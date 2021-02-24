Huawei P50 Pro, 1 inçlik Sony kamera sensörüyle gelebilir

Yakın zamanda Isocell GN2 sensörünü duyuran Samsung’a karşılık; Sony firmasının daha da büyük bir kamera sensörü için hazırlandığı bilgileri gelmişti. Sızıntılarıyla bilinen @rodent950 kullanıcısının Twitter paylaşımına göre de; 1 inçlik ilk mobil sensör olacak olan Sony IMX800 sensörünü Nisan gibi piyasalarda görebiliriz. Aynı zamanda çıkış tarihlerinin ayarlanması durumunda sensörü Huawei P50 telefonlarında görmemiz de muhtemel.

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Huawei cihazlarının 2020 amiral gemisi telefonları bir önceki nesil IMX700 sensörlerini kullanıyorlar. Bu sensörler ise zaten oldukça gelişmiş teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle firmanın işbirliğini sürdürüp yeni cihazlarında daha gelişmiş kameralar sunma olasılığı yüksek. Huawei firmasının P50 telefonlarını geçen sene Mart aylarında duyurduğunu da düşünürsek yakında gelmesi muhtemel olan bu cihazlarda sensörü kullanmak isteyebilir.

Huawei her ne kadar Çin dışındaki eski popülerliğine artık sahip olamasa da; firma hala telefonlar arasındaki en iyi kameraları sunar halde. Dolayısıyla şimdi de sensör ve piksel artırımına giderek çıtayı daha da ileriye taşımak istiyor.

Daha önce bu tip bir cihazı 2014 yılında görmüştük. Panasonic Lumix CM1 ile 1 inç kamera sensörlü bir Android cihazı ortaya çıkarmıştı. Ancak her ne kadar Android çalıştırsa ve telefon kullanımı sunsa da; cihaz daha çok harika görüntüler sunabilen kompakt bir kamera gibiydi.

Şimdi ise daha net bir şekilde telefon tanımlamasını yapabileceğimiz bir cihaz üzerinde 1 inç kamera teknolojisini görebileceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla ortaya çıkacak sonuçlar da birçok kamera meraklısında heyecan oluşturmuş durumda.