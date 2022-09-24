Huawei Nova Y90, Çin’li devin fiyat/performans odaklı ikinci Nova telefonu olarak dikkat çekiyor. Nova Y70’e göre daha performanslı bir model olan Y90’ın detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videodaki Huawei Nova Y90 modeli inceleme örneği olarak Huawei Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Huawei Nova Y90 özellikleri

Boyut: 163,3 x 74,7 x 8,4 mm

Ağırlık: 195 gram

Ekran: 6,7 inç FHD+ IPS 90 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Grafik: Adreno 610

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB

Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.0, NFC

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 40 Watt

Huawei Nova Y90, estetik bir simetri duygusu taşıyan Huawei’nin Uzay Halkası tasarımını benimserken, ekran tarafında 6,7 inç Huawei Kenarsız FullView teknolojisi, büyük 5.000 mAh pil ile geliştirilmiş pil ömrü de dahil olmak üzere bir dizi önemli özellik sunuyor. 40 Watt Huawei SuperCharge çözümünün yanı sıra yükseltilmiş 128 GB büyük depolama kapasitesi ile Huawei Nova Y90, görüntüleme yetenekleri açısından da yeni geliştirmelere sahip. Süper Gece Modu, Ön/Arka Çift Görünümlü Video ve AI Anlık Görüntü gibi yenilikçi özellikleri destekleyen ve kullanıcılara mükemmel bir görüntüleme deneyimi sunan 50MP AI Üçlü Kamera ile donatıldı. Güçlü EMUI 12 işletim sistemi sayesinde cihaz, kullanışlı, sorunsuz ve güvenilir, her senaryoya uygun etkileşimli bir deneyim sunuyor.