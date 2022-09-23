Cuma Raporu #225 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #225 zaman çizelgesi

00:00 : Giriş ve MOBISAD açıklaması

18:10 : Nvidia GeForce RTX 4000 serisi tanıtıldı

32:44 : EVGA Pazardan Çıkıyor. Nvidia’yı suçladı

55:45 : Vivo X Fold+ lansman öncesinde sızdırıldı

01:00:22 : GTA VI erken geliştirme görüntüleri sızdı, ortalık karıştı

01:07:28 : BTK: “Genişbant abone sayısı %41 arttı”

01:28:37 : Xiaomi 12T ve 12T Pro detayları

01:31:23 : Logitech’ten el konsolu: G Cloud Gaming Handheld

01:34:00 : Neptün’ün en net fotoğrafı geldi

01:36:44 : Emniyet kemeri simülasyon eğitimi geliyor

01:47:16 : Japonya, şarj eden yol için testlerine başladı

01:51:29 : İran’da WhatsApp ve Instagram’a erişim engeli

01:58:22 : TUA’dan uzay eğitimi anlaşması

02:06:24: 2023 Mercedes-AMG C63 S hibrit olarak geliyor