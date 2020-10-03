Sizin Yorumunuz
Realme 6 Pro Kullanıcı Deneyimi (Samet Kemer)
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi Note 10 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mücahit Gümüş)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Pro akıllı telefonuyla Mücahit Gümüş oldu. Bakalım Mücahit Bey, telefonla ilgili bize neler anlatacak?
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Poco F2 Pro Kullanıcı Deneyimi (Batuhan Üstün)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Poco F2 Pro akıllı telefonuyla Batuhan Üstün oldu. Bakalım Batuhan, telefonuyla ilgili bize neler anlatacak?
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1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)
Huawei P30 Pro kullanıcısı olup kendine ait bir YouTube kanalı da olan Berk Can Dikeriz, YouTube’da video çekmek için satın aldığı P30 Pro’sunun bir yıllık deneyimini aktarıyor.
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1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)
Bakalım Huawei P30 Pro bir yılın ardından nasıl bir performans gösteriyor? Hep beraber görelim.
Berk Can Dikeriz YouTube kanalı; https://www.youtube.com/c/BerkCanDikeriz/
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Sizin Yorumunuz3 Ekim 2020
Realme 6 Pro Kullanıcı Deneyimi (Samet Kemer)
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Sizin Yorumunuz3 Ekim 2020
Realme 6 Pro Kullanıcı Deneyimi (Samet Kemer)
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Sizin Yorumunuz3 Ekim 2020
Realme 6 Pro Kullanıcı Deneyimi (Samet Kemer)
Cuma Raporu2 Ekim 2020
Cuma Raporu #122: Xiaomi Mi 10T, konsol fiyatları ve dahası
Video2 Ekim 2020
Her yerde futbol keyfi yaşayabileceğiniz teknolojik ürünler!
Video1 Ekim 2020
2020 model Philips The One neler sunuyor? (65PUS8505)
Dizüstü Bilgisayar30 Eylül 2020