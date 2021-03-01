Huawei Online Mağaza’dan Kadınlar Günü’ne Özel Kampanya

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Huawei üç farklı ürününde kampanya başlattı. Kadın kullanıcıların rağbet gösterdiği Watch GT 2 42 mm, FreeBuds 3 Kırmızı ve P Smart S modelleri, hediyeleri ile birlikte kadın kullanıcılara 1-8 Mart tarihleri arasında indirimli olarak sunuluyor.

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Sevdikleriniz için hediyeler sunan Huawei, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için üç ürün grubunda kampanya ve hediye fırsatları sağlıyor.

42 milimetre çaplı kadranı, beyaz ve pembe altın rengiyle Huawei Watch GT 2, 3 boyutlu cam yüzeyi ve özel saat kayışları ile birlikte geliyor. 1 haftayı aşan pil süresi, sürekli kalp atış takibi, birçok farklı spor modu ve uyku takibi ile Watch GT 2, tam bir günlük sağlık asistanı. Ayrıca tüketicilere Huawei Online Mağaza üzerinden Huawei Watch GT 2 Pembe Altın modeli 1.499 TL ve Huawei Watch GT 2 Beyaz renkli modeli ise 1.399 TL son tüketici satış fiyatına sahip. Ek olarak Huawei akıllı saat ile birlikte alınan Huawei Akıllı Tartı 3, kampanya dahilinde yalnızca 1 TL’ye geliyor.

FreeBuds 3 Serisi’nin en dikkat çekici modeli olan FreeBuds 3 Kırmızı, akıllı aktif gürültü engelleme, 20 saat pil süresi ve kablosuz şarjı ile sizinle birlikte olarak, günün keyfini çıkartmanızı sağlıyor. Ayrıca Huawei Online Mağaza üzerinden 1.099 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunulan FreeBuds 3; kırmızı renkli modeli için tüketiciler ayrıca vade farksız 4 taksit imkanından da yararlanabiliyor. Aynı zamanda birlikte alınan Huawei Akıllı Tartı 3, kampanya dahilinde yalnızca 1 TL’ye geliyor.

48 MP yapay zeka destekli üçlü kamera, 128 GB depolama alanı ve 6,3 inç OLED ekrana sahip Huawei P Smart S; Huawei Online Mağaza üzerinde 2.999 TL kampanya fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca Siyah ve Kristal renk seçeneklerine sahip Huawei’nin akıllı telefonu ile birlikte alınan FreeBuds 3i, kampanya dahilinde yalnızca 1 TL’ye geliyor.