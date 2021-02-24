Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Pro, 1 inçlik Sony kamera sensörüyle gelebilir
Yakın zamanda Isocell GN2 sensörünü duyuran Samsung’a karşılık; Sony firmasının daha da büyük bir kamera sensörü için hazırlandığı bilgileri gelmişti. Sızıntılarıyla bilinen @rodent950 kullanıcısının Twitter paylaşımına göre de; 1 inçlik ilk mobil sensör olacak olan Sony IMX800 sensörünü Nisan gibi piyasalarda görebiliriz. Aynı zamanda çıkış tarihlerinin ayarlanması durumunda sensörü Huawei P50 telefonlarında görmemiz de muhtemel.
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Huawei cihazlarının 2020 amiral gemisi telefonları bir önceki nesil IMX700 sensörlerini kullanıyorlar. Bu sensörler ise zaten oldukça gelişmiş teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle firmanın işbirliğini sürdürüp yeni cihazlarında daha gelişmiş kameralar sunma olasılığı yüksek. Huawei firmasının P50 telefonlarını geçen sene Mart aylarında duyurduğunu da düşünürsek yakında gelmesi muhtemel olan bu cihazlarda sensörü kullanmak isteyebilir.
Huawei her ne kadar Çin dışındaki eski popülerliğine artık sahip olamasa da; firma hala telefonlar arasındaki en iyi kameraları sunar halde. Dolayısıyla şimdi de sensör ve piksel artırımına giderek çıtayı daha da ileriye taşımak istiyor.
Daha önce bu tip bir cihazı 2014 yılında görmüştük. Panasonic Lumix CM1 ile 1 inç kamera sensörlü bir Android cihazı ortaya çıkarmıştı. Ancak her ne kadar Android çalıştırsa ve telefon kullanımı sunsa da; cihaz daha çok harika görüntüler sunabilen kompakt bir kamera gibiydi.
Şimdi ise daha net bir şekilde telefon tanımlamasını yapabileceğimiz bir cihaz üzerinde 1 inç kamera teknolojisini görebileceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla ortaya çıkacak sonuçlar da birçok kamera meraklısında heyecan oluşturmuş durumda.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 serisi için fiyat listesi ortaya çıktı!
Oppo’nun merakla beklenen Find X3 serisi için yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Üç modelden oluşması beklenen seriyle alakalı son sızıntı, fiyatlandırma ile alakalı. Ortaya çıkan listede, Find X3 serisi modelleri haricinde iki diğer model için de etiket bilgisi yer alıyor.
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Yeni Find X3 serisi modellerini tanıtmaya hazırlanan Oppo, üç yeni modelle birlikte piyasada yer alacak. Yeni modeller için lansman, 11 Mart tarihinde gerçekleşecek. Find X3 serisi modelleri ancak Nisan ortasında raflarda yer almaya başlayacak. Sızıntılar, söz konusu seriyle alakalı çoğu detayı ortaya çıkarsa da bir konu bugüne kadar belirsizdi. 91Mobiles tarafından gelen yeni bir sızıntı, seri ve farklı iki diğer modelin fiyatlandırması hakkında bazı ipuçlarına sahip.
Oppo Find X3 serisi, €400’dan başlayan fiyatlarla geliyor
91Mobiles tarafından paylaşılan listeye göre serinin en uygun fiyatlı modeli Find X3 Lite. Söz konusu model Find X3 Lite için 400 ila 500 Euro arasında bir fiyatlandırmadan bahsediliyor. Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan model, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuyor. Ailenin ortanca üyesi Neo ise 12GB RAM ve 256GB hafıza ile 700-800 Euro bandında. Ayrıca Oppo, Neo için gümüş ve siyah renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Pro modeli için dört farklı renk seçeneği
En donanımlı üye olan Find X3 Pro, dört farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Mavi, beyaz, turuncu ve siyah renk seçeneklerine sahip olan model, oldukça yüksek fiyata sahip olacak. Pro modeli için listedeki fiyat aralığı, 1000 ile 1200 Euro arasında. Bununla birlikte cihazda Neo’da da olduğu gibi 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği sunulacağını da belirtelim.
Fiyatlandırma listesinde A94 ve A54 detayı!
İnternette paylaşılan listede, Find X3 ailesi haricinde iki farklı model daha yer alıyor. Find serisine göre oldukça uygun fiyatlı olacak iki model A94 ve A54 ismiyle listede yer alıyor. Sızıntıya göre Oppo, 200-300 Euro arasındaki A54 modelini, Mor ve siyah renk seçenekleriyle birlikte sunacak. A54 modelinin üzerinde ise 300-400 Euro bandındaki A94 yer alacak.
A94 ise diğer modelden farklı olarak mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelecek. Lansman tarihinin yaklaşmasıyla beraber yeni modellerle alakalı farklı sızıntılar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de üretim girişimleri bulunan şirketin söz konusu modelleri hangi fiyata sunacağı ise merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M62, 3 Mart’ta Uzak Doğu’da piyasaya çıkıyor
Samsung‘un Filipinler‘deki mağazası ve Samsung Malezya‘nın Facebook hesabı, Galaxy M62‘nin 3 Mart‘ta resmiyet kazanacağını doğruladı. Telefona ait bir de lansman görseli mevcut. Samsung Galaxy M62, Galaxy F62 modelinin farklı isimli versiyonu. Lansman afişine göre cihaz siyah ve mavi renk alternatifleri sunacak. Galaxy F62; Hindistan‘da Siyah, Mavi ve Yeşil gibi renklerle piyasaya çıkmıştı.
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Samsung Galaxy M62 teknik özellikleri
Samsung Galaxy M62, gücünü amiral gemisi sınıfı Exynos 9825 yonga setinden alacak. Bunun yanında 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Telefon ekranı Full HD +, 6,7 inç ve AMOLED olacak. Ayrıca parmak izi okuyucu da ekrana entegre olacak.
Samsung Galaxy M62, 32 MP ön kameraya sahip. Arka tarafında ise 64 MP birincil, 12 MP ultra geniş açılı, 5MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcı kameralar olacak. Telefon enerjisini 25 W hızlı şarj destekleyen 7.000 mAh kapasiteli pilden alacak. Ayrıca telefon One UI 3.1 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile çalışacak.
Samsung Galaxy M62’nin satış fiyatı hakkında bir bilgi mevcut değil. Ancak Galaxy F62’nin 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu Hindistan’da 23.999 Rs (~ 331 $) fiyattan piyasaya çıkmıştı. 8 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu ise 25.999 Rs (~ 359 $) fiyattan piyasaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz ay telefonun Geekbench 5 skoru ortaya çıkmıştı. Galaxy M62; tek çekirdekte 763, çok çekirdekte 1952 puan alıyor. Phablet boyutundaki cihaz iddialı özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Akıllı Telefonlar
Red Magic 6, 165 Hz ekran ile piyasaya çıkacak!
Red Magic 6 akıllı telefon modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen oyuncu telefonu 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.
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Red Magic 6 165 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor!
Oyuncu telefonları gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Mobil oyun odaklı akıllı telefonlar, güçlü performans vaadi ile oyuncuları karşılıyor. Bu modeller arasında önemli bir yere sahip olan Red Magic serisi, yeni versiyonu ile piyasaya çıkacak. Ekran yenileme hızı ile akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getiren seri, bu alanda zoru başarma derdinde. Weibo üzerinde ortaya çıkan paylaşım göre akıllı telefon 144 Hz barajını geçecek. Ayrıca paylaşımın sahibi bizzat firmanın en yetkili ismi Ni Fei.
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Bununla birlikte akıllı telefon tam 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefon böylece kendi rekoru olan 144 Hz değerini de geçmiş olacak. Red Magic 5G ile yeni bir soluk getiren firma piyasada önemli bir alternatif olmayı istiyor. Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak cihaz, 120W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Piyasaya oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen akıllı telefon bakalım performansı ile oyuncuları memnun edecek mi bekleyip göreceğiz.
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