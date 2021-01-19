Huawei Nova Watch akıllı saat serisi geliyor

Giyilebilir akıllı cihazlarıyla adından oldukça söz ettirmeyi başaran Huawei, ürün gamını bu sefer Nova Watch akıllı saat serisi ile genişletmeyi planlıyor. Şirket yeni akıllı saat serisi ile gençleri hedef alıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri ambargosundan dolayı büyük sıkıntılar yaşayan Çinli teknoloji devi Huawei, hala yeni cihazların lansmanını yapmaya devam ediyor. Şirket şimdi de yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor.

Huawei, akıllı saat konusunda en son kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemli bir model ile gündeme gelmişti. Söz konusu akıllı saatin normalde 2020 sonunda tanıtılacağı, ancak nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı 2021’in başına kaldığı aktarılmıştı. İşte Huawei Nova Watch olarak adlandırılacağı belirtilen bu yeni akıllı saat serisi yakında karşımıza çıkabilir.

Bu yılın başlarında tanıtılması beklenen akıllı saat serisi hakkında bilinen ve emin olunan tek detay ‘HarmonyOS” işletim sistemine sahip olacağı yönünde. Huawei Nova Watch adlandırması ise şirketin aldığı resmi bir kayıt belgesinde ortaya çıktı.

Bilindiği üzere şirket ‘Nova’ adlandırmasına sahip bir akıllı telefon serisine sahip. Nova Watch marka ismini, Huawei’nin akıllı saatleri için kullandığı ilk ibare olacak. Bu yeni seri, şirketin şu anda Huawei Children’s Watch 3, Huawei Band, Huawei Watch GT ve Huawei Watch Fit’i içeren giyilebilir ürünlerine yeni bir ek olacak.

Huawei Nova Watch akıllı saat serisinin direkt olarak gençlere yönelik akıllı saatler hazırlayacağı gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor. Şirket yeni ürün gamlarıyla çok daha büyük kitlelere hitap etmeye hazırlanıyor.

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