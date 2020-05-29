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Huawei Mate Xs inceleme | 29.999 TL’ye katlanabilir akıllı telefon!
Huawei Mate Xs inceleme videomuzda, şirketin en yeni katlanabilir modelinin tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım, katlanabilir cihazımız bize neler sunabiliyor?
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Huawei Mate Xs cihazının kutusundan neler çıkıyor?
Videomuzu iki aşamalı olarak izleyeceksiniz. İlk aşamasında Mate Xs modelinin kutusunun içerisinde neler bulunduğuna değiniyoruz. Kutumuzun içerisinden katlanabilir yapıya uygun dizayn edilmiş bir adet kılıfımız, Type-C kablomuz, Type-C girişli kulak içi kulaklığımız ve 65W’lık hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor.
Huawei Mate Xs inceleme – tasarımı ve ekran detayları
Huawei Mate Xs, aslında şirketin ilk katlanabilir cihazı değil. Daha önce Huawei tarafından çıkarılmış olan Mate X’in hem donanımsal hem de tasarımsal olarak daha geliştirilmiş hali olarak karşımızda. Akıllı cihazımızda, Falcon Wing denen özel menteşe yapısı bulunuyor.
Katlanmış hali ile Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında bu sayede, 8 inçlik bir tablet haline geliyor.
Samsung Galaxy Fold modeliyle kıyasladığımızda, kamera çentiğinin çok hoş durmadığını söylemiştim. Mate Xs’de ise çerçevesiz, daha temiz bir ekran dizaynıyla karşılaşıyoruz. Gerçekten dolu dolu bir ekran deneyimini size yaşatabiliyor. Tabii ki bunun da dezavantajları var
Ekranının arka tarafındaki kırmızı tuşa bastığınız takdirde, 8 inç katlanabilir akıllı telefon haline geliyor. Tasarımsal açıdan cihazı katladığımız zaman hem ön tarafı hem de arka tarafı ekran haline geldiği için çok güven verdiğini söyleyemiyoruz. Bu konuda biraz zayıf kalmış demek lazım.
Kutu açılışında bahsettiğim bu özel kılıf sayesinde, hem telefona dış etmenlerden gelen darbeler engellenmiş oluyor hem de telefonun kenarları korunmuş oluyor.
Huawei Mate Xs, katlanabilir form faktörü için tasarlanmış Flying Fish Fins Soğutma Sistemini de içerisinde barındırıyor. Bu benzersiz soğutma sistemi, cihazla birlikte katlanmasına ve düzgün, etkili soğutma için tüm yüzey alanını kaplamasına izin veren mikroskobik yarıklara sahip esnek grafenden üretildi.
Huawei Mate Xs teknik özellikleri neler?
Grafik işleme, Huawei mobil cihazlarındaki en güçlü GPU olan 16 çekirdekli Mali-G76 GPU tarafından gerçekleştiriliyor. Yapay zeka iş talepleri Huawei’nin Da Vinci mimarisi üzerine inşa edilen NPU tarafından destekleniyor.
Kirin 990 5G SoC, daha iyi verimlilik ve daha az ısınma ile aynı anda güçlü performans verirken 5G bağlantısı sunmasını sağlayan entegre bir 5G modem içeriyor. Böylece 2G, 3G, 4G ve 5G NSA ve SA’yı destekleyen SoC, tam 5G spektrumunu ve 5G + 4G Çift SIM Kart Bekleme modunu destekleyerek dünyanın her yerindeki her şebekede çalışma garantisi veriyor. Fakat, ülkemizde henüz 5G desteği bulunuyor.
Huawei Mate Xs’in kamera tarafında ise, kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor.
Kamera sistemi, sabit çekimleri ve 30X’e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda fotoğraflar çekmek için 204800’e kadar ISO desteği sunuyor.
Mate Xs’in fiyatı ne kadar?
Şirketin en güçlü ve en yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate Xs’i Huawei İnternet Mağazası üzerinden 29,999 TL’lik fiyat etiketiyle satın alabiliyorsunuz.
Pil Testi
19 saat ekran süresi verdi! Huawei P40 Lite Pil Testi
Pil Testi videolarımız hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Huawei’nin yeni orta düzey akıllı telefonu Huawei P40 Lite konuğumuz. Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı?
Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti
Test
Samsung Galaxy S20+ kamera performansı nasıl? | DXOMARK #23
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Samsung Galaxy S20+ ile devam ediyor. Son dönemde Samsung cihazlarına ağırlık veren firmanın S20 Ultra ile farkı bu videoda gözler önüne seriliyor.
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12 MP ana kamerası ve 64 MP telefoto lensi ile gelen Galaxy S20+, aldığı 118 puan ile 7. sıradan listeye giriş yaptı. 127 fotoğraf ve 100 video puanı alan cihaz, iPhone 11 Pro Max modelini geçmeye başarırken bu yılın amiral gemilerinden ise geride kaldığı görülüyor
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
İyi seyirler…
Samsung Galaxy S20+ kamera özellikleri
Arka kamera
- 12 MP, f/1.8, 26mm (ana), OIS
- 64 MP, f/2.0, 29mm (telefoto), OIS, 1.1x optik yakınlaştırma, 3x hibrit yakınlaştırma
- 12 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş)
- 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (derinlik)
Ön kamera
- 10 MP, f/2.2, 26mm
Video
- 8K (24 fps)
- 4K (60 fps)
- Full HD (240 fps)
- HD (960 fps)
- HDR10+
İnceleme
BİM’de 75 TL’ye satılan Polosmart Synchron FS29 incelemesi
BİM’de bugün itibarıyla 75 TL fiyatıyla satışa çıkan Polosmart Synchron FS29 tam kablosuz kulaklıkları inceledik. Öncelikle ürünün BİM’deki fiyatı, internet fiyatlarına göre 25 TL daha ucuz. Zira internette ürün 100 TL civarında bulunabiliyor.
Polosmart Synchron FS29 incelemesi
Modeli satın aldığınızda 3 farklı boyutta kulaklık silikonu, microUSB kablosu ve şarj kutusu geliyor. Kutu doğal olarak plastik malzeme kullanıyor ve üzerindeki LED aydınlatmalar sayesinde pil durumunu görebiliyorsunuz. Kulaklıkların tasarımı bizim Jabra Elite 65T modelinde gördüğümüz tasarıma benzer bir yapıda. Yaptığımız testlerde oldukça rahat ve dışarıya ses kaçırmayan bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ürünün üzerindeki tuşlar yardımıyla bir sonraki şarkıya geçme, şarkıyı durdurma/oynatma ve son aradığınız kişiyi arama işlevlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Mikrofon performansı konusunda ürün pek tatminkar değil. Tabii ki sessiz ortamlarda biraz yüksek sesle konuştuğunuzda karşı tarafla anlaşabiliyorsunuz. Ancak özellikle gürültülü dış ortamlarda verimli bir konuşma performansı beklemek yanlış olur. Ürünün ses performansı ise fiyatına göre bizi şaşırttı. Zira 10 mm’lik sürücüler oldukça dengeli bir bas ve tiz performansı veriyor ve ses gücü anlamında da tatmin ediyor. Ancak oyunlarda ve videolarda bariz bir gecikmenin olduğunu belirtelim.
Modelin pil performansı ise kulaklıkların kendisi kesintisiz 3 saat, kutuyu dahil ettiğimizde ise 10 saate çıkıyor.