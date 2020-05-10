Akıllı Telefon
8.500 TL’ye alınır mı? | Huawei P40 incelemesi
Huawei P40 ailesinin baz modeli olan P40 ile beraberiz. Bu videomuzda P40’ın detaylarına yakından bakıyoruz. 8.499 TL fiyatla satışa çıkan Huawei P40 bu fiyata rakiplerine göre eksileri ve artıları neler? Hep beraber göz atıyoruz.
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Huawei P40 incelemesi
Huawei P40 modeli, tasarımsal olarak bakıldığında P40 Pro modeline fazlasıyla benzese de daha küçük yapısı ve şelale yerine düz ekran yapısıyla dikkat çekiyor. Çerçeveli bir ekrana sahip olsa da dört taraftan eşit bir çerçeve olması ise hoş bir görünüm vadediyor. 8.5 mm inceliğinde ve 175 gram ağırlığında olan P40 modeli, buz beyazı, gümüş orman ve siyah renk seçeneklerine sahip.
6.1 inç boyutunda OLED panel kullanan 2340 x 1080 piksel çözünürlüğündeki bir ekran ile karşımıza çıkan telefon, gücünü P40 Pro modelinde de olduğu gibi Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor. Buna 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanının eşlik ettiği telefon, oyun performansı için ise Mali-G76’dan destek alıyor. Yapay zeka tarafında ise İki sinir ağı işleme birimi (NPU) kullanan telefon, tüm isteklerinizi rahatlıkla yerine getirebilir.
Kamera noktasına geldiğimizde ise üçlü bir kamera yapısında olan Huawei P40, 50 MP Ultra Vision ana kamera, 16 MP Cine geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera ile gerçekten iyi sonuçlar verebiliyor. Ancak kendi başına çok iyi fotoğraflar çekebiliyor olsa da P40 Pro ile kamera performansında ciddi farklar göze çarpıyor.
Ön kamerada ise 32 MP değerindeki kamera ile kızılötesi bir sensör yer alan cihaz, bokeh fotoğraflar başta olmak üzere oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Önde ve arkada 4K 60 fps videolar çekebilmek mümkün.
Batarya özellikleri
Telefonun en ilginç yanlarından biri ise 3800 mAh değerindeki bataryasının 22,5 Watt şarj ile dolabilmesi. Genel olarak yeterli olmasına ve 3800 mAh değerin bu telefon için yeterli olmasına rağmen P40 Lite modelinde dahi 40 Watt şarj varken bu telefonun 22,5 Watt ile şarj olması şaşırtıcı bir detay.
Bağlantı kanadında 5G ve Wi-Fi 6 desteği sunan, bluetooth 5.1 ile güncel çözümleri yakalayan telefonda e-SIM kullanımı da mümkün. Ayrıca yine Pro modeline göre IP68 değil, IP53 sertifikası sunuyor.
Fiyatı
8.500 TL’ye satın alınabilen cihaz FreeBuds 3 hediyesi ile gelirken piyasada Huawei modellerinden P30 Pro ve Mate 30 Pro gibi ciddi rakiplerinin yanı sıra diğer markalardan Mi 10, S20 Plus, iPhone XS Max ve iPhone 11 256 GB modeli gibi cihazlar dikkat çekiyor. Bu nedenle fiyat kanadında Huawei P40 modelinin işi zor görünüyor.
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OPPO Find X2 derinlemesine inceleme | Türkiye’ye gelen en iyi telefon mu?
Oppo Find X2 incelemesi ile karşınızdayız. Teknik özellikler bakımından Türkiye’de satışa çıkan en güçlü ve en iyi cihaz konumunda olan Find X2 için detaylı incelemesi ile karşınızdayız.
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Oppo Find X2 özellikleri
Find X2, tasarımsal açıdan ülkemizde satışa çıkan ilk seramik kaplama telefon olmayı da başarıyor. 8 mm inceliğinde ve 209 gram ağırlığında olan cihaz, dengeli ağırlık dağılımı sayesinde ağırlığını hissettirmeden rahat bir tutuş sağlıyor. Aynı zamanda güç ve ses tuşları da biraz aşağı alınarak parmakların rahat ulaşabilmesi sağlanmış. Tek siyah rengi ile satışta olan telefon, şık bir tasarıma benziyor.
6,7 inç boyutunda 3168 x 1140 piksellik 3K ekran barındıran telefon, 120 Hz tazeleme hızını yüksek çözünürlükte sunabiliyor. Oppo Find X2, ekranda AMOLED panel kullanırken, JNCD≈0.4 renk doğruluğu, HDR10+ desteği ve Display Mate A+ ekrana sahip. 8 bit yerine 10 bit panel tercih eden Oppo, 1 milyar renk sunabiliyor.
Gücünü Snapdragon 856 ve Adreno 650’den alan telefonda 12 GB bellek ve UFS 3.0 standardında 256 GB depolama alanı yer alırken, microSD kart slotu barındırmıyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 arayüzü ile rahat ve basit kullanım sunabilecek telefon, Wi-Fi 6 ve BT 5.1 destekleri ile 5G desteğini sağlıyor.
Oppo Find X2’ye özel geliştirmeler
Oppo Find X2’yi diğer telefonlardan ayıran bazı özel detaylar da sunuyor. O1 Ultra Görüş Sistemi özelliği ile HDR desteği olmayan YouTube, Netflix ve Amazon Prime içeriklerini HDR görüntü kalitesine yükseltebilen cihaz, Video Hareket Geliştirme sistemi ile 60 Hz olan videoları da 120 Hz ekranda daha akıcı görebilmek adına 90 Hz ve 120 Hz seviyelerine çıkarıyor. Dolby Atmos desteğiyle yer alan stereo hoparlörü ise dolu dolu ve yüksek ses sunabilir durumda.
Oppo Find X2 kamera özellikleri
Find X2 üçlü arka ve tek ön kamera donanımına sahip. Sony IMX586 sensörüyle gelen cihaz, 48 MP ana kamera donanımı sunuyor. Yanında 12 MP ultra geniş açılı Sony IMX708 sensörü yer alan telefonda, ayrıca 13 MP telefoto lens de bulunuyor. 20x hibrit zoom kapasitesinde olan telefon, 4K 60 fps video çekebilir. Video kanadında Ultra Video Sabitleyici Pro özelliğiyle sabitleyici gimbal benzeri bir ekipman kullanır gibi sabitleme yapabilir. Rüzgar Azaltma, 3D ses kaydı ve Ses Odaklama gibi özellikler de telefonda mevcut.
65 Watt SuperVOOC 2.0
SuperVOOC 2.0 teknolojisi ile 4.200 mAh bataryasını 10 dakikada %40 şarj edebilme kapasitesiyle en hızlı şarj dolumu yapan telefon olan Oppo Find X2, 38 dakika içerisinde %100 şarja ulaşabiliyor.
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Realme 6 Pro incelemesi | Toplam 6 kamera ve muhteşem tasarım!
Realme 6 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Realme 6 ailesinin en güçlü ve en donanımlı üyesi olan altı kameralı telefonun detayları bu videomuzda.
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Realme 6 ailesinin en güçlü modeli olan Realme 6 Pro, üstün özellikleri ile dikkat çeken modellerden biri. Orta seviyede yüksek performans ortaya koyan Realme 6 Pro, sunduğu ufak detaylar ile üst seviye cihazların özelliklerine sahip.
Özellikle tasarımıyla dikkat çeken cihazın Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı adında iki renk seçeneği mevcut. UV-curing gradyan ofset baskı teknolojisi ile üretilen ve 7 katmandan oluşan bu arka tasarım cihazın arkasına düşen ışık şiddeti ve açısına göre yıldırım efekti oluşturuyor. Bu da telefonu oldukça farklı ve masada en dikkat çekecek telefonlardan biri haline getiriyor.
Realme 6 Pro özellikleri
Teknik özellik tarafında 90 Hz tazeleme hızı sunan Full HD+ IPS bir ekran ile gelen telefonda 6,6 inç büyüklük ve %90’ı aşan bir ekran boyut oranı dikkat çekiyor. Delikli çift ön kamerasını sol üste konumlandırılmasıyla yatay kullanımlarda daha rahat bir kullanım vadeddiğini söyleyebiliriz.
Gücünü dünyada ilk defa Realme 6 Pro’da kullanılan Qualcomm Snapdragon 720G’den alan cihaz, Adreno 618 ile oyunlarda üstün performans sergiliyor. Snapdragon 730G’nin işlemci performansı arttırılmış ve aynı zamanda daha verimli çalışan versiyonu olan 720G, her oyunda en üst ayarlarda sorunsuz bir deneyim sağlıyor.
Ayrıca 8 GB bellek ve 128 GB depolama gibi üst seviye özellikler içeren cihaz, çoklu uygulama kullanımları ve uygulamaları geri çağırma gibi detaylarda da kusursuzca çalışıyor. Micro SD kart desteği de bulunan cihazın depolama alanını oldukça arttırmak da mümkün.
Realme 6 Pro kamera özellikleri
6 Pro’nun kamera detaylarına geldiğimizde 4 arka 2 ön kamera ile 6 adet kameraya yer verildiğini görmekteyiz. 64 MP ana kamerasında Samsung GW1 sensörünü kullanan cihaz, ayrıca 12 MP telefoto, 8 MP 119 derecelik geniş açılı lens ve 2 MP değerinde 4cm mesafeden çekim yapabilen makro kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise Sony IMX471 sensörünü barındıran 16 MP değerinde ana ve 8 MP değerinde 105 derecelik geniş açılı çekimler yapabilen bir de geniş açılı kamera mevcut.
Realme 6 Pro batarya performansı
Cihazın bataryası 4.300 mAh değerinde ve VOOC 4.0 şarj desteği ile 1 saatte %100 doluluk sağlayabiliyor. 30 Watt değerindeki bu şarj gücü ile cihaz anlık gereksinimlerde de hızlıca şarj olabilme kapasitesine sahip.
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Realme 6i inceleme – Tüm artı ve eksileriyle anlattık!
Realme 6i inceleme videomuzda, 2000 TL altı segmentin güçlü adayını tüm yönleriyle anlattık. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
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Realme 6i inceleme – Fiyat, tasarım ve ekran
Telefon şu anda 1799 TL kampanyalı satış fiyatıyla satılıyor. Yeşil Çay ve Süt Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefon yekpare plasik kasa ile geliyor. Cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yer alırken, ön tarafta damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Telefonda ayrıca hibrit olmayan çift SIM kart desteği de bulunuyor. Yani hem çift SIM hem de microSD kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
Tasarımsal açıdan 199 gram ağırlığı ve 9 mm kalınlığı ile cihazın biraz ağır ve kalın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki 6.5 inç ekran boyutu ve 5000 mAh pil kapasitesini de göz önünde bulundurmak gerek. Son olarak tasarım noktasında hoparlör ve kulaklık performansının biraz daha iyi olmasını beklerdik.
6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan telefon, 720p HD+ çözünürlük sunuyor. Bu değer, özellikle 6.5 inç boyutlu, oldukça büyük bir ekran için biraz yetersiz. Telefonun belki de göze çarpan en büyük eksiği bu. Zira Full HD+ tercih edilmiş olsaydı çok daha iyi bir ekran deneyimi yaşanırdı diye düşünüyoruz.
İşlemci, kamera ve pil performansı nasıl?
Realme 6i modeli MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu. Modelin performansına baktığımızda 202.758 AnTuTu puan ve 1347 çoklu çekirdek Geekbench skoruyla, telefonun kendi segmentinin en performanslı telefonlarından biri. Karşılaştırma yaptığımızda Snapdragon 665’ten daha yüksek ve birçok 700 serisi Snapdragon işlemciye de yakın değerler alıyoruz. Oyun tarafında da 720p HD çözünürlüğün de avantajıyla birlikte üst düzey oyunlar akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Ayrıca telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama olduğunu belirtelim.
Dörtlü bir arka kamera ile gelen telefonda 48 MP, F/1.8 diyafram değeri sunan bir ana kamera yer alıyor. Buna ek olarak 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı var. Telefonun ışığın yeterli olduğu alanlarda çektiği fotoğraflar oldukça başarılı. Hatta 2000 TL segmentinin en iyi telefonlarından biri olduğu su götürmez bir gerçek. Gece performansında ise biraz netlik kaybı ve artan kirlilik gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca gece modunun Realme 5 Pro ve XT gibi modellerde çok iyi olmasına karşın, bu modelde biraz sulu boya efekti gibi göründüğünü de söylememiz gerek. Video tarafında ise teknik destek olarak 4K’nın olmayışı göze batan bir eksi. Ancak 1080p Full HD’de çektiğimiz videoların kalitesi, cihazın fiyat segmentine göre tatminkar.
Son olarak pilden söz edecek olursak 5000 mAh pil kapasitesiyle, Realme 6i modeli tam bir batarya canavarı. Eğer sürekli oyun oynamıyorsanız 2 gün boyunca bu pille idare edebilirsiniz. Ayrıca 18W hızlı şarj desteğinin de kutu içeriğinden çıktığını belirtmemizde fayda var.