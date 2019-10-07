Huawei P30 Pro, Android güvenlik testinden kaldı!

Amerika’nın Huawei’ye uyguladığı ambargo, şirketin mobil birimini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Markanın güncel modellerinden Huawei P30 Pro, Google’ın güvenlik testi olan SafetyNet’te sorunlar yaşamaya başladı!

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Huawei P30 Pro modelindeki SafetyNet sorunu endişe yarattı!

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei P30 serisi, Google servislerinden yoksun kalan Huawei Mate 30’a benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde P30 Pro için yayınlanan EMUI 10 beta güncellemesini kuran bazı kullanıcılar, Google Pay ve Netflix gibi bazı uygulamaların çalışmadığını fark etti. Yapılan incelemeler sonucunda bazı P30 Pro modellerinin, Android yazılımının orijinalliğini kontrol eden SafetyNet testinden başarısız sonuç aldığı ortaya çıktı.

Açıklama yapan bir Huawei yetkilisi, EMUI 10 beta sürümü yüklü P30 Pro’ların çok küçük bir kısmında bu sorunun yaşandığını doğruladı. Google ile iletişim halinde olduklarını belirten yetkili, sertifikalama işleminin ambargo öncesinde tamamlandığını ve kullanıcıların herhangi bir sorun yaşamayacağını ifade etti. Yani Huawei P30 Pro ve serinin diğer modelleri için yakında yayınlanacak EMUI 10 güncellemesinde Google servisleri çalışır vaziyette olmaya devam edecek.

SafetyNet uygulaması, Android işletim sisteminin kaynak kodlarına inerek yazılımın Google tarafından sertifikalı olup olmadığını kontrol ediyor. Google ambargosundan etkilenen Huawei Mate 30 Pro da uygulamada riskli olarak gösterilmiş, Google Pay ve Netflix gibi bazı uygulamalar çalıştırılamamıştı.