Huawei Nova Y90 sonunda ofise geldi. 6.000 TL bandındaki fiyatıyla birçok kişinin merak ettiği telefon nihayet elimize ulaştı.

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Not: Bu videodaki Huawei Nova Y90 akıllı telefonu inceleme örneği için Huawei Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Huawei Nova Y90 özellikleri;

Boyut: 163,3 x 74,7 x 8,4 mm

Ağırlık: 195 gram

Ekran: 6,7 inç FHD+ IPS 90 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Grafik: Adreno 610

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB

Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.0, NFC

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 40 Watt