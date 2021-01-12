Huawei ekran altı kamera patenti ortaya çıktı

Huawei ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor. Yeni aldığı patentle bu durum doğrulandı. İşte detaylar…

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Huawei’den ekran altı kamera

Geçtiğimiz birkaç yılda, tam ekran tasarımına ulaşmak için çeşitli yaklaşımlar gördük. İlk çentikli ekranlardan mevcut delikli ekranlarına kadar hepsi gerçek tam ekran akıllı telefonlar değildi. Bu başlığı ZTE Axon 20‘ye verebilirdik ancak ekran altı kamera teknolojisinde bazı hatalar var.

Xiaomi ve diğer üreticilerin kendi ekran altı kamera teknolojileri üzerinde çalıştıklarını da biliyoruz. Büyük olasılıkla, bu yıl bunu çeşitli cihazlarda göreceğiz. Ancak Xiaomi‘nin yanı sıra henüz pes etmeyen Huawei de var. Bugün, internette sıcak tartışmalara neden olan yeni bir Huawei ekran altı kameranın bazı patent fotoğrafları sızdırıldı.

LetsGoDigital‘in raporlarına göre Huawei Technologies Co., Ltd. 7 ürün taslağını ve 2 render görüntüsünü kapsayan Mayıs 2020 yılında CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi) için bir tasarım patent başvurusunda bulunmuştu. Bu patentler bugün 12 Ocak 2021‘de ortaya çıktı.

Cihazın ekranının dört taraftan kavisli bir tasarıma sahip olduğunu ve ön kameranın ekranın altına gizlendiğini görebiliyoruz.

Elbette en şaşırtıcı olan şey, Huawei‘nin tam ekran görüntülemeyi en üst düzeye çıkarmak için telefonun üst çerçevesine yenilikçi bir şekilde ikincil bir ekran eklemiş olmasıdır. Telefon sinyali, zaman ve güç gibi bilgileri gösteriyor.

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