8.500 TL’ye alınır mı? | Huawei P40 incelemesi

Huawei P40 ailesinin baz modeli olan P40 ile beraberiz. Bu videomuzda P40’ın detaylarına yakından bakıyoruz. 8.499 TL fiyatla satışa çıkan Huawei P40 bu fiyata rakiplerine göre eksileri ve artıları neler? Hep beraber göz atıyoruz.

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Huawei P40 incelemesi

Huawei P40 modeli, tasarımsal olarak bakıldığında P40 Pro modeline fazlasıyla benzese de daha küçük yapısı ve şelale yerine düz ekran yapısıyla dikkat çekiyor. Çerçeveli bir ekrana sahip olsa da dört taraftan eşit bir çerçeve olması ise hoş bir görünüm vadediyor. 8.5 mm inceliğinde ve 175 gram ağırlığında olan P40 modeli, buz beyazı, gümüş orman ve siyah renk seçeneklerine sahip.

6.1 inç boyutunda OLED panel kullanan 2340 x 1080 piksel çözünürlüğündeki bir ekran ile karşımıza çıkan telefon, gücünü P40 Pro modelinde de olduğu gibi Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor. Buna 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanının eşlik ettiği telefon, oyun performansı için ise Mali-G76’dan destek alıyor. Yapay zeka tarafında ise İki sinir ağı işleme birimi (NPU) kullanan telefon, tüm isteklerinizi rahatlıkla yerine getirebilir.

Kamera noktasına geldiğimizde ise üçlü bir kamera yapısında olan Huawei P40, 50 MP Ultra Vision ana kamera, 16 MP Cine geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera ile gerçekten iyi sonuçlar verebiliyor. Ancak kendi başına çok iyi fotoğraflar çekebiliyor olsa da P40 Pro ile kamera performansında ciddi farklar göze çarpıyor.

Ön kamerada ise 32 MP değerindeki kamera ile kızılötesi bir sensör yer alan cihaz, bokeh fotoğraflar başta olmak üzere oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Önde ve arkada 4K 60 fps videolar çekebilmek mümkün.

Batarya özellikleri

Telefonun en ilginç yanlarından biri ise 3800 mAh değerindeki bataryasının 22,5 Watt şarj ile dolabilmesi. Genel olarak yeterli olmasına ve 3800 mAh değerin bu telefon için yeterli olmasına rağmen P40 Lite modelinde dahi 40 Watt şarj varken bu telefonun 22,5 Watt ile şarj olması şaşırtıcı bir detay.

Bağlantı kanadında 5G ve Wi-Fi 6 desteği sunan, bluetooth 5.1 ile güncel çözümleri yakalayan telefonda e-SIM kullanımı da mümkün. Ayrıca yine Pro modeline göre IP68 değil, IP53 sertifikası sunuyor.

Fiyatı

8.500 TL’ye satın alınabilen cihaz FreeBuds 3 hediyesi ile gelirken piyasada Huawei modellerinden P30 Pro ve Mate 30 Pro gibi ciddi rakiplerinin yanı sıra diğer markalardan Mi 10, S20 Plus, iPhone XS Max ve iPhone 11 256 GB modeli gibi cihazlar dikkat çekiyor. Bu nedenle fiyat kanadında Huawei P40 modelinin işi zor görünüyor.