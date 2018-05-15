Ana sayfaVİDEO Huawei P20 Pro, Mate 10 Pro, P10, P20 Lite video karşılaştırması! 15 Mayıs, 2018 Kerem Enginar VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp Video karşılaştırma testimizin bu videosunda Huawei modelleri karşı karşıya geliyor. Huawei P20 Pro, P10, Mate 10 Lite ve P20 Lite modellerinin hem ön hem de arka kamera video performansını kıyasladık! <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
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