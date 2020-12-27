Huawei Mate 40E modeli ortaya çıktı

Huawei’in, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS Porsche Edition modellerini içeren Mate 40 serisi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Bu seriye eklenecek olan yeni bir model olan Mate 40E‘nin özellikleri, ilk defa Wireless Power Consortium (WPC) veri tabanında görüldü. Cihazın model numarası OCE-AN00 (Mate 40’ın model numarası OCE-AN10’a yakın). Çinli sertifika kurumu TENAA, OCE-AN00 model numaralı bir Huawei akıllı telefonu birkaç ay önce onaylamıştı.

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Huawei Mate 40E modelinin özelliklerine göz atalım

Telefonun 13MP’lik tek ön kamerası, kavisli ekranın sol üstünde konumlandırılacak. Kırmızı renkteki güç tuşu ise telefonun sağ tarafında ses kontrol tuşunun altında bulunacak. Arka kamera yapısı ise Mate 40 serisine benzer formda ve üç kamera barındıracak. Bunlar, 50MP sensörlü ana kamera ve 16MP sensörlü ultra geniş ve telefoto kameralar olacak. Buna ek olarak Leica markasını ve bir de LED flaşı cihazın arka kamera yapısında görmek mümkün olacak.

Mate 40E’nin üst kısmında 3.5mm jak girişi ve kızılötesi sensörü bulunacak. Cihazın alt kısmında ise sim kart yuvası, usb type c bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası da görülecek.

Huawei Mate 40E, 2376 x 1080 çözünürlükteki 6.5 inç’lik bir OLED ekranla gelecek. Ayrıca cihazın 3.13 GHz saat hızındaki Kirin 9000E işlemciyle gelen Mate 40 modelinin aksine 2.86GHz saat hızındaki Kirin 990E 5G veya Kirin 990 5G işlemcisiyle piyasaya çıkması bekleniyor.

Mate 40E, 128GB, 256GB ve 512GB depolama ve 6GB, 8GB ve 12 GB bellek seçenekleriyle gelecek. Cihaz ek olarak, depolama genişletme desteği, ekran içi parmak izi okuyucu ve 4100 mAh batarya ve Android 10 ile kutudan çıkacak.

Mate 40E modelinin resmi olarak ne zaman tanıtılacağı belli değil ancak Mate 40’dan daha düşük bir satış fiyatıyla piyasaya çıkması olası.