile yaptığı anlaşmalar ile başarılı olabilir mi?
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