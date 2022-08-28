Ünlü akıllı telefon üreticisi Huawei, son zamanlarda kaybettiği popülerliğini geri kazanmak için hazırlanıyor. Özellikle ABD başkanı Trump’ın yaptırımlarından önce Apple ve Samsung’u zaman zaman geçen firma, eski günlerine geri dönmek için yeni amiral gemisi Huawei Mate 50 cihazını kullanacak. Çinli dev 6 Eylül 2022 Salı günü bir lansman düzenleyecek. Şirketin bu lansmanı Huawei Mate 50, Mate 50 E, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS cihazları için yaptığını anlamak güç değil.

Mate 50 İçin Siparişi

Huawei Mate 50 için ilk resmi açıklamayı 22 Ağustos’ta yaptı. Aynı hafta şirket, Huawei’in resmi web sitesi ve e-ticaret platformlarında ön siparişleri açtı. Bugün açıklanan sayılara göre telefon serisi için siparişler bir milyonu geçti. Telefon serisine duyulan bu ilgi Huawei’in artık akıllı telefon piyasasında liderlik listesinde girebileceğini gösteriyor.

Huawei Mate 50 Serisinin Bilinen Özellikleri

Daha önce çeşitli kaynaklardan Huawei Mate 50 E’nin Snapdragon 778G 4G işlemciden güç alacağını, Mate 50 ve Mate 50 Pro’nun ise Snapdragon 8 Gen 1 4G işlemciyle geleceğini duyurmuştuk. Kullanılacak yonga setleri 5G hızını tam olarak desteklemese de Mate 50 serisi, 5G iletişim kabuğu üzerinden 5G ağlarının kullanılmasını sağlayacak.

Ayrıca Huawei Mate 50 serisi, 1/1.5 “dış tabanlı 50 megapiksel ana kamera kullanacak. Pro versiyon hariç serideki diğer telefonlar aynı diyafram değerini kullanacak. Şirketin kamera boyutunda her zaman olduğu gibi yapay zeka teknolojisini kullanacak. Mate 50 Pro’nun 1.5K çentik kavisli ekrana sahip olacağını biliyoruz. Cihazın, çentikli olmasına rağmen kullanabilir ekran alanı çok yüksek olacak. Telefonun yüz tanıma ve parmak izi teknolojisini destekleyeceğini düşünüyoruz.

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