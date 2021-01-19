Genel
Huawei Nova Watch akıllı saat serisi geliyor
Giyilebilir akıllı cihazlarıyla adından oldukça söz ettirmeyi başaran Huawei, ürün gamını bu sefer Nova Watch akıllı saat serisi ile genişletmeyi planlıyor. Şirket yeni akıllı saat serisi ile gençleri hedef alıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri ambargosundan dolayı büyük sıkıntılar yaşayan Çinli teknoloji devi Huawei, hala yeni cihazların lansmanını yapmaya devam ediyor. Şirket şimdi de yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor.
Huawei, akıllı saat konusunda en son kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemli bir model ile gündeme gelmişti. Söz konusu akıllı saatin normalde 2020 sonunda tanıtılacağı, ancak nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı 2021’in başına kaldığı aktarılmıştı. İşte Huawei Nova Watch olarak adlandırılacağı belirtilen bu yeni akıllı saat serisi yakında karşımıza çıkabilir.
Bu yılın başlarında tanıtılması beklenen akıllı saat serisi hakkında bilinen ve emin olunan tek detay ‘HarmonyOS” işletim sistemine sahip olacağı yönünde. Huawei Nova Watch adlandırması ise şirketin aldığı resmi bir kayıt belgesinde ortaya çıktı.
Bilindiği üzere şirket ‘Nova’ adlandırmasına sahip bir akıllı telefon serisine sahip. Nova Watch marka ismini, Huawei’nin akıllı saatleri için kullandığı ilk ibare olacak. Bu yeni seri, şirketin şu anda Huawei Children’s Watch 3, Huawei Band, Huawei Watch GT ve Huawei Watch Fit’i içeren giyilebilir ürünlerine yeni bir ek olacak.
Huawei Nova Watch akıllı saat serisinin direkt olarak gençlere yönelik akıllı saatler hazırlayacağı gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor. Şirket yeni ürün gamlarıyla çok daha büyük kitlelere hitap etmeye hazırlanıyor.
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Genel
Fortnite oyuncuları yakında haritada futbol oynayabilecek!
Fortnite oyuncularına futbol modu müjdesi. Epic Games, oyunun içine futbol modu ekleyerek oyuncuların dörde dört maç yapmasını sağlayacak.
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Fortnite futbol modunun başrolünde Pele var!
Oyun dünyasının son dönemlerde yaptığı atılımlarla önemli markalarından biri olan Fortnite, oyuncularına farklılıklar sunmaya devam ediyor. Epic Games yapımı çok oyunculu yapım, şimdi de futbol modu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. 23 Ocak tarihinde yayınlanacak güncelleme ile oyuncular dörde dört futbol oynama imkanına sahip olacaklar. Yapı itibariyle gol atmanın ana hedef olduğu mod içerisinde FIFA ve PES serilerinden aşina olduğumuz mekanikler yer almayacak. Bunun yerine oyuncular oyun içi animasyonlar ile rakiplerini geride bırakmaya çalışacaklar.
Başrolünde efsanevi futbolcu Pele‘nin yer aldığı modun birde The Pele Cup isimli bir etkinliği de olacak. Oyunculara çeşitli ödüllerin verileceği etkinlikte, maç kazanma sayınız yer alacağınız lige doğrudan etki yapacak. Tüm bunların dışında 23 adet dünya çapından futbol takımı ile anlaşan Epic Games, anlaştığı kulüplerin formalarını da mağazasından oyunculara satacak. Kozmetik ürün olarak forma satın alabilecek olan oyuncuların, aynı zamanda Pele‘nin ünlü gol sevincinin bir animasyonunu da kataloglarına ekleyebilecekleri öğrenildi. Çeşit çeşit modlar ile Fortnite için daha fazla kullanıcıya ulaşmayı planlayan Epic Games bakalım hedefine ulaşmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Getir, 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldı
Çevrimiçi market uygulaması Getir, gerçekleştirmiş olduğu yeni yatırım turunda yurt içi ve yurt dışından toplamda 128 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Türkiye’nin teknolojik girişimi geçtiğimiz yıl 38 milyon dolarlık bir yatırım almıştı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Silikon Vadisi‘nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, Crankstart aracılığıyla 2020’de gerçekleşen birinci turda Getir’e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptı. Mevcut yerli yatırımcılardan Revo da bu turda yer aldı.
Bunun yanı sıra yurt dışından, New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi’nden Goodwater Capital, Türkiye’den Fiba ile Esas Holding de Getir’in yeni yatırımcıları arasında yer aldı.
Getir’in söz konusu yatırım turunda yerli ve yurt dışı yatırımlarının toplam değeri 128 milyon dolar olurken; şirket 5,5 yılda aldığı toplam yatırım miktarını da 850 milyon dolara çıkarmış oldu.
Alınan yatırımlar ile ilgili konuşan Getir Kurucusu Nazım Salur; “Getir’i 2015 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kurduk ve yeni bir pazar oluşturduk. Bugün Türkiye’nin 18 şehrinde 1.500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra, GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık” Dedi.
Nazım Salur açıklamalarının devamında; “128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir’in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. Sadece 5.5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Getir’in kurulduğunda dünyada bir ilk olması ve bu fikri geliştirerek bugünlere taşımamız, bu değerlemeye ulaşmamızda en önemli etken oldu.” İfadelerine yer verdi.
Getir, 4 farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor
Market ürünlerini gece gündüz dakikalar içerisinde kullanıcılarına teslim etme amacıyla kurulan Getir uygulaması, 4 farklı iş kolunda faaliyetlerini sürdürerek hızla büyüyor. Getir’in ardından GetirBüyük yaklaşık 4 bin ürünü market fiyatına sunarken, GetirSu ise kullanıcılarına hızlıca damacana su ulaştırıyor. GetirYemek ise sektöre getirdiği yenilikler ile bünyesinde 15 binden fazla restoranla büyümeye devam ediyor.
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Akıllı Telefonlar
Vivo Y20G, Helio G80 ve 5000mAh piliyle duyuruldu
Firma Y20 serisi adı altında şimdiye kadar tam beş akıllı telefon piyasaya sürdü. Bunların isimleri ise Y20, Y20i, Y20s, Y20A, ve Y20 (2021) olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün ise vivo bu akıllı telefonların arasına Y20G isimli yeni bir cihaz daha ekledi.
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Vivo Y20G 6.51inç HD+ LCD özellikli ekran ile kullanıcıya sunulacak. Ekranın üst tarafında 8MP ön kamera için bir çentik bulunuyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera takımı görebiliyoruz. Bu lensler sırasıyla 13MP ana kamera, 2MP makro ve bir diğer 2MP de derinlik sensörü modülleri olarak görülebiliyorlar.
Y20G, işlemci kısmındaki Helio G80 yonga setini 6GB RAM ve 128GB depolama ile destekliyor. İşletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 ile gelen telefonun microSD kart girişi de depolamayı 1TB’a kadar genişletmeye izin veriyor.
Cihazın yan tarafta sunduğu parmak izi okuyucusu iddiaya göre 0.17 saniyede telefonu açabiliyor. Renk seçeneği olarak da Obsidyen Siyahı ve Sade Mavi renkleriyle gelen vivo Y20G akıllı telefonunun, 5000mAh bataryası 18W’a kadar desteği olan microUSB girişiyle şarj ediliyor.
Firmanın Hindistan Greater Noidia’da bulunan tesisinde “Hindistan’da üret” programı kapsamında geliştirilen vivo Y20G; 14.990 Rupi/205 Dolarlık fiyat etiketiyle birlikte şirketin Hindistan yerel sitesinden satışa çıkartılacak. Bunun dışında ise Amazon.in, Flipkart, Paytm, Tata Cliq ve ülkedeki diğer satış merkezlerinde de ulaşılabilir olacak. Cihazın diğer bölgelerdeki erişilebilirliği ise şimdilik bilinmezliğini sürdürüyor.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 2 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
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Huawei Nova Watch akıllı saat serisi geliyor
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