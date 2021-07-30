Huawei P50 Pro’nun DXOMARK Puanı Açıklandı!

Kamera konusunda akıllı telefonlarda uzun zamandır iddiasını sürdüren Huawei, dün tanıtımı yapılan Huawei P50 serisiyle de bu iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu. Zirveyi bu sene içerisinde tanıtılan Xioami Mi 11 Ultra’ya kaptıran Huawei, birinciliğini geri aldı.

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Huawei daha önceleriyle Leica ile iş birliği yaparak mobil kameralar konusunda kendisi çok geliştirmişti. Şimdi ise Leica lensler kullanarak bu başarısını devam ettiriyor. Her türlü kamerayı teste tabii tutan bir oluşum olan ve mobil dünyada kamera testleri konusunda söz sahibi olan DXOMARK Huawei P50 Pro’yu mercek altına aldı. Çıkan sonuçlara göre zirvenin yeni sahibi Huawei P50 Pro!

144 puanla birincilik Huawei P50 Pro’nun!

Şimdiye kadar test edilen ve en yüksek skoru almayı başaran Huawei P50 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra’nın sadece bir puan önünde kendine yer buldu. Detaylara baktığımız zaman ise fotoğraf kısmından 149 puan, zoom yeteneğinden 107 puan ve video çekimi kısmından da 116 puan almayı başarmış.

Kısaca Huawei P50 Pro’nun kamera özelliklerine değinecek olursak; 50MP çözünürlüğe sahip f/1.8 diyafram açıklığında OIS destekli bir ana kameraya sahip. İkinci kamerasında ise 40MP çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip siyah-beyaz çekim yapabilen bir kamera mevcut. Üçüncü kamerası ise1 3MP çözünürlük sunan bir ultra geniş açı kamerası. f/2.2 diyafram açıklığı olan bu kamera serbest biçimli lens olarak dikkat çekiyor. Huawei’nin telefonların en dikkat çekici noktalarından birisi olan zoom kamerası da 64 MP çözünürlük sunan bir telefoto kamera. Bu kamera f/3.5 diyafram açıklığına sahip olması, OIS bulunması ve otofokusu desteklemesi ile dikkat çekiyor. Ön tarafta ise ekranın ortasında delik ekran olarak yerleştirilen 13 MP çözünürlük sunan f/2.4 diyafram açıklığına sahip otofokus yapabilen bir ön kamera bulunuyor. Video konusunda da iddialı olan Huawei P50 Pro, [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected] çekimler yapabiliyor. Ayrıca [email protected] de ultra yavaş çekim videolarda yapabiliyor.

Dxomark tarafından açıklanan Huawei P50 Pro’nun kamerasının iyi olduğu noktalar

Birincil ve ultra geniş kameralar için her koşulda düşük gürültü seviyeleri ve geniş dinamik aralık sunuyor,

Doğru ve doğal beyaz dengesi sağlamayı başarıyor,

Orta ve uzun menzilli tele iç mekanlarda ve gün ışığında iyi detay veriyor,

Videolarda iyi pozlama ve geniş dinamik aralık,

Videolarda iyi beyaz dengesi geçişi ve kararlı otomatik odaklama,

İç mekan ve gün ışığı videolarında iyi detay vermesi,

Etkili video sabitleme olarak lanse ediliyor.

Dxomark tarafından açıklanan Huawei P50 Pro’nun kamerasının eksik olduğu noktalar

Sığ alan derinliği olması, çok düzlemli portrelerde bazı konuların odak dışında kalabiliyor,

Düşük ışıkta ara sıra otomatik odaklama hataları,

Fotoğraf çekilmeden önce ön izlemeden renk tonu farklılıklarının olması,

Düşük ışıklı videolarda dokularda gürültü ve kumlanma olması,

İç ve dış mekan videolarında ara sıra beyaz dengesinin değişmesi

Bazı videolarda hafif pozlama kararsızlıkları olarak belirtiliyor.

Sonuç olarak eksileriyle ve artılarıyla Huawei P50 Pro testten geçmeyi ve birinciliği hak etmeyi başarıyor. İleriki dönemde güncellemelerle birlikte eksi görülen taraflarını da bir nebze düzelteceğini varsayarsak daha iyi hale gelecektir. Sizler Huawei P50 Pro’nun kamerası hakkında ne düşünüyorsunuz? Aldığı puanı hak ediyor mu?