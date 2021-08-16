Valve, Steam’e sınırsız cüzdan parası eklenmesini sağlayan açığını kapattı!

GameCube, PlayStation 2 ve Xbox ile başlayan ve Wii, PlayStation 3 ve Xbox 360 ile sona eren on yıl geride kaldı. Bu dönemde, hikâye anlatımı ve oynanışta çok büyük teknik ilerlemeler ve yenilikler görüldü. İşte 2000’lerin en göze çarpan oyunları!

15.Left 4 Dead

(Valve, 2008)

Kıyamet sonrası bir ortamda dört oyuncu zombi dalgalarıyla mücadele ediyor. Kulağa pek yenilikçi bir fikir gibi gelmese de Valve oyununu büyüleyici teknik gelişmelerle donattı.

Oyunun “Yönetici” adlı yapay zekâ sistemi, oyuncuların beceri ve stratejilerine bağlı olarak düşmanların sayılarını, gaddarlığını, aydınlatmayı ve müziği çeşitlendiriyor. Böylece hem spontane hem de sinematik hissettiren mükemmel bir deneyim sunmuş oldu.

Ve sıkı hayranlar hala ‘Cadı’ hakkında kâbuslar görüyor…

14.Rez

(Q Entertainent, 2001)

Dans müziğine olan sevgisinden ilham alan Tetsuya Mizuguchi, oyuncunun bir gece kulübü aydınlatma ekranına benzeyen bozuk bir yapay zekâ sisteminde gezindiği, ritmik aksiyon ve raylı nişancı oyununun bir kombinasyonunu üretti.

Düşmanları başarılı bir şekilde vurmak sizi müziğin ritmine kilitler ve enstrümantasyona katmanlar ekler. Böylece sadece bir seviyeyi tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda müziği bestelemiş olursunuz.

Jet Set Radio ve Samba de Amigo gibi diğer oyunların yanı sıra oyun, Dreamcast döneminin yaratıcılığını ve gençlik coşkusunu simgeliyordu.

13.Wii Sports

(Nintendo, 2006)

Endüstri, garip hareket denetleyicisi ve nispeten eski donanımıyla Wii fikrine güldü. Ta ki birçok insanın Wii Sports oynamalarını görene kadar.

Mükemmel ayarlanmış beş etkinlikten oluşan koleksiyonu ve rekabetçi çok oyunculu oyunları yediden yetmişe evdeki herkes için erişilebilir hale getirdi. Böylece oyunların son derece sosyal bir bağ deneyimi sağlayabileceği fikrine katkıda bulundu.

Wii’de Super Mario Galaxy, Super Smash Bros Brawl gibi tartışmasız daha iyi oyunlar vardı. Ancak Sports, makineyi tanımlayan başlıktı.

12. Call of Duty 4: Modern Warfare

(Infinity Ward, 2007)

Bazıları Battlefield 1942’nin dönemin daha başarılı askeri nişancı oyunu olduğunu iddia edecek. Ancak çoğu kişi, çok oyunculu bileşene zekice eklenmiş RPG tarzı ilerleme mekaniği ve çevrimiçi deneyime yeni yapı ve zorluk düzeyleri getiren killstreak ödülleri sebebiyle Modern Warfare tarafında.

Andy McNab tarzı kahramanlıklar ve 1990’ların durgun gerilim filmlerinden yararlanan ve Kaptan John Price ile birlikte bu türün gerçekten unutulmaz karakterlerinden birini sağlayan savaş mükemmeldi.

11. Shadow of the Colossus

(Team Ico, 2005)

Fumito Ueda, güzel Ico ile dünyayı, empresyonist tasarım felsefesiyle tanıştırmıştı. Ancak Shadow of the Colossus gerçek bir vizyoner olarak ününü pekiştirdi.

Genç bir savaşçı, 16 dev canavarı öldürerek ölü bir kızı diriltmek için yola çıkar. Ama hem düşman hem de yaşayan mimari modeller olarak var olan bu hantal, kederli yaratıklar gerçekten bu senaryodaki kötüler mi? Keder ve oyun tasarımı üzerine harika bir birleşim.

10. Guitar Hero 2

(Harmonix, 2006)

Az bilinen bir müzik oyunu geliştiricisi, 2005 yılında bira bardağı büyüklüğünde bir plastik gitar çıkardığında, müzik oyunlarının kısaca en sevilen ve popüler şey haline geleceğini kim bilebilirdi?

2000’lerin sonlarında kısa bir süre için, oturma odaları her yerde taklit gitarlar, mikrofonlar, davullar ve hatta DJ’ler ile dolup taştı. Bu da piyasayı sular altında bırakan ritim-aksiyon oyunları seline eşlik etti. Ritim oyunlarının popülaritesi uzun sürmedi. Ancak, bu onların ne kadar muhteşem oldukları gerçeğini değiştirmiyor.

Pek çok oyuncu için Rock Band, plastik enstrümanların eksiksiz tamamlayıcısı olarak en iyisiydi. Fakat Guitar Hero orijinaldi ve bu türü dünya çapında gerçek bir üne kavuşturan Guitar Hero 2 ve efsanevi rock klasiklerinden oluşan muhteşem film müzikleriydi.

Sweet Child o’ Mine’da dizlerinizin üzerine çökmek, gitarı eğip Star Power’ı serbest bırakmak ve soloyu harikalar yaratarak bitirmek gibi bir oyun deneyiminin benzeri yoktur.

9. Silent Hill 2

(Konami, 2001)

Orijinal oyun, Konami’nin hayatta kalma-korku türüne gerçeküstü, psikolojik yaklaşımını tanıttı. Ancak devam filmi tuhaf ve cüretkâr yönlere sürükledi ve bu da oyunu unutulmazların arasına yerleştirdi.

Sorunlu kahramanı James Sunderland, aynı adı taşıyan kasabadaki ölü karısını arıyor. Fakat sis ve radyo statik arasında bulduğu şey, unutulmaz BDSM derebeyi Piramit Kafası da dâhil olmak üzere Freudyen bir fetişist canavarlar topluluğu.

Tüm harika korku kurgularında olduğu gibi, onu bir kez deneyimledikten sonra sonsuza kadar peşinizi bırakmıyor.

8. The Elder Scrolls IV: Oblivion

(Bethesda, 2006)

Oblivion’ın ilk saatinde lağımdan çıktığınız, yemyeşil fantezi dünyasının ne kadar uzaklara uzandığını görüyorsunuz. Onu keşfetmeniz için size verilen özgürlüğün miktarıyla aniden boğulduğunuz andan itibaren, rol yapma oyunları için devasa bir sıçrama olduğu açıktı. Bu da, gelecek yıllarda baskın hale gelecek bir tür olan açık dünya maceraları için şablon oluşturan oyun oldu.

2002 yapımı The Elder Scrolls III: Morrowind; daha dikenli, daha ilginç bir ortam ve hikâyeye sahipti. Fakat aynı zamanda oynamak için mutlak bir sürüklenmeydi. Oblivion ise, macerayı istediğiniz gibi şekillendirmek için sihir, kılıç veya tatlı dil kullanarak savaşmanıza, konuşmanıza ve dünyasında kolaylıkla yolunuzu bulmanıza izin veriyor.

7.The Legend of Zelda: Majora’s Mask

(Nintendo, 2000)

En tuhaf, en üzücü, en unutulmaz Zelda oyunu, on yılın şafağında piyasaya sürüldü. 1999’daki Ocarina of Time’da kurtardığı krallıktan uzaklaşan kahraman Link, onu üç günlük bir zaman döngüsüne yakalandığı lanetli ve çarpık bir yere nakletti.

Yüzünü buruşturan bir ay gezegene daha da yaklaşırken, Termina sakinleri işleri hakkında her zamankinden daha endişeli bir şekilde hareket ediyor ve biz de felaketi nasıl önleyeceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Onu bir çocuktan grotesk yaşayan bir çalıya, dağ trolüne veya denizkızına dönüştüren şey Link dons maskeleri.

Majora’s Mask’in zaman yolculuğu o kadar zeki ve ustaca ki, sonraki yıllarda onu taklit etmeye cesaret eden çok az oyun var. Fakat hiçbirinin tonu, The Legend of Zelda: Majora’s Mask’i yakalayamadı.

6. Bioshock

(2K Games, 2007)

Oyun, sorunlu vizyon sahibi Andrew Ryan’ın liderliğinde, Randian ilkelerini mantıksal uçlara götüren başarısız bir şehir devleti olan Rapture’ın batık cennetine inişle başlıyor.

Bioshock, o zamanlar söyleyecek ilginç bir şeyleri olan nadir atış oyunlarından biriydi. Rapture sakinlerinin çoğunu çıldırtan süper güç veren tonikler, aynı zamanda çok eğlenceli ve lezzetli bir dövüş sağladı. Ancak Bioshock’a bu türün en iyi oyunları arasında yerini kazandıran şey görkemli ortamı ve büyük fikirleri oldu.

5. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

(Konami, 2001)

İlk gizli aksiyon Metal Gear Solid oyunu, orijinal PlayStation’da büyük bir hit olmuştu. Kır saçlı kahramanı Solid Snake, bir oyun ikonu olma yolundaydı. Bu yüzden devam filmi için Hideo Kojima ve Konami ondan kurtuldu ve hepimizi bir teknede yorgun bir yabancı olan Raiden olarak oynamaya zorladı.

Çok çeşitli siyasi temaları ve yanlış yönlendirme ve sahte haberlerle ileri görüşlü bir şekilde meşgul olmasıyla, Sons of Liberty kadar oyuncuları rahatsız eden çok az oyun vardır. Oyun, anarşik bir post modern şaheser.

4.Halo: Combat Evolved

(Bungie, 2001)

İnsanların bir PC yerine konsolda harika bir birinci şahıs nişancı oyunu fikriyle dalga geçtiği bir zaman vardı. Bunu değiştiren şey Halo oldu ve nişancıların 2000’lerin baskın türü haline gelmesi için zemin hazırladı.

Güzel manzaraları ve gaddar, zeki uzaylı fanatikleri ile uzay operası tek oyunculu hikâyesini üretti. Daha sonra 2000’lerin gençleri ve öğrencileri, 16 oyunculu savaşlar yapabilmek için TV’leri ve Xbox’ları etrafına LAN kabloları sarar ve oynarlardı. Bir yaban domuzu ile güreşmeyi öğrenmekten tüm zamanların en iyi skorunu özümsemeye kadar, Halo oynamak on yılın belirleyici bir deneyimiydi.

3.Deus Ex

(Ion Storm, 2000)

Nano-arttırılmış süper ajan JC Denton ve onun hakkında yayılan, gülünç derecede iddialı bir bilimkurgu gerilim filmi ve distopik şirketlere karşı dünya çapında bir savaş yarattı.

Oyun, gerçek hayattaki komploları ve siber punk ilmini bir araya getirdi. Ardından oyuncuların istedikleri gibi yer almalarına, dünyaya gizlice girmelerine veya tamamen açmalarına izin verdi. Sürükleyici bir video oyunu macerasının tüm konseptini yeniden tanımladı.

2.The Sims

(Maxis, 2000)

Birçok insan, geliştirme sırasında ünlü bir şekilde “tuvalet oyunu” olarak reddetti. Çünkü oyuncuların temel bir oyun bileşeni olarak banyolarını temizlemeleri gerekiyordu. Bu sebeple, Will Wright, yaşam simülatörünü ciddiye aldırtmak için savaşmak zorunda kaldı.

Ancak iç tasarım kiti ve etkileşimli pembe dizi kombinasyonu, evde bilgisayarları olan ama Doom oynamak istemeyen yeni bir oyuncu kitlesini mest etti. Reality TV’nin yükselişi, o zamandan beri insanların röntgenci eğlenceden zevk aldığını gösterdi. Oysaki The Sims, oraya çok önce gelmişti.

1.Grand Theft Auto: San Andreas

(Rockstar Games, 2004)

Grand Theft Auto III, 3D planı sağladı; GTA: Vice City, süper stilize film referanslı anarşinin tonunu getirdi. Ancak bize Rockstar’ın 2000’ler için gangster macera serisinin nihai ifadesini veren San Andreas oldu.

Hip-hop müziğini, John Singleton ve Hughes kardeşlerin filmlerini ve Los Angeles isyanlarını tek bir intikam ve rehabilitasyon anlatısına yönlendirerek, tüm açık dünya video oyunları kavramını yeniden tanımlayan ve oyunculara benzersiz ifade ve deneyim özgürlüğü sağlayan şaşırtıcı bir başarıydı.