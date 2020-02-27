Huawei P40 Lite Avrupa’ya geldi!

Huawei, İspanya‘dan başlayarak Avrupa‘daki P40 serisinin ilk üyesini getirdi. Huawei P40 Lite ile birlikte Avrupa‘da P serisi telefonlar pazara giriş yaptı. Çinli müşterilerin Çin‘deki adı ile Nova 6 SE olarak bildikleri ve Malezya‘da Huawei Nova 7i olarak tanıtılan telefon hemen hemen aynı.

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Huawei P40 Lite hangi özelliklerde geliyor?

Huawei P40 Lite, Android 10 tabanlı bir Kirin 810 yonga seti ve EMUI 10 ile birlikte geliyor. Ancak şu an telefonda Google hizmetleri bulunmamakta. Cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip ancak daha fazlasını istiyorsanız, bir NM kart ile genişletebilirsiniz. 6.4 inçlik LCD ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile geliyor. Ekranın sol üst köşesinde ise ön kamera bulunuyor.

Huawei P40 Lite‘ın arka tarafında kare kamera kurulumu bulunurken, LED flaş ise aşağı tarafta bulunuyor. Özel bir makro kamera ve bir derinlik sensörünün yanı sıra 48 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera ile birlikte geliyor. Selfie kamerası ise 16 MP değerinde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip.

Huawei P40 Lite‘da 4200 mAh değerinde bir pil bulunmakta. Cihaz, bağlantı tipi olarak USB-C kullanırken, 40W hızlı şarjı desteklemekte. Telefon 3,5 mm kulaklık girişini koruyor ayrıca güç düğmesinin iki katı olan ve yan tarafta bulunan bir parmak izi okuyucusu ile geliyor.

Huawei P40 Lite‘ın fiyatı 299€ olacak. Ön siparişler Huawei mağazalarından veya yeni e-store‘dan 2 Mart‘ta başlayacak.