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Sizin Yorumunuz

1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)

Huawei P30 Pro kullanıcısı olup kendine ait bir YouTube kanalı da olan Berk Can Dikeriz, YouTube’da video çekmek için satın aldığı P30 Pro’sunun bir yıllık deneyimini aktarıyor.

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1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)

Bakalım Huawei P30 Pro bir yılın ardından nasıl bir performans gösteriyor? Hep beraber görelim.

Berk Can Dikeriz YouTube kanalı; https://www.youtube.com/c/BerkCanDikeriz/

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)

21 Eylül 2020 12:36

Yazan:

Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Lite telefonuyla Şahin Ulaş oldu. Bakalım Şahin, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?

İlginizi çekebilir; Xiaomi Mi Note 10 Lite sorunları düzeldi mi?

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Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)

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Sizin Yorumunuz

Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)

14 Eylül 2020 11:35

Yazan:

Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)

Samsung Galaxy S20 Ultra telefonu ile Sizin Yorumunuz serimize katılan Aydın Aydoğdu bu yılın en merak edilen telefonlardan biri ile deneyimini aktarıyor.

İlginizi çekebilir; iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

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Samsung Galaxy S20 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Aydın Aydoğdu)

Almanya’da yaşayan Aydın, bir diğer telefonu olarak Galaxy Note 10 cihazını da kullanıyor. Detayları gelin hep beraber Aydın’dan dinleyelim. İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

9 Eylül 2020 11:02

Yazan:

iPhone 11 - Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

Sizin Yorumunuz serimizin iPhone 12 gelmek üzere iken yeni konuğu iPhone 11 telefonuyla Mahmut Cırık oldu. Bakalım Mahmut, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?

İlginizi çekebilir; iPhone 8 Plus – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

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iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

Mahmut daha önce de Sizin Yorumunuz serimize katılarak iPhone 8 Plus deneyimini anlatmıştı. O videoya da https://youtu.be/BZT6c-2Y0V8 adresinden ulaşabilirsiniz.

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