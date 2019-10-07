Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Pro, Android güvenlik testinden kaldı!
Amerika’nın Huawei’ye uyguladığı ambargo, şirketin mobil birimini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Markanın güncel modellerinden Huawei P30 Pro, Google’ın güvenlik testi olan SafetyNet’te sorunlar yaşamaya başladı!
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Huawei P30 Pro modelindeki SafetyNet sorunu endişe yarattı!
Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei P30 serisi, Google servislerinden yoksun kalan Huawei Mate 30’a benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde P30 Pro için yayınlanan EMUI 10 beta güncellemesini kuran bazı kullanıcılar, Google Pay ve Netflix gibi bazı uygulamaların çalışmadığını fark etti. Yapılan incelemeler sonucunda bazı P30 Pro modellerinin, Android yazılımının orijinalliğini kontrol eden SafetyNet testinden başarısız sonuç aldığı ortaya çıktı.
Açıklama yapan bir Huawei yetkilisi, EMUI 10 beta sürümü yüklü P30 Pro’ların çok küçük bir kısmında bu sorunun yaşandığını doğruladı. Google ile iletişim halinde olduklarını belirten yetkili, sertifikalama işleminin ambargo öncesinde tamamlandığını ve kullanıcıların herhangi bir sorun yaşamayacağını ifade etti. Yani Huawei P30 Pro ve serinin diğer modelleri için yakında yayınlanacak EMUI 10 güncellemesinde Google servisleri çalışır vaziyette olmaya devam edecek.
SafetyNet uygulaması, Android işletim sisteminin kaynak kodlarına inerek yazılımın Google tarafından sertifikalı olup olmadığını kontrol ediyor. Google ambargosundan etkilenen Huawei Mate 30 Pro da uygulamada riskli olarak gösterilmiş, Google Pay ve Netflix gibi bazı uygulamalar çalıştırılamamıştı.
Akıllı Telefonlar
Motorola One Macro modelinin lansman tarihi belli oldu
Motorola, One Macro adını verdiği telefonunun lansman tarihi belli oldu. Cihaz, bir perakende satış sitesinin ürün listelenmesinde anlaşılacağı üzere 9 Ekim’de tanıtılacak. One Macro, ilk etapta Hindistan’dan başlamak üzere pek çok farklı bölgede satışa sunulacak.
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Bir dönemlerin en popüler telefon markası olan Motorola, bir süredir günümüz mobil dünyasına ayak uydurabilmek için çalışmalarda bulunuyor. Özelliklerinin yanında oldukça uygun fiyatı ile dikkat çeken One Macro, adından çokça söz ettirecek gibi görünüyor.
Motorola One Macro, 6,1 inçlik çentikli tasarıma sahip ekranda 8 MP’lik selfie kamerası eşlik ediyor. Arka tarafa geldiğimizdeyse üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Arka taraftaki kamera kurlumunda, 13 MP ana sensör, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçe ayrılıyor. One Macro, gücünü Helio P60 yonga setinden alacak. Ayrıca bellek kısmında 4 GB RAM ve microSD destekli 64 GB depolamaya sahip bir şekilde satışa sunulacak.
Motorola One Macro modelinin teknik özellikleri
- 6.1 inç OLED ekran
- MediaTek Helio P60 (MT6771) 12nm işlemci (4 x 2GHz Cortex A73 + 2 x 2GHz Cortex A53)
- 800MHz ARM Mali-G72 MP3 grafik birimi
- 4GB RAM
- 64GB depolama birimi
- 13 Megapiksel + Laser AF + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel porte arka kamera
- 8 Megapiksel ön kamera
- 4.000mAh batarya
- Parmak izi okuyucusu
Akıllı Telefonlar
Mate 30 Pro, Google uygulamaları hala çalıştırıyor!
Mate 30 Pro bilindiği üzere Amerikan Hükümeti’nin uygulamış olduğu ambargo neticesinde Google uygulamaları maalesef ki cihaza dahil edilmemişti. Geçtiğimiz günlerde, ikinci parti uygulamalarla birlikte uygulamalar yüklenebilir hale gelmişti.
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Huawei Mate 30 Pro, olağanüstü bir cihaz. Baştan aşağı uzanan şelale ekranıyla çok çarpıcı bir tasarım sunuyor. Dört kamerasıyla birlikte nitekim ocağı andırsa da oldukça radikal bir görüntüsü var diyebiliriz. Şelale ekranından, ses kontrolünün de sağlandığı inovatif anlayışla kullanıcıların ilgilisini çekiyor.
Fakat tabiki, cihazın eksikleri de yok diyemeyiz. Huawei’nin yaptırım listesinden çıkmaya çalışan şirketin Amerikan hükümetiyle olan hukuki süreci devam ediyor.
Bununla birlikte Google lisansını kaybeden firma, konuyla ilgili hiçbir çözüm üretmedi. Ama yaratılan çözümlere de engel olmuyor. Cihaz kutudan çıkmış haliyle Google Play Store, Gmail, Google Maps ve ön yüklü gelen diğer uygulamalara sahip değil. Fakat şu anda manuel olarak bu uygulamaları indirmeniz mümkün.
Geçtiğimiz hafta, bu sitede de bir problem yaşanmıştı. Kullanıcılar sitenin sunucularına erişim sağlayamamıştı. LZPlay.net sitesinden Google Servis uygulamaları görünür durumda. Yapılan testler doğrultusunda diyebiliriz ki gayette uygulamalar iyi çalışıyorlar.
Huawei içindeki ve dışındaki birçok kaynaktan demeçler aldık. İsmini vermek istemeyen içerideki kaynağa göre, Mate 30 Pro’ya Google Mobil Servislerini yüklemek kolay ve başarılı. Kurduğum tüm uygulamalar beklediğimm gibi çalışıyor. Mükemmel şekilde çalışmaya devam edecekler. Herhangi bir süpriz oluşturacak durum yok.
Google Pay uygulaması neden bazı kullanıcılarda çalışmıyor?
EMUI sürümüne bağlı olarak böyle bir sorunun yaşanması mümkün. Huawei işletim sistemi, saf android üzerine arayüz giydirilerek oluşturuluyor. Komplikasyonların oluşabileceği belirtiliyor.
Dışarıdaki kaynaklar ise, diğer Huawei cihazlarında Google Pay açığını bulduğunu söyledi. Bu cihazlarda da tüm Google uygulamalarının çalıştığını aktardı. Sonuçta EMUI 10 hala beta sürecinde ve çeşitli hataların bulunabiliyor. EMUI 10 güncellendiğinde ve halka açıldığında bu tip hataların giderileceğine muhtemel gözle bakmak lazım.
Birçok insan, yeni cihazı aslında Çin dışında kullanıyor. (Çin içerisinde telefon satışlarında patlama hakim.) Fakat, Huawei’nin Mate 30 Pro için gelecek planı çizmek şu an oldukça erken.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4, Kanada fiyatıyla tekrar sızdırıldı!
Google Pixel 4 sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor. Hemen hemen tüm detaylarının ortaya çıktığı cihazın son olarakta fiyatı görüntülendi.
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Google, tekrardan şaşırtmadı ve yeni amiral gemisiyle ilgili detayları sevenlerine göstermiş oldu. Üretken iddiacı Evan Blass, bazı Pixel 4 cihazlarının fiyatlarının Kanada’da sızdırıldığını twitter üzerinden açıkladı.
Blass’e göre 64GB’lık Pixel 4, 4500TL seviyesinden satışa sunulacak. 128GB versiyonun ise 6000TL olarak satışa çıkması bekleniyor. Aşağıda yer alan tweetin ekran görüntülerinden isterseniz tüm fiyatları teyit edebilirsiniz.
Pixel 3, 4330TL (Bugün tarihli güncel kura göre hazırlandı.) bandından piyasaya sürülmüştü. Bu demek oluyor ki, Google Pixel 4 önceki nesilden daha pahallı olacak. Fakat bu durum Kanada’ya özel olabilir veya tüm dünya için de olabilir. Henüz, net bir bilgi mevcut değil.
Google’ın hala 64GB seçeneğine sahip baz modelle gelmesi hayal kırıklığı yaratıyor. Samsung, Huawei gibi cihaz üreticiler şu sıralar standart modellerinde 128GB depolama desteği veya daha üstünü kullanıcılarına vadediyorlar.