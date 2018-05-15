Video karşılaştırma testimizin bu videosunda Huawei modelleri karşı karşıya geliyor. Huawei P20 Pro, P10, Mate 10 Lite ve P20 Lite modellerinin hem ön hem de arka kamera video performansını kıyasladık!

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