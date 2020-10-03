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Realme 6 Pro Kullanıcı Deneyimi (Samet Kemer)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Realme 6 Pro akıllı telefonuyla Samet Kemer oldu. Bakalım Samet, cihazıyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Xiaomi Mi Note 10 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mücahit Gümüş)

29 Eylül 2020 11:16

Yazan:

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Pro akıllı telefonuyla Mücahit Gümüş oldu. Bakalım Mücahit Bey, telefonla ilgili bize neler anlatacak?

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Poco F2 Pro Kullanıcı Deneyimi (Batuhan Üstün)

28 Eylül 2020 11:26

Yazan:

Poco F2 Pro Kullanıcı Deneyimi

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Poco F2 Pro akıllı telefonuyla Batuhan Üstün oldu. Bakalım Batuhan, telefonuyla ilgili bize neler anlatacak?

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Sizin Yorumunuz

1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)

22 Eylül 2020 11:14

Yazan:

1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)

Huawei P30 Pro kullanıcısı olup kendine ait bir YouTube kanalı da olan Berk Can Dikeriz, YouTube’da video çekmek için satın aldığı P30 Pro’sunun bir yıllık deneyimini aktarıyor.

İlginizi çekebilir; 10 aylık Huawei P30 Pro deneyimi – Memnun kaldık mı?

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1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)

Bakalım Huawei P30 Pro bir yılın ardından nasıl bir performans gösteriyor? Hep beraber görelim.

Berk Can Dikeriz YouTube kanalı; https://www.youtube.com/c/BerkCanDikeriz/

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