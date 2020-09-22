1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)

Huawei P30 Pro kullanıcısı olup kendine ait bir YouTube kanalı da olan Berk Can Dikeriz, YouTube’da video çekmek için satın aldığı P30 Pro’sunun bir yıllık deneyimini aktarıyor.

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Bakalım Huawei P30 Pro bir yılın ardından nasıl bir performans gösteriyor? Hep beraber görelim.

Berk Can Dikeriz YouTube kanalı; https://www.youtube.com/c/BerkCanDikeriz/