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Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)
Huawei P30 Pro cihazıyla ofisimize gelen Raşid, Huawei’nin son Google servisleri yüklü üst seviye telefonuyla alakalı deneyimlerini aktarıyor. Bakalım Raşid’e göre 2020 yılında P30 Pro deneyimleri nasıl imiş.
İyi seyirler…
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Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)
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Sizin Yorumunuz
Realme 6 Pro Kullanıcı Deneyimi (Samet Kemer)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Realme 6 Pro akıllı telefonuyla Samet Kemer oldu. Bakalım Samet, cihazıyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
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Xiaomi Mi Note 10 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mücahit Gümüş)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Pro akıllı telefonuyla Mücahit Gümüş oldu. Bakalım Mücahit Bey, telefonla ilgili bize neler anlatacak?
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Poco F2 Pro Kullanıcı Deneyimi (Batuhan Üstün)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Poco F2 Pro akıllı telefonuyla Batuhan Üstün oldu. Bakalım Batuhan, telefonuyla ilgili bize neler anlatacak?
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Sizin Yorumunuz7 Ekim 2020
Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)
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Sizin Yorumunuz7 Ekim 2020
Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)
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Sizin Yorumunuz7 Ekim 2020
Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)
Aksesuar6 Ekim 2020
EN İYİSİ ARTIK DAHA İYİ! | Sony WH-1000XM4 incelemesi
Video6 Ekim 2020
Samsung Galaxy M51 kutu açılışı – 7000 mAh pil!
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HUAWEI MateBook X incelemesi | Çok beğendik!
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