Genel
HUAWEI Okula Dönüş Kampanyası ile indirim fırsatları sunuyor
HUAWEI, Okula Dönüş Kampanyası kapsamında MateBook D15 i3, MateBook 13 R7, MatePad 11, MatePad T8 Kids ve FreeBuds 4 ürünlerinde indirim fırsatları sunuyor.
Bakmakta fayda var: Valve, Steam’e sınırsız cüzdan parası eklenmesini sağlayan açığını kapattı!
HUAWEI Online Mağazası’nda geçerli olan kampanya kapsamında 16 Ağustos – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında HUAWEI MatePad 11 tablet bilgisayar 6.996 TL yerine M-Pencil ve manyetik klavye hediyesiyle birlikte 4.499 TL, HUAWEI MateBook 13 R7 dizüstü bilgisayar 9.597 TL yerine AX3 Dual Core router ve bluetooth mouse hediyesiyle 7.499 TL, HUAWEI MateBook D15 i3 dizüstü bilgisayar 5.898 TL yerine bluetooth mouse hediyesiyle 4.299 TL, çocuklar için özel tasarlanan HUAWEI MatePad T8 Kids 2.298 TL yerine 1.499 TL fiyatı ve HUAWEI Freebuds 3i hediyesiyle, tam kablosuz bluetooth kulaklık HUAWEI FreeBuds 4 ise 1.917 TL yerine 1.399 TL fiyatına dahil kılıf ve HUAWEI Band 4 hediyesiyle birlikte tüketicilere sunuluyor. Ayrıca tüm ürünlerde vade farksız 4 taksit avantajından da yararlanılabiliyor.
Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunan HUAWEI MateBook D15 i3, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, performansı ve donanımıyla kullanıcıları ile buluşacak. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile MateBook D15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı karşılıyor.
HUAWEI, FullView ekran teknolojisini ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübesini bu kategoriye de yansıtmış. HUAWEI MateBook 13 R7, yüzde 88’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici ve özellikle üretkenlik için tasarlanmış 3:2 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, 2160 x 1440 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.
Yeni nesil akıllı cihazlar için tasarlanan HarmonyOS 2.0, HUAWEI MatePad 11‘i yeni işlevsellikle güçlendiriyor. Yeni tablet masaüstü, her zamankinden daha düzenli ve kullanıcılara önemli bilgileri daha verimli bir şekilde görüntülemenin yeni bir yolunu sunuyor. Dağıtılmış teknolojiden yararlanan HUAWEI MatePad 11, yaratıcılığı ve üretkenlik kullanımını daha iyi desteklemek için akıllı telefonlardan PC’lere kadar tüm senaryolara uygun diğer cihazların yeteneklerini kullanmak üzere donatılmış.
Çocukların kullanımı için özel olarak tasarlanan 8 inçlik MatePad T8 Kids, çocukların küçük ellerine ve günlük aktivitelerine uygun, yenilebilir silikondan yapılmış, darbeye dayanıklı bir kılıfla birlikte geliyor. Düşünceli tasarımıyla, çocuklar tableti tutamağından kolayca alabilirler. Bu yapı aynı zamanda izleme rahatlığı için bir destek standı işlevi görüyor.
HUAWEI FreeBuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirliyor. Konforlu gürültü giderme deneyimini sağlayan ürün, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor.
AppGallery üzerinden HUAWEI Mağaza uygulamasını indirip kaydolan kullanıcılar, tüm bunlara ek olarak 200 TL’lik indirim çekinin de sahibi oluyorlar. HUAWEI’nin Okula Dönüş Kampanyası’nın detayları ve diğer ürünlerdeki indirimler kampanya sayfasından inceleyebilirisiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Galaxy A52 Almak İçin 10 Neden!
Samsung Galaxy A52, birçok kullanıcının radarında! Şık tasarımı ve orta segmentte öne çıkan özellikleriyle gündemdeki yerini koruyan telefonu satın almak için 10 neden sıraladık. Sıraladığımız nedenleri, gerek aynı segmentteki diğer cihazlarla kıyaslayarak gerek donanım özelliklerini baz alarak değerlendirdik. Pekala Galaxy A52’yi satın alınabilir kılan 10 özellik ne? Cevapları videomuzda sizlerle paylaştık.
Göz atmak isteyebilirsiniz: İnternet Hızım Neden Düşer? | İnternet Hızımı Nasıl Arttırabilirim?
İyi Seyirler!
Samsung Galaxy A52 Teknik Özellikleri
• 6.5 inç Full HD+ Super AMOLED 90 Hz Ekran
• Snapdragon 720G 4G işlemci
• 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM Seçenekleri
• 128 GB / 256 GB depolama alanı Seçenekleri
• microSD Kart Desteği
• 64 MP Sony IMX682 Ana Kamera
• 12 MP Ultra Geniş Açı
• 5 MP Makro ve 5 MP Derinlik Sensörleri
• 32 MP Çözünürlüklü Ön Kamera
• 25W Hızlı Şarj
• 4500 mAh Batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor)
Samsung Galaxy A52 renk seçenekleri ve fiyatına Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayın.
Samsung Galaxy A52 renk seçenekleri ve fiyatına Trendyol üzerinden göz atmak için tıklayın.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Mediatek, 6nm Dimensity 920 ve Dimensity 810 Yonga Setlerini Tanıttı!
Mediatek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 adında iki yeni yonga setinin geldiğini duyurdu. Bunlar sırasıyla Dimensity 900 ve Dimensity 800’ün geliştirilmiş üst modelleri ve TSMC’nin 6nm üretim süreci üzerine inşa edilecek.
Her iki platform da sekiz çekirdekli CPU’lar ve 120 hertz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ ekranlar için destek sağlıyor. Bu da orta sınıf telefonlar için tasarlandıklarını gösteriyor.
Dimensity 920 yonga seti
Dimensity 920, 2,5 gigahertz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeklere, bunun yanında 2 gigahertz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeklere sahip. GPU olarak ise Mali-G68 MC4 kullanıyor. Mediatek, güç verimliliği için optimize edilmiş tasarımın Dimensity 900’e göre %9’a kadar daha hızlı oyun performansı sunacağını iddia ediyor.
Dimensity 920, LPDDR4x ve LPDDR5 RAM’in yanı sıra UFS 2.2 ve UFS 3.1 depolamayı destekliyor böylece akıllı telefon üreticilerine bu konuda ekstra esneklik sağlıyor.
Dimensity 920, Çift 5G SIM bağlantısını ve VoNR hizmetini destekleyecek. Setin diğer özellikleri ise şöyle; en güncel Wi-Fi standartları, 2×2 MIMO ve Bluetooth 5.2.
Dimesity 810 yonga seti
Dimensity 810 çipi, ilk 6nm Dimensity 800 serisi çip seti ve Dimensity 920 de olduğu gibi çift 5G SIM bağlantısı sunuyor. Ancak 2,4 gigahertz saat hızına sahip eski seri Cortex-A76 CPU çekirdeği kullanıyor. Buna ek olarak, güç verimliliğiyle öne çıkan saat hızı onaylanmamış Cortex-A55 çekirdeği kullanıyor. Mali-G57 MC2 GPU’ya ve LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama desteğine sahip.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
TP Vision’a Dört EISA Ödülü Birden!
Asus’un fansız Chromebox modelleri StratosMedia dijital tabela çözümlerine güç veriyor
HUAWEI Okula Dönüş Kampanyası ile indirim fırsatları sunuyor
Valve, Steam’e sınırsız cüzdan parası eklenmesini sağlayan açığını kapattı!
Oyunda ve içerik oluşturmada üstün performans Zephyrus M16 GU603
Galaxy A52 vs Note 10 Pro | 500 TL FARKA DEĞER Mİ?
4K OLED ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
ORTA-ÜST SEVİYENİN KRALI KİM? | Samsung Galaxy A52 vs Xioami Mi 11 Lite
Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor’dan yeni telefonlar ve dahası
Galaxy A52 Almak İçin 10 Neden!
Galaxy A52 vs Note 10 Pro | 500 TL FARKA DEĞER Mİ?
4K OLED ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
ORTA-ÜST SEVİYENİN KRALI KİM? | Samsung Galaxy A52 vs Xioami Mi 11 Lite
Cuma Raporu #167: Samsung, Xiaomi ve Honor’dan yeni telefonlar ve dahası
Galaxy A52 Almak İçin 10 Neden!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.