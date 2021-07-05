Akıllı Telefonlar
2022 iPhone modelleri 4nm işlemciyle gelebilir!
Hali hazırda iPhone 12 serisinde kullanılan kullanılan Apple A14 Bionic, yeni iPad Pro ve Mac ekosistemine can veren M1 yonga setlerinin her ikisi de aynı 5nm TSMC fabrikasında üretiliyor, ancak iki ürün hattı gelecek yıl birbirinden ayrılacak
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Apple iPhone 14 serisi yonga seti 4nm sürecinde üretilecek, bir sonraki büyük M serisi yonga sürümü ise Nikkei Asia’ya göre, daha gelişmiş 3 nm üretim sürecini temel alacak. Bu sürecin yılın ilerleyen zamanlarında nasıl şekilleneceğine de göreceğiz. Ayrıca iPhone 13 için A15 yonga seti, TSMC’de N5’e kıyasla saat hızında %5 artış veya güçte %10 azalma sunan yenilenen N5P sürecinde üretiliyor. M1X’in de N5P kullanması bekleniyor. Apple, bu yıl sonbahar aylarında iPhone 13’ü tanıtacak ve ek olarak yeni MacBook Pro’lar da Eylül ayında piyasaya sürülecek. TSMC, 4nm (N4) sürecinin gelişimini planlanandan önce tamamlamayı başardı. Bununla birlikte MediaTek, bu yılın sonunda veya 2022’nin başlarında bir 4nm yonga setini çıkartacak ilk şirket olabilir. 2022’nin sonraki yarısında TSMC, üretim kapasitesinin çoğunda iPhone 14 çipleri için odaklanacak. N4’ün üretim sürecinin performans avantajları henüz açıklanmadı.
Ancak 3nm (N3) üretim süreci, işlerin ilginçleşmeye başladığı yer olarak kabul ediliyor. Çünkü TSMC, Apple ve Intel olmak üzere iki büyük müşteriyle iş yapmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre, piyasaya çıkan 3nm çipli ilk cihazlar muhtemelen yeni iPad modelleri olacak. Muhtemelen bu cihazlarda yeni M2 yonga setlerine sahip iPad Pro modelleri olabileceği anlamına geliyor. Intel’in dizüstü bilgisayar ve sunucu yongalarının 3nm üretim süreci üzerine kurulmasını istediği ve hatta Apple’dan daha yüksek bir hacimli bir alışveriş olacağını bildiriliyor. Intel’e işlemci üreten diğer fabrikaların , gelecekteki işlemcileri de geciktiren 10nm süreci ile yıllardır baş etmeye çalışıyor, ek olarak 7nm’nin 2023’e kadar olması beklenmiyor. Hal böyle olunca da teknoloji devini çip üretiminin bir kısmını TSMC’ye dış kaynak sağlamaya yönlendiriyor.
Mevcut N5 süreciyle karşılaştırıldığında, N3’ün performansta %10-15 artış veya güç kullanımında %25-30 azalma sunması bekleniyor. İlginç bir şekilde, Nvidia, ARM mimarisini kullanarak sunucu CPU işine giriyor. İlk çip (Grace) 2023’te geliyor ve TSMC’nin mevcut 5 nm üretiminde kullanacak (o zamana kadar ucuz ve yüksek verim oranına sahip olacak). Şirketin ayrıca çalışmalarında 5 nm GPU da (Hopper) bulunuyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 9T İncelemesi | En İyi Yerli Üretim Xiaomi !
Xiaomi, yerli üretimine devam ediyor. Kutu açılışını yaptığımız Xiaomi Redmi 9T modelinin incelemesi ile sizlerle birlikteyiz.
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Yerli üretim olarak üretilen Xiaomi tarafında en güçlü telefon olmayı başaran Xiaomi Redmi 9T sunduğu özellikler bakımında ve bulunduğu segmente göre güzel işler başarıyor diyebiliriz. Ekran tarafında 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD bir panelle geliyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan model 395ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekranın %82.73 ekran gövde oranına sahip.
İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisini kullanıyor. Grafik tarafında da Adreno 610 GPU işlemciye yardımcı oluyor. 4GB RAM ve 64GB depolama ile birlikte geliyor. Ancak 6GB RAM ve 128GB hafızalı modeli de var. İsterseniz MikroSD Kart desteği sayesinde 512GB’ye kadar hafızayı arttırabiliyorsunuz.
Arka tarafta dörtlü kamera sistemine sahip olan Xiaomi Redmi 9T, ana kamerada 48MP çözünürlüğünde F/1.79 değerine sahip, ikinci kamerası ise 8MP çözünürlüğünde F/2.2 değerine sahip ve 119 derece olan bir geniş açı kamerası. Üçüncü kamerada 2MP çözünürlüğünde F/2.4 değerine sahip makro kamerası yer alıyor. Dördüncü kamera ise 2MP çözünürlüğünde F/2.4 değerinde bir derinlik algılayıcı kamera. Ön tarafta da Redmi 9T bizlere 8MP çözünürlüğünde F/2.05 değerine sahip. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekmek mümkün.
Batarya tarafında 6000 mAh değer sunan Redmi 9T 18W hızlı şarj destekliyor. Bu sayede 6000 mAh büyüklüğündeki pili yaklaşık 3 saat gibi bir sürede doldurabiliyor. Kullanıma göre değişebilen pil süresi size 2 günlük bir kullanım süresi sunuyor..
Ses konusunda stereo hoparlör bulunduran model, kendi segmentindeki telefonlardan ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişini de içerisinde bulunduruyor.
Ağ bağlantıları kısmında Bluetooth 5.0 ve WiFi 5 bağlantılarına sahip olan Redmi 9T güncel teknolojileri içerisinde barındırıyor. Bu sayede veri alışverişinde herhangi bir problem yaşatmıyor.
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Akıllı Telefonlar
Kim POCO X3 Pro Almalı?
POCO’nun orta seviyedeki en beğenilen telefonu POCO X3 NFC’nin güçlendirilmiş ve yenilenmiş versiyonu olan POCO X3 Pro’yu satışa sundu. Peki X3 Pro, X3 NFC’den ne gibi farklılıklar sunuyor ve aslında X3 Pro kimlere hitap ediyor?
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POCO X3 Pro aslında yeni bir telefon alacak kişilerin en gözde seçeneklerinden birisi. 2021 yılının en iyi fiyat/performans telefonu olmaya aday telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. Ek olarak “benim bir telefona ayıracak kısıtlı bir bütçem var ve en iyi performans istiyorum” diyen kişiler için biçilmiş kaftan olabilir. Bu yüzden POCO X3 Pro 2021 yılında çok fazlasıyla konuşulacak, tercih edilecek modellerden biri. Gelin hep beraber bu telefonun detaylarına yakında bakalım.
İçindekiler
Tasarım
POCO X3 Pro, X3 NFC ile neredeyse birbirine tamamen benzeyen bir tasarıma sahip. Ancak bir yandan da diğer hiçbir telefona benzemeyen bir tasarım dili mevcut. Bu sebeple kendisini diğer telefon markalarından kolaylıkla ayırabiliyor. POCO X3 NFC’ye göre arka yüzeyde parmak izi tutmayan mat kenarlar ile de tasarım geliştirilmiş. Daha şık bir görünüme sahip olmuş.
Ekran
6.67’’ IPS LCD FHD+ HDR10 destekli ekrana sahip olan POCO X3 Pro nokta ekran tasarımıyla ön kamerayı da gizlemeyi başarmış. bu sayede tüketilen içeriklerde herhangi bir göze takılan bir sorun haline gelmiyor. Ayrıca 450 nit parlaklık değeri sunan telefon, güneş altında da rahatlıkla görülebiliyor. IPS LCD ekranın doğası gereği renkleri doğal bir şekilde gösterebiliyor. Telefonun en dikkat çekici ve albenili özelliklerinden bir tanesi de amiral gemisi seviyesinde 120Hz ekran yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olması. Böylece özellikle savaş ağırlıklı oyunlarda dokunma hassasiyetinin yüksek olması sayesinde oyun deneyimi keyfini arttırıyor. 120Hz ekran yenileme hızıyla birlikte de sadece oyunlarda değil sosyal medya uygulamaları ve arayüzde de daha akıcı bir deneyim sunuyor. Corning Gorilla Glass 6 koruması ile birlikte gelen telefonda çizilmelere ve kırılmalara da dayanıklı hakle getirilmiş.
Performans
Poco X3 Pro’nun “ben buradayım” dedirten en önemli özelliği ise işlemci performansı. İçerisinde Qulacomm Snapdragon 860 işlemcisini bulunduruyor. Bu işlemciye grafik tarafında da Adreno 640 GPU eşlik ediyor. Bulunduğu fiyat segmenti göz önünde bulundurulunca en iyi performansı iki elinizin altına getiriyor. 2021 yılı içerisinde amiral seviyede bir işlemci bulundurmasıyla dikkat çeken telefon 4G şebekesi ile geliyor. 4G şebekesi ile gelmesinin artı yönlerinden birisi de hali hazırda en yaygın şekilde 4G kullanılıyor olması ve fiyat konusunda da rekabetçi bir fiyatla satışa sunulabilmesi diyebiliriz. 6GB RAM / 128GB depolama ve 8GB RAM / 256GB depolama ile gelen telefonda LPDRR4x RAM tipi ve UFS 3.1 depolama biçimi destekleniyor. Bu sayede uygulamalar arası geçişlerde çok daha rahat, çok daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. Yüksek grafikli oyunları da sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yüksek grafikli oyunlarda telefonun ısınmasının önüne geçmek içinse Sıvı Soğutma Teknolojisi 1.0 Plus kullanılmış. Böylece performansın sürdürülebilirliğine katkı sağlamış. Android 11 ile gelen telefonda MIUI 12 ile kutudan çıkıyor ve MIUI 12.5 güncellemesini de alıyor.
Kamera
Arka taraftaki kamera tasarımının da diğer telefonlardan farklı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan POCO X3 Pro’da ana kamera 48 MP çözünürlüğünde F1.79 diyafram açıklığına sahip. İkindi kamera ise 8MP çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip 119 derecelik bir geniş açı kamerası mevcut. Üçüncü kamera makro işlevini üslenen 2MP çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası. Dördüncüsü ise 2MP çözünürlüğe sahip olan F2.4 diyaframa sahip derinlik sensörü/kamerası. Çektiği fotoğraflar günümüzdeki orta seviye telefonlara nazaran daha iyi olduğunu, özellikle ana kamera ile çekilen 48MP ana kameranın çözünürlüğü iyi seviyede. Diğer kameralar ile çekilen fotoğraflarda gün ışığını iyi aldığı zamanlarda tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Ön tarafta ise 20MP çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut. Çekilen fotoğrafların ön kameraya göre detaylı olduğunu da belirtmekte fayda var.
Batarya
Performans konusunda iddialı olduğu kadar batarya kısmında da POCO X3 Pro çok iddialı. İçerisinde 5160 mAh gibi büyük bir bataryadan gücünü alıyor. Standart kullanımda iki güne varan pil ömrü bulunan telefon, yoğun kullanımda ise bir gün çıkarabiliyor. Bataryayı da standart olarak kutu içerisinden gelen 33W’lık hızlı şarj aletiyle geliyor. Yaklaşık bir saat gibi kısa sürede bu pili doldurabilmekte mümkün.
Ses
Ses konusunda bulunduğu segmente göre cömert davranan POCO, stereo hoparlörü içerisinde barındırıyor. 3.5mm kulaklık girişini de bulunduran POCO X3 Pro ses konusunda eksiksiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Stereo hoparlöre ek olarak Z-eksenli doğrusal titreşim motoru ile net titreşim geri bildirimi sizlere sunabiliyor.
Ağ Bağlantıları
POCO X3 Pro günümüz ağ bağlantı teknolojilerini de içerisinde bulunduruyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 ile bağlantı konusunda da sizi yalnız bırakmıyor. Bluetooth kulaklık bağlantısında kesintisiz bir deneyim sunabiliyor ve WiFi ile yüksek hızlarda bağlantı kurabiliyorsunuz. İndirme/yükleme işlemlerini de aynı hızlarda yapabilmek mümkün.
Ayrıca 16 Ağustos 2022 tarihine kadar Xiaomi Türkiye garantili POCO X3 Pro satın alan kullanıcılar fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabilecekler. Detaylara https://www.mi.com/tr/service/support adresinden ulaşabilirsiniz. POCO X3 Pro’yu Xiaomi’nin resmi web sitesinden satın almak için https://www.mi.com/tr/product/poco-x3-pro/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Hindistan’ın bir numarası Xiaomi!
Xiaomi onuncu yılıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi de pazar payıyla ve satış grafikleriyle anlayabiliyoruz. 2021 ikinci çeyrek sonuçlarına göre Xiaomi Hindistan’ın en çok popülerliğe sahip olan markası oldu.
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Akıllı telefon pazarında tüm dünyada büyümeye devam eden Xiaomi, Hindistan’ı da domine etti. Hindistan’ın en büyük teknoloji haber sitelerinden birisi olan 91mobiles Twitterdan yaptığı paylaşımla Xiaomi’nin Hindistan’daki en popüler 1o telefon markasından birinci olduğu bir liste paylaştı.
Bu listeye göz attığımızda birinciliği Xiaomi üstlenirken ikinci marka ise giderek büyüyen bir fan kitesine sahip olan realme yer aldı. Üçüncü olarakta Samsung kendine yer bulurken sonrasında sırasıyla vivo, OnePlus, OPPO, Motorola, Infinix, Apple ve Tecno Mobile yer alıyor. Apple’ın Hindistan’da pazar payının düşük olmasının ve diğer Android üreticilerinde geride kalmasının en büyük sebeplerinden birisi de Apple’ın yüksek fiyatlı akıllı telefonlar çıkarması olarak görülüyor. Bunun dışında Motorola’nın listede olması da şaşırtan sonuçlardan bir tanesi. Diğer tüm markaların uygun fiyatlı telefonları sayesinde listede kendine yer bulduğunu hatırlatalım.
Hindistan’ın en popüler telefonu Xiaomi Redmi Note 10
Listedeki telefonlara baktığımızdda birinciliği Xiaomi Redmi Note 10 alıyor. Redmi Note 10 sadece Hindistan’da değil tüm dünyada da ilgiyle karşılanan telefonların başında geliyor. Özellikle Redmi Note ailesinde ilk defa kullanılan AMOLED ekran ve stereo hoparlör gibi özellikleriyle ve fiyat/performans oranının yüksek olması sebebiyle çok seviliyor. Redmi Note 10’u hemen arkasında realme 8 Pro yer alıyor. Zaten marka bazındaki popülerlikte de ikinci sırada realme’yi görmüştük. Listenin geneline baktığımızda orta seviye telefonların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Hindistan gibi gelir düzeyi görece düşük olan ülkelerde orta seviyede olan telefonların daha popüler olmasının da normal olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte listede amiral gemisi seviyesinde olan telefonlar da yok değil. OnePlus’ın en yeni teknolojilerini içerisinde barındırdığı ve Hasselblad ile kamera konusunda yatırımlar yapılan telefon OnePlus 9 Pro yedinci sırada kendisine yer bulmuş. Bununla birlikte tam bir performans canavarı olan vivo’nun alt markası iQOO, iQOO 7 ile listeye girmeyi başarmış.
Dikkat çeken bazı telefonlar da yok değil. Özellikle şuanda ülkemizde satışı olmayan ve belirli pazarlara yönelik çıkarılan telefonlar mevcut. Bunladan bazıları Samsung tarafında Galaxy F12 ve Galaxy F62 modelleri, OnePlus tarafında OnePlus Nord CE 5G ve yakında ülkemizde de satışının olmasını beklediğimiz realme 8 ve realme 8 pro modelleri.
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