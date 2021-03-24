iQOO Z3 modelinin ekran, kamera ve batarya detayları açıklandı!

iQOO, yeni orta segment modeli iQOO Z3’ün ekran, kamera ve batarya özellikleri açıkladı. İşte iQOO Z3 modelinin bilinen tüm detayları.

Vivo‘nun alt firması olarak varlığını sürdüren iQOO, yeni modeli Z3 ile pazara çıkacak. Yakın bir tarihte Z3 modeli ile karşımızda olacak şirket, şimdi bu modelin özelliklerini açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde performansını Snapdragon 768G‘den alacağını öğrendiğimiz Z3, şimdi merak edilen en önemli özelliklerini ortaya döktü.

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iQOO Z3 orta segmente hitap eden teknik özellikleri ile geliyor. Geçtiğimiz günlerde Snapdragon 768G‘nin yanında 8GB Ram bellek ile geleceğini öğrendiğimiz cihaz, şimdi diğer özelliklerini ortaya döktü. iQOO, Z3 modelinin 120Hz yenileme ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir panel ile karşımıza çıkacağını açıkladı.

Ek olarak iQOO, cihazın arka tarafında üçlü kamera grubuna yer vereceğini de açıkladı. Z3 bu kamera grubunda 64MP‘lik ana kameraya yer verecek. Bu kamera 4K 60fps videolar çekmeye olanak sunacak. Öte yandan cihazın 55W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile geleceği de gelen bilgiler arasında. Ancak bu bataryanın kaç mAh olduğu bilinmiyor.

iQOO Z3 hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Şirket 25 Mart‘ta gerçekeleşecek lansmanda cihazın tüm özellilklerini paylaşacak. Bakalım Z3 ne kadar fiyat etiketi ile çıkış yapacak? Sizce Z3 nasıl tepkiler alacak?

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