Huawei, Önümüzdeki Yıl HarmonyOS’u Globale Açacak!

Huawei’den en çok beklenen şey, Amerikan ambargolarından bu yana geliştirmekte olduğu HarmonyOS’un, Android ve iOS’la beraber en popüler 3. işletim sistemi olarak global pazardaki yerini alması. 2021 yılı içinde Huawei’nin tablet modellerinde ve Çin’de çıkardığı akıllı telefonlarda HarmonyOS’i görme fırsatı yakalasak da; iş globale gelince Huawei bu sene HarmonyOS’i global pazara açma konusunda pek de hızlı davranamamıştı.

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HarmonyOS, globalde Android ve iOS’la rekabet edebilecek mi?

HarmonyOS, şuana kadar 150 milyon cihazda kullanıma sunuldu. 150 milyon, kulağa her ne kadar çok fazla gibi gelse de; dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunun akıllı telefon kullandığını göz önüne aldığımızda yüzdesel anlamda pek de büyük bir orana tekabül etmiyor. Bütün bu sayının da, Avrupa’daki az sayıda tablet, saat vs haricinde tamamının Çin’de olduğunu da hesaba katarsak; global kullanıcılar olarak biz henüz HarmonyOS’le içli dışlı olabilme fırsatı yakalayamadık.

Huawei’nin yayınladığı bir başka veriye göreyse, şu ana kadar 135 adet Huawei ve Honor cihaz HarmonyOS’le kullanılabilir hale geldi. Yine burada model sayısı fazla gibi gözükse de; bu sayının da Çin özelinde tutarlı olduğunu unutmayalım.

Derek Yu’nun yaptığı açıklamaya göreyse HarmonyOS, 2022 yılında global pazara açılacak. Derek Yu’nun açıklamalarıyla Huawei’den ilk defa yetkili bir ağızdan global anlamda bütün kullanıcıların HarmonyOS ile ilgili merakını giderebilecek bir şeyler öğrenmiş olduk. 2021’de HarmonyOS görme arzumuza rağmen hiçbir Huawei akıllı telefonda HarmonyOS kullanamamak her ne kadar canımızı sıksa da; nihayet 2022 yılı içinde HarmonyOS’in herkese açık hale geleceğini bilmek içimize az da olsa su serpiyor. Derek Yu’nun bir diğer açıklaması da, HarmonyOS 3.0 ile ilgili geliştirme sürecinin de başladığı yönünde. Ayrıca HarmonyOS, globale açıldığında Android’den %10 daha hızlı bir şekilde çalışacak. Bu haberin bizleri sevindirmesinin yanı sıra, Apple ve Google tarafını korkuttuğu gerçeğini de unutmamak lazım.

HarmonyOS, bugüne kadar kaç kullanıcıya ulaştı

Huawei 13 Eylül’de yaptığı açıklamayla, HarmonyOS’in 100 milyon kullanıcıyı aştığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından çok fazla vakit geçmeden; 27 Eylül’de Huawei HarmonyOS’un 120 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu. Aradan yine çok fazla vakit geçmemesine rağmen HarmonyOS, bugün 150 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. Harmony’nin 2022 yılında global anlamda kullanıma açılması durumunda, bu rakamın adeta jet hızında yükseldiğini görebiliriz. Hali hazırda mevcut cihazlara gelecek HarmonyOS güncellemeleriyle ve sırf meraktan bile olsa HarmonyOS işletim sistemine sahip bir cihaz satın olacak kullanıcılarla, bu rakamın 1 milyara kadar çıkabilmesi şimdiden olası gözüküyor.