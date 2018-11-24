Huawei P Smart (2019) özellikleri ve görseli ile sızdırıldı!

Huawei P Smart (2019) versiyonunun detaylı birçok özelliği ve basın görseli ile internete sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre Huawei, bu yılın sonuna doğru Huawei P Smart (2019) modelini resmi olarak tanıtacak.

P Smart (2019) şirketin kısa bir süre önce Çin’de satışa sunduğu Honor 10 Lite modeli örnek alınarak geliştirildiği öngörülüyor.

Huawei P Smart (2019), 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe ve 6.2 inç LCD’ye sahip. Huawei tarafından geliştirilen Kirin 710 yonga setini barındıran P Smart (2019) normal algılayıcılar ve ön taraftaki kamera için üstte minimalist bir çentik yapısı ile 19.9: 9 en-boy oranına sahip.

P Smart (2019) bellek kapasitesi ise versiyona bağlı olarak en az 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geleceği tahmin ediliyor.

İlgili yazı: Asus Zenfone 5 Max Pro M2 görüldü!

Huawei P Smart (2019) kamera ve sensör özellikleri

Maalesef kamera ve sensör özellikleri henüz bilinmiyor ancak büyük olasılıkla Honor 10 Lite’a büyük ölçüde benzer özellikler olacaktır. Kameranın Honor 10 Lite’a benzemesi durumunda, Huawei P Smart (2019) 2MP derinlik sensörü ile birlikte 24MP ön kameraya ve 13MP arka kameraya sahip olabilir.

P Smart (2019) 3.400 mAh batarya kapasitesine sahip ve microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj ediliyor. Telefon, Android 9.0 Pie işletim sistemi ve EMUI 9.0 arayüzü ile birlikte kutusundan çıkacak.

Huawei P Smart’ın (2019) Geceyarısı Siyahı ve Aurora Mavi seçenekleri ile önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya sunulacak.