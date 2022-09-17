Huawei Nova Y90 sonunda ofise geldi. 6.000 TL bandındaki fiyatıyla birçok kişinin merak ettiği telefon nihayet elimize ulaştı.
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HUAWEI NOVA Y90 ELİMİZDE! | Merak Edilen Model Ofise Geldi!
Not: Bu videodaki Huawei Nova Y90 akıllı telefonu inceleme örneği için Huawei Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Huawei Nova Y90 özellikleri;
Boyut: 163,3 x 74,7 x 8,4 mm
Ağırlık: 195 gram
Ekran: 6,7 inç FHD+ IPS 90 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
Grafik: Adreno 610
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128 GB
Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 8 MP
Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.0, NFC
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 40 Watt