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Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)

Huawei P30 Pro cihazıyla ofisimize gelen Raşid, Huawei’nin son Google servisleri yüklü üst seviye telefonuyla alakalı deneyimlerini aktarıyor. Bakalım Raşid’e göre 2020 yılında P30 Pro deneyimleri nasıl imiş.

İyi seyirler…

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Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

Realme 6 Pro Kullanıcı Deneyimi (Samet Kemer)

3 Ekim 2020 11:00

Yazan:

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Realme 6 Pro akıllı telefonuyla Samet Kemer oldu. Bakalım Samet, cihazıyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?

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Xiaomi Mi Note 10 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mücahit Gümüş)

29 Eylül 2020 11:16

Yazan:

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Pro akıllı telefonuyla Mücahit Gümüş oldu. Bakalım Mücahit Bey, telefonla ilgili bize neler anlatacak?

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Poco F2 Pro Kullanıcı Deneyimi (Batuhan Üstün)

28 Eylül 2020 11:26

Yazan:

Poco F2 Pro Kullanıcı Deneyimi

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Poco F2 Pro akıllı telefonuyla Batuhan Üstün oldu. Bakalım Batuhan, telefonuyla ilgili bize neler anlatacak?

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