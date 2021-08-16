HUAWEI Okula Dönüş Kampanyası ile indirim fırsatları sunuyor

HUAWEI, Okula Dönüş Kampanyası kapsamında MateBook D15 i3, MateBook 13 R7, MatePad 11, MatePad T8 Kids ve FreeBuds 4 ürünlerinde indirim fırsatları sunuyor.

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HUAWEI Online Mağazası’nda geçerli olan kampanya kapsamında 16 Ağustos – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında HUAWEI MatePad 11 tablet bilgisayar 6.996 TL yerine M-Pencil ve manyetik klavye hediyesiyle birlikte 4.499 TL, HUAWEI MateBook 13 R7 dizüstü bilgisayar 9.597 TL yerine AX3 Dual Core router ve bluetooth mouse hediyesiyle 7.499 TL, HUAWEI MateBook D15 i3 dizüstü bilgisayar 5.898 TL yerine bluetooth mouse hediyesiyle 4.299 TL, çocuklar için özel tasarlanan HUAWEI MatePad T8 Kids 2.298 TL yerine 1.499 TL fiyatı ve HUAWEI Freebuds 3i hediyesiyle, tam kablosuz bluetooth kulaklık HUAWEI FreeBuds 4 ise 1.917 TL yerine 1.399 TL fiyatına dahil kılıf ve HUAWEI Band 4 hediyesiyle birlikte tüketicilere sunuluyor. Ayrıca tüm ürünlerde vade farksız 4 taksit avantajından da yararlanılabiliyor.

Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunan HUAWEI MateBook D15 i3, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, performansı ve donanımıyla kullanıcıları ile buluşacak. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile MateBook D15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı karşılıyor.

HUAWEI, FullView ekran teknolojisini ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübesini bu kategoriye de yansıtmış. HUAWEI MateBook 13 R7, yüzde 88’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici ve özellikle üretkenlik için tasarlanmış 3:2 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, 2160 x 1440 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

Yeni nesil akıllı cihazlar için tasarlanan HarmonyOS 2.0, HUAWEI MatePad 11‘i yeni işlevsellikle güçlendiriyor. Yeni tablet masaüstü, her zamankinden daha düzenli ve kullanıcılara önemli bilgileri daha verimli bir şekilde görüntülemenin yeni bir yolunu sunuyor. Dağıtılmış teknolojiden yararlanan HUAWEI MatePad 11, yaratıcılığı ve üretkenlik kullanımını daha iyi desteklemek için akıllı telefonlardan PC’lere kadar tüm senaryolara uygun diğer cihazların yeteneklerini kullanmak üzere donatılmış.

Çocukların kullanımı için özel olarak tasarlanan 8 inçlik MatePad T8 Kids, çocukların küçük ellerine ve günlük aktivitelerine uygun, yenilebilir silikondan yapılmış, darbeye dayanıklı bir kılıfla birlikte geliyor. Düşünceli tasarımıyla, çocuklar tableti tutamağından kolayca alabilirler. Bu yapı aynı zamanda izleme rahatlığı için bir destek standı işlevi görüyor.

HUAWEI FreeBuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirliyor. Konforlu gürültü giderme deneyimini sağlayan ürün, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor.

AppGallery üzerinden HUAWEI Mağaza uygulamasını indirip kaydolan kullanıcılar, tüm bunlara ek olarak 200 TL’lik indirim çekinin de sahibi oluyorlar. HUAWEI’nin Okula Dönüş Kampanyası’nın detayları ve diğer ürünlerdeki indirimler kampanya sayfasından inceleyebilirisiniz.