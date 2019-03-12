Huawei P30 özellikleri sızdırıldı

Huawei P30 özellikleri ilk kez sızdırıldı. Daha önce telefonun tasarımıyla ilgili gerçekleşen sızıntıların ardından bu sefer hem Huawei P30 hem de Huawei P30 Pro için donanım bileşenlerine dair ilk detaylar açığa çıkmış oldu.

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Huawei P30 özellikleri ne?

Aşağıdaki görselden görebileceğiniz ize ELE-L29 kod adıyla listelenen Huawei P30 modelinde 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleriyle birlikte 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Öte yandan VOG-L29 kod adıyla listelenen Huawei P30 Pro modelinde ise 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Ayrıca listede MAR-LX2 kod adıyla yer alan cihaz ise muhtemelen Huawei P30 Lite olacak.

Cihazın teknik özellikleri bir tarafa daha önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarıyla cihazın arka tarafında bir periskop kamerasıyla birlikte gelecek. Ayrıca renk seçenekleri olarak siyah, alacakaranlık ve mavi olmasıyla birlikte parmak izi sensörünün ekranın altında olacağını biliyoruz.