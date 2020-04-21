Huawei P40 serisine 50 MP AI mod güncellemesi geliyor!

realme, virüs salgını nedeniyle 6 serisinin Türkiye’ye gelişinin geçtiğimiz günlerdeki duyurusunun ardından serinin ilk üyesi 6i satışa çıkmıştı. Şimdi sıra, serinin diğer oyuncuları ve markanın merakla beklenen kulaklığında… Realme 6, realme 6 Pro ve realme Buds Air bugün satışa çıkıyor.

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Tüketicilere mükemmel bir deneyim yaşatma hedefiyle tasarlanan realme 6 serisinin ilk üyesi 6i’nin satışının ardından, yeni amiral gemisi realme 6 ve realme 6 Pro’nun satışları da realme Buds Air ile birlikte bugün başlıyor. Lansman kampanyası dönemi 28 Nisan tarihine kadar devam edecek. realme 6 4GB+128GB ile 2.399 TL, 6 Pro ve Buds Air ikilisi 3.598 TL olarak fanlarına sunuluyor.

realme’nin 64MP kameralı yeni amiral gemisi: realme 6

MediaTek Helio G90T ile güçlendirilen realme 6, inanılmaz bir akıllı telefon oyun deneyiminin tam merkezinde olacak şekilde tasarlandı. 12 nm’lik işlem kullanan işlemci, realme 6’yı daha güçlü ve verimli bir cihaz yapıyor.

16MP Ultra net ön kamera, F2.0 diyafram açıklığının yanısıra, Bokeh efekti, akıllı güzellik modu gibi özellikleri ile tüm selfie ihtiyaçlarına cevap verecek. Farklı cinsiyetler, cilt tipleri ve yüz şekilleri için geliştirilmiş bir güzellik algoritması sayesinde kullanıcının doğal selfieleri kolaylıkla çekmesine imkan sağlar.

Yeni amiral gemisi realme 6, ayrıca 64MP’lik ana kamera, 119°’lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera, makro lens ve siyah&beyaz portre objektiften oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahip. Kullanıcılar, daha çarpıcı görüntülerini yakalamasını sağlayan geniş açı moduna geçmek için tek bir tıklama yapmaları yeterli. 4 cm çekim mesafesi ile kullanıcıların daha yakın çekimler yapmasına ve mikro dünyanın güzelliğini keşfetmesine aracılık ediyor.

realme 6 “Kuyruklu yıldız Mavisi, Kuyruklu Yıldız Beyazı” renkleriyle duyuruldu. realme 6’nın 4GB+128GB seçeneği 2.999 TL satış fiyatıyla satışta olacak.

Qualcomm Snapdragon 720G’ye sahip ilk akıllı telefon realme 6 Pro

6 Pro, dünyada Qualcomm Snapdragon 720G kullanan ilk akıllı telefonu. 8 nm’lik işlem gücü ile bu işlemci, cihazı daha güçlü ve verimli bir hale getiriyor. 30W hızlı şarj ile, 4300mAh pili 60 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Zorlu oyun koşullarında bile aynı sürede yüzde 62’lik şarj seviyesine çıkabiliyor.

6 Pro, 16MP Sony geniş açılı ana kamera’nın yanısıra IMX471 + 8MP 105° süper geniş açıdan oluşan ikili kamera ile birlikte geliyor. Çekim mesafesi daha öncekine göre 2.5 kat daha fazla olan kamera, Kenar Deformasyon Düzeltmesi ile fotoğrafların köşelerinde kalan yüzleri tanıyıp, yüz hatlarını otomatik olarak optimize edebilir.

Yeni amiral gemisi 6 Pro ayrıca 64MP ana kamera, 12MP 20x hibrit zoom telefoto lens, 119°’lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera ve makro lensten oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahiptir. 6 Pro, Nightscape 2.0 üzerinde yer alan ve geliştirilmiş tripod modu ve Ultra Nightscape Modu’na sahip Nightscape 3.0 özelliğine de sahip.

6 Pro Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı renkleri ile 3.899 TL satış fiyatıyla Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından tüketici ile buluşacak.

Çift kanallı iletim sistemi ile güçlü bir ses; Buds Air

Buds Air, gerçek zamanlı çift kanallı iletim teknolojisine sahip. Kulakiçi kulaklıkların her biri, birbirinden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini %51 azaltan Oyun Modu görseller ve sesler arasında mükemmel bir senkronizasyon sağlıyor.

Bunun yanı sıra Buds Air, özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemini içerisinde barındırıyor. Ekip, sürükleyici bir film ve müzik deneyimi için binlerce testin ardından bas seslere daha fazla boyut ve dinamizm kazandıracak bu özelliği ürüne ekliyor ve 12 mm yüksek bas performansı ile Buds Air kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor.

Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor. Kulak içi tanıma teknolojisi ile, sensörler aracılığı ile Buds Air kullanımı anlayıp, kulağınızdan çıkardığınız anda kendi kendine müzik deneyimini durduruyor, geri taktığınızda ise keyif kaldığı yerden devam ediyor.

Buds Air beyaz renk seçeneğiyle 549 TL etiket fiyatıyla Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada, Trendyol, N11 kanallarında satışa sunulacak.